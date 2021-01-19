«Какой вариант правильный?» Маричка Падалка устроила тест для ненавистников закона о языке
Украинская телеведущая Маричка Падалка предложила несколько вариантов общения сотрудника сферы услуг и посетителя и отметила, что не стоит создавать проблему там, где ее нет
«Задача для поклонников, хейтеров и просто пользователей положений закона о языке, которые вступили в силу 16 января.
Как Вы думаете, какой вариант общения официанта и посетителя кафе соответствует новым требованиям обслуживания клиентов?, — написала Падалка в Instagram.
ВАРІАНТ 1
— Добрий день, що бажаєте?
- Каву, будь ласка.
- Яку саме?
- Американо.
ВАРІАНТ 2
— Добрий день, що бажаєте?
- Кофе, пожалуйста.
- Яку саме каву?
- Американо.
ВАРІАНТ 3
— Добрий день, що бажаєте?
- Кофе, пожалуйста.
- Какой именно?
- Американо.
ВАРІАНТ 4
— Добрий день, що бажаєте?
- One coffee, please.
- Which one?
- One Americano.
Правильный ответ — это все четыре варианта! Украинский является обязательным первичным языком обращения к любому клиенту. Далее персонал и потребитель услуг могут по обоюдному согласию перейти на другой язык. Впрочем, закон не обязывает персонал переходить на другой язык — официант может это сделать, если хочет перейти на другой язык или знает этот язык. Так же клиента закон никоим образом не заставляет менять свой язык общения.
О важности этого закона я уже неоднократно писала, в частности, в челлендж @ teach.in.ukrainian.
У меня много подписчиков с преимущественно русскоязычных регионов страны, в частности, из Одессы и Днепра. Скажите, пожалуйста, друзья, это большая проблема поздороваться с клиентом на украинском? Или еще добавить несколько предложений, попрощаться и поблагодарить".
Напомним, ранее страдания «ущемленных» поборников русского языка в Украине высмеял известный художник Александр Ройтбурд.
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