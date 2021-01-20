Почему нельзя принимать антибиотики при первых симптомах COVID-19 и долго не проходит одышка: отвечает пульмонолог

Хотя Минздрав Украины утвердил протоколы лечения пациентов с COVID-19, много вопросов остается без ответов как у врачей, так и у тех, кто заболел. На некоторые из них постаралась ответить во время прямой линии врач-пульмонолог высшей категории, заведующая центром пульмонологии, аллергологии и клинической иммунологии клиники «Феофания» Светлана Гук. Читателей «ФАКТОВ» интересовало, как не пропустить ухудшение состояния, требующее помощи в стационаре? Почему так долго не проходит одышка? Что поможет быстрее восстановить легкие?

«Принимать антибиотики при первых симптомах болезни неправильно — поражение легких вызвано не бактериями»

*— Здравствуйте, Светлана Аркадьевна! Звонит Оксана из Миргорода Полтавской области. Всегда ли COVID-19 сопровождается пневмонией?

— Не всегда, но часто. Важно знать, что это не та пневмония, при которой нужно сразу принимать антибиотики. Изменения в легких правильно называть так: вирус-индуцированное иммунное поражение легких.

— Почему же семейный доктор с первого дня назначает антибиотики?

— Это ошибка, которая очень дорого стоит. Бесконтрольное и бессмысленное назначение антибиотиков приводит не только к лишней трате денег, испорченной микрофлоре кишечника. В будущем человека поджидают более грозные последствия: устойчивость микрофлоры к антибиотикам — антибиотикорезистентность. Если назначать эти лекарства неоправданно, то угроза приближается семимильными шагами.

Важно, чтобы антибиотики отпускались в аптеках по рецепту. Продавать их по желанию пациента преступно, особенно в период пандемии, когда люди напуганы и готовы «есть» все лекарства подряд. Сейчас готовится соответствующий законопроект, и это разумно.

— Как правильно лечиться при заражении коронавирусом?

— Лечение назначает врач. Но общий подход такой. Допустим, у вас возникли первые симптомы недомогания. На второй день постарайтесь сделать ПЦР. Если результат позитивный, не паникуйте. В течение первой недели осложнений практически не бывает, как бы тяжело не протекало заболевание. Позвольте себе хотя бы дней пять спокойно поболеть. Сбивайте температуру, если она слишком высокая или вы плохо ее переносите, много пейте, чаще лежите на животе. Понятно, что будет слабость, поэтому если хочется спать — спите.

Вирусный процесс пройдет все свои стадии, а организм справится с недугом. Но часто бывает, что у пожилого человека или пациента из группы риска после пятого-шестого дня состояние не улучшается. Значит, время сдать анализы: общий анализ крови, развернутый — с лейкоцитарной формулой. С-реактивный белок количественный — маркер воспаления. Если есть тромботические проблемы с сосудами, надо сделать D-димер. Это показатель тромбообразования, позволяющий сориентироваться, надо ли разжижать кровь. Опасно, когда процесс приобретает каскадный характер. К концу второй недели, если ситуация затягивается, нужно определить прокальцитонин (маркер бактериальных осложнений).

*— Вероника, киевлянка. Когда пациенту с коронавирусной инфекцией необходимо лечение в стационаре?

— Когда показатель сатурации — насыщения крови кислородом — ниже 92 процентов. Если практически не сбивается высокая (выше 39—39,5 градуса) температура. Безусловно, срочно нужно госпитализировать тех, у кого эти два фактора сочетаются с тяжелой почечной патологией, сахарным диабетом, перенесенным инфарктом или инсультом. Коварная инфекция протекает зачастую непредсказуемо, и если у пациента есть сложные фоновые заболевания, то лучше лечиться в стационаре.

*— Звонит Татьяна из Днепра, 46 лет. Семейный врач уже второй раз посылает мужа на КТ. Правильно ли это?

— Для меня КТ особой информации не несет, но если исследование сделано, учитываю его данные. Важны показатели сатурации, результаты анализов. Считаю, КТ нужно делать тогда, когда нет диагноза. Например, человек болеет, задыхается, но ПЦР и антитела у него отрицательные.

Если пациент «роняет» сатурацию, то практически всегда будут изменения в легких. Но они меняются день ото дня.

КТ вы сделали вчера в 14 часов, а сегодня утром в легких уже совершенно другая картина. Более того, в критическом случае изменения могут произойти мгновенно.

По классификации считается, что больше 50 процентов поражения легких — это тяжелое протекание COVID-19, меньше 25-ти — легкое, но эти критерии в какой-то мере искусственные. У нас были пациенты, у которых легочная ткань поражена на 60 процентов, но нормальная сатурация.

Когда пора в стационар Сатурация ниже 92 процентов.

Высокая температура не сбивается жаропонижающим.

Если вдобавок имеются отягчающие заболевания — сахарный диабет, ожирение, онкологические и другие хронические недуги.

«На фоне высокой температуры показатель сатурации будет искаженным»

*— «ФАКТЫ»? Беспокоит Анна из Киева. Показания пульсоксиметра могут меняться, если человек позанимался физическими упражнениями или ему сделали массаж?

— Да. Если в ответ на физическую нагрузку, дыхательные упражнения сатурация поднимается, это хорошо. Многие пациенты отмечают, что насыщение крови кислородом улучшается после прогулки. В то же время у тяжелых пациентов в острой фазе бывает наоборот. Когда человек сидит в кровати, то сатурация 94 процента. Мы выключаем кислород и просим пройтись до окна — показатель сразу снижается до 82.

