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Мануфактура: Lladro
Год создания: 1993
Скульптор: Enrique Sanisidro
Размер: 53×41 cm
Лимитированная серия 250 изделий Из будущей
киевской экспозиции
частной коллекции
«Shvets Museum»
Обожаю хорошие анекдоты. Причём, не просто смешные, способные подарить улыбку и весёлое настроение на несколько минут. А анекдоты глубокие, со смыслом, похожие на доброе вино с многолетней выдержкой, впитавшее в себя целую гамму оттенков вкуса. Оттенков смысла… Сам я анекдоты, признаюсь честно, рассказывать не умею. Для этого особый талант нужен. Есть у меня несколько приятелей, таким талантом обладающих. И когда мне приходится подыскивать анекдоты, ежедневно публикуемые на сайте «ФАКТОВ» и в каждом номере нашей газеты, я всякий раз пытаюсь представить, как бы эти мои приятели восприняли тот или иной анекдот. Они для меня — словно камертон, позволяющий проверить чистоту звука. В данном случае — слова.
Кстати, ошибается тот, кто считает, что найти хороший анекдот для ежедневной публикации дело простое. Если вы когда-нибудь сами попробуете это сделать, тогда лишь поймёте, сколько времени и сил это может порой отнимать. Раньше всё не мог взять в толк, откуда вообще берутся хорошие анекдоты. А со временем понял, что они нередко возникают как бы из ничего, сами собой. Из накопленного жизненного опыта, который позволяет формировать мысль, способную вызвать не только смех, но и желание задуматься над смыслом, и желание поделиться пониманием этого смысла с кем-то ещё. Например, на днях вот так из воздуха, из ничего родился анекдот, выложенный мною на ленте в «Фейсбуке» и приписанный некой «мудрой тёте Циле», в уста которой я частенько вкладываю то, что хочется сказать самому: «Как говорит мудрая тётя Циля, беда нашей страны в том, что люди, которые должны принимать таблетки, принимают законы…»
Кому-то эта фраза может показаться вовсе не смешной, а то и вовсе неуместной. Ведь, пытаясь разобраться в смысле слов буквально, и тётю Цилю, и того, кто вложил в её уста эти слова, легко можно упрекнуть в передёргивании, в преувеличении и даже в неправдоподобности произнесённого. Но кто же жизненные анекдоты воспринимает буквально? Они ведь — только образ, изображённый штрихами, только квинтэссенция мысли, не подлежащей скрупулёзному разбирательству. Это ведь не юридический документ и не инструкция по использованию электрического прибора.
О том, насколько по-разному каждым из нас может восприниматься любой предмет или любое слово, хорошо иллюстрирует пример из практики одного известного профессора, часто выступающего с лекциями и в мюнхенском университете, где он заведует кафедрой философии, и в университетских аудиториях ряда других стран.
Так вот, много раз он начинал лекцию следующим образом. Держа перед собой книгу, профессор спрашивал присутствующих: «Какого цвета эта книга?» «Зелёного», — отвечали все, видя перед собой зелёную обложку и не очень понимая, в чём секрет постановки вопроса.
«А я утверждаю, что цвет книги чёрный», — не соглашался профессор, вызывая ещё большее недоумение аудитории. Переглядываясь между собой и подозревая профессора в неадекватном поведении, связанном с накопившейся усталостью, студенты настаивали на зелёном цвете книжной обложки.
Так обычно продолжается довольно долго. До тех пор, пока, исчерпав терпение спорящих, профессор поворачивает книгу другой стороной. Она — чёрного цвета… «Не спешите делать окончательные выводы, не изучив предмет обсуждения всесторонне», — подводит итог профессор. И это касается, естественно, не только книги, которую он держал перед собой.
Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня.
Одесская коммуналка. - Сынок, не ковыряй карандашом в замочной скважине, а то ещё, не дай Бог, выколешь бабе Симе глазик...
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