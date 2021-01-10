19 января 2021

В период учёбы в университете я страшно увлекался рассказами американского писателя Эдгара По. И, кстати, в увлечении этом был не одинок. Многих из нас, будущих журналистов, привлекала короткая, яркая форма изложения автором мыслей, чёткость описания событий и, как правило, всегда присутствовавшая в его рассказах интрига, не отпускавшая читателя буквально до последних строк произведения. Кстати, несмотря на то, что начинал По свою литературную деятельность в качестве поэта, одно время он и сам занимался журналистикой, печатая в бостонских газетах критические статьи и криминальные репортажи. Но потом всё-таки большая литература увлекла его с головой. Полностью и бесповоротно.

Родился Эдгар Аллан По 19 января 1809 года в Бостоне в семье вечно гастролировавших актёров. Времени заниматься воспитанием своего единственного сына у них не было. И посему мальчик сначала жил у дедушки, а после смерти родителей был усыновлен богатым ричмондским купцом Дж. Алланом, давно мечтавшим иметь ребёнка.

Отчим души в нём не чаял. Помог поступить в университет, основанный самим Джефферсоном. Платил за каждый год учёбы большие по тем временам деньги — аж 350 долларов! Но, к сожалению, приёмный сын не сумел оценить по достоинству добрых родительских чувств. Постоянные пьянки и азартные игры привели его к тому, что, накопив огромные долги (2 500 долларов) Эдгар был с позором изгнан из университета. И это при том, что учился он блестяще. Особенно хорошо ему давались языки и классическая филология.

После ссоры с отчимом По отправился на службу в армию, надеясь там заработать немного денег. Но и из армии юноша вскоре был отчислен — за всё то же пристрастие к выпивке и азартным играм. Другой бы на его месте сломался, разуверился в жизни и опустился на дно. Но выпавшие на его долю испытания только подтолкнули Эдгара к единственно правильному решению — только изнурительный труд способен принести и деньги, и славу, и семейное благополучие. И он с головой окунулся в писательство.

Одна за другой начали выходить его книги. И если поначалу это были поэтические сборники, то затем на смену им пришли крупные произведения (например, роман под названием «Повесть о приключениях Артура Гордона Пима» — о путешествии к Южному Полюсу), детективы «Убийство на улице Морг» и «Золотой жук», двухтомник рассказов «Гротески и арабески».

Легендарный Жюль Верн назвал Эдгара По основоположником нескольких новых литературных жанров — детектива и психологической прозы. Не говоря уже о том, что его творения повлияли на формирование жанра научной фантастики. За 80 лет до появления теории об образовании Вселенной в результате Большого взрыва именно Эдгар По предположил то же самое в своём знамением стихотворении «Эврика».

Несмотря на известность в Америке и — в гораздо большей степени — в Европе, жил писатель достаточно скромно. Женившись в 27 лет на двоюродной сестре, которой к тому моменту не было ещё и 14 лет, он прожил с нею до самой своей смерти в 1849 году. На его похоронах присутствовали всего семь человек, включая священника.

А на его памятнике, изготовленном только через 24 года после смерти, изобразили ворона — в память о всемирно известном его стихотворении «Ворон»…

«И сидит, сидит зловещий Ворон чёрный, Ворон вещий. С бюста бледного Паллады не умчится никогда. Он глядит, уединённый, точно Демон полусонный. Свет струится, тень ложится, на полу дрожит всегда. И душа моя из тени, что волнуется всегда, не восстанет — никогда!»

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня.