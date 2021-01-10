15 января 2021

Людям, уверенным в том, что чудес на свете не бывает и быть просто не может, рекомендую этот текст не читать. Вообще. Вас он всё равно не сможет убедить в том, что это не так. Тех же из нас, кто в чудеса по-прежнему верит, и переубеждать ни в чём не стоит. Как бы то ни было, происшествие, случившееся в небе над Нью-Йорком 15 января 2009 года, иначе, как чудом, назвать нельзя. И не случайно во всех хрониках оно, собственно говоря, так и именуется — Чудо на Гудзоне.

Впрочем, давайте по порядку. В 15 часов 25 минут и 30 секунд по местному времени из Нью-Йорка вылетел пассажирский авиалайнер А320, выполнявший плановый рейс по маршруту Нью-Йорк — Шарлотт — Сиэтл. На борту самолёта, управляемого экипажем под командованием опытного 57-летнего пилота Чесли Салленбергера (в прошлом военного лётчика, налетавшего в общей сложности 19 663 часа), было 150 пассажиров, два пилота и три стюардессы. Взлёт прошёл нормально. Авиалайнер стремительно набирал высоту, когда вдруг на 90-й секунде полёта командир ощутил какие-то неполадки сначала с левым двигателем, а вскоре и с правым. После нескольких сильных ударов началось быстрое угасание звука обоих двигателей. На высоте 975 метров произошло столкновение воздушного судна со стаей птиц (позже выяснилось, что это были канадские казарки), в результате которого оба двигателя вышли из строя. Командир корабля подал сигнал бедствия и сообщил диспетчеру о случившемся.

Времени для принятия правильного решения у экипажа практически не было. И в этой ситуации определяющее значение сыграл большой опыт командира. Не растерявшись, он принимает решение развернуть направлявшийся на север самолёт в прямо противоположную сторону и, спланировав, приводнить огромный лайнер на водной глади реки Гудзон. И ему это удалось! Не разрушив тяжёлого (заправленного «под завязку»!) самолёта, Чесли Салленбергер посадил его на воду буквально в самом центре Нью-Йорка. Точнее, в районе 48-й улицы Манхеттена. Окончательно лайнер остановился напротив 42-й улицы. Авиалайнер всё это время оставался на поверхности, хотя при приводнении левый двигатель оторвался от крыла и затонул. Пассажиры через аварийные выходы устремились на плоскости крыльев. Буквально через несколько минут к самолёту начали подходить находившиеся поблизости катера и паромы (рядом с местом приводнения находилась одна из паромных переправ между Манхеттеном и Нью-Джерси). Это кажется невероятным, но из 155 человек, находившихся на борту самолёта, только пятеро получили травмы разной тяжести. Больше всех пострадала одна из стюардесс, у которой была поломана нога.

Поначалу Национальный совет по безопасности на транспорте, проводивший расследование причин аварии, предъявил Чесли Салленбергеру и второму пилоту Джеффри Скайлзу претензии, грозившие уголовной ответственностью, за то, что они якобы могли посадить самолёт в аэропорту вылета или на одном из ближайших аэродромов. Но после изучения всех вариантов решения чрезвычайной ситуации эксперты пришли к выводу, что экипаж поступил абсолютно правильно. Обвинения с пилотов были сняты. Все пассажиры после происшествия получили компенсацию в размере 5 тысяч долларов за потерянный багаж. А позже авиакомпания US Airways заплатила всем ещё по 10 тысяч долларов за отказ от дальнейших претензий. Вскоре лайнер был приобретён Музеем авиации «Каролинас» в Шарлотте (штат Северная Каролина).

В сентябре 2016 года на экраны вышел фильм, посвящённый этому происшествию, — «Чудо на Гудзоне», поставленный Клинтом Иствудом. Роль командира рейса сыграл Том Хэнкс…

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. И, конечно же, удачи. А вам, друзья мои, хорошего дня.