Важно знать: некорректно измерять сатурацию, если температура высокая. Как бы пульсоксиметр ни старался искренне показать результат, все равно соврет. Это связано с тахикардией, иногда — с периферическим спазмом сосудов, а также с тем, насколько быстро эритроциты пролетают через легкие. Поэтому не паникуйте, если на фоне высокой температуры сатурация упала.

*— Могу поговорить с доктором? Это Лилия из города Кропивницкий. Как скажется фиброз на работе легких?

— Фиброз — это очаги соединительной ткани вместо нежной, пористой, воздушной легочной ткани. На ней появляется рубец или же легкое приобретает плотность, и этот участок выключается из газообмена. Но легочной ткани у нас намного больше, чем нужно, поэтому незначительный фиброз вреда не принесет. Рубец зачастую рассасывается, и даже если что-то остается, то дыхательная система не страдает.

Чтобы быстрее восстановиться, можно заниматься дыхательной гимнастикой по Стрельниковой, освоить йоговское дыхание. Выбирайте систему эффективную и простую. Если человек берется за что-то сложное, то через три дня часто бросает. Дыхание с сопротивлением создает повышенное давление в дыхательных путях. И это помогает раскрыть спавшиеся участки легких.

*— Звонит Мария из Киева, 59 лет. После поражения легких одни врачи советуют надувать шарики, другие запрещают. Что скажете вы? Когда я пробовала надувать, возникали головная боль, головокружение, ощущение, что в груди вот-вот что-то лопнет.

— В реабилитации главное — не форсировать события. Чтобы надуть цветной праздничный шарик, нужно приложить много усилий, а это не годится: от напряжения могут лопнуть сосуды в глазах. Поэтому лучше использовать надувные игрушки, имеющие клапан, — пляжный мячик, рукав для плавания.

Надувать их следует без усилий, в своем темпе. Нужна не столько сила, сколько регулярность. Можно выдыхать воздух через трубочку (обычно используют трубочку от капельницы, она длиннее коктейльной) в баночку или бутылку с водой. Чем меньше жидкости, тем легче это делать. Осторожными должны быть пациенты с выраженным фиброзом. Хотя и крайне редко, но им угрожает одно из неприятных последствий — пневмоторакс: легкое, потерявшее свою эластичность, лопает от излишнего усилия.

Разработка легких нужна, чтобы уменьшить количество спавшихся участков легочной ткани, активизировать кровообращение. Полезно чаще лежать на животе — тогда перераспределяется кровообращение в задних сегментах легких (преимущественно они и поражаются), улучшается насыщение их кислородом.

Как восстановить дыхательную систему Чаще лежать на животе.

Надувать игрушки, имеющие клапан, но без усилий.

Выполнять дыхательные упражнения.

Заниматься йогой.

«Одышку могут вызвать и заболевания сердца»

*— Прямая линия? Вас беспокоит Надежда из Черкасской области, 62 года. После перенесенного COVID-19 осталась небольшая одышка, например, когда поднимаюсь по ступенькам. Кардиолог говорит, это не связано с сердцем и со временем все пройдет. Что посоветуете?

— Кардиолог провел обследование (сделал кардиограмму, УЗИ сердца), исключил миокардит, которым, хотя и редко, но осложняется вирусная инфекция?

— Да.

— Тогда, если сатурация нормальная, одышку можно расценивать как осложнение после COVID-19. При серьезном поражении легких для восстановления требуется три — шесть месяцев. У организма огромные способности к удалению мертвых тканей и зарождению новых, но это требует времени. Чтобы помочь себе, можно делать дыхательные упражнения, ежедневно ходить пешком в удобном темпе.

*— Тамара из Новограда-Волынского Житомирской области. Как быстрее восстановиться после COVID-19?

— Важно не залеживаться. У пациентов, болевших тяжело, но без осложнений, возникает невероятная слабость: и физическая, и моральная, вплоть до депрессии. Нужно, чтобы близкие и друзья «шевелили» выздоравливающего человека, у которого большое желание лечь на бочок, укрыться одеялком и ждать, когда придет здоровье.

Понятно, что человеку плохо. Детренированность делает мышцы дряблыми, из-за потери аппетита усиливается белковое голодание. В состоянии дискомфорта важно себя заставить делать то, что можете. Не в силах прогуляться по парку — пройдите по комнате, постойте на балконе, помашите руками. Организм откликнется — с каждым днем будет все легче.

— Меня очень беспокоит слабость…

— К сожалению, таблеток от нее нет. Однозначно надо разгонять кровь — просто ходить гулять. Когда работают мышцы ног, и голова приходит в порядок.

*— Звонит Мария из Луцка. Появилась вакцина от ковида. Вы считаете, что вакцинация — это выход из тупика?

— Сразу скажу: я — не противник вакцинации. Но возникает определенное недоверие и желание подождать из-за того, что вакцина столь быстро сделана и так навязчиво предлагается. Количество микроорганизмов в природе колоссальное, и, грубо говоря, от всего не привьешься. Любой инфекционный процесс — это взаимодействие атакующего агента и организма. Сейчас все наши усилия направлены на то, чтобы убить вирус или бактерию. Но вне всякого сомнения, придет следующий возбудитель. А вот как сделать крепче и здоровее организм? Как только люди слышат про здоровый образ жизни, начинают зевать.

Важно знать Благодаря ходьбе в удобном темпе разгоняется кровь, устраняется застой, лучше выводятся токсины.

Ранее доктор медицинских наук, профессор Алла Мироненко рассказала читателям «ФАКТОВ», чем опасен новый штамм коронавируса и можно ли заразиться сразу гриппом и COVID-19.



Фото Оксаны Левчук, «ФАКТЫ»



64

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter