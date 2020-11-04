Всегда ли требуется КТ для подтверждения пневмонии и основные симптомы COVID-19: рассказывает семейный врач

Семейные врачи находятся на передовой битвы с коронавирусом, поэтому входят в первую пятерку по заболеваемости медиков на COVID-19. Риск заразиться большой: пациенты с кашлем, температурой часто приходят на прием. Правильно ли это? Что делать, если появились симптомы простуды? Всегда ли требуется КТ, чтобы подтвердить воспаление легких? Какие отдаленные последствия ожидают тех, кто повстречался с коварным вирусом? На эти и другие вопросы наших читателей во время прямой линии «ФАКТОВ» ответил семейный врач Центра первичной медико-санитарной помощи № 1 Оболонского района Киева Феликс Илясевич.

«Больных с симптомами простуды в нашей поликлинике принимают в отдельном кабинете»

*— Здравствуйте, Феликс Ярославович! Вас беспокоит Андрей из Киева. У меня нет декларации с семейным врачом. Что делать, если я заражусь коронавирусом?

— Расскажу, как это происходит в нашем Центре первичной медико-санитарной помощи № 1 Оболонского района. Если обращается больной с симптомами простуды и не имеющий декларации, его принимает дежурный врач в специальном кабинете с отдельным входом. Если есть основания, оформляет больничный лист. А после выздоровления, думаю, нужно все же подписать декларацию.

— А по телефону вы открываете больничный лист?

— Если течение болезни легкое (а так происходит в большинстве случаев), то после того, как подробно расспросили больного, назначаем лечение и открываем больничный лист. В случае, когда необходимы тесты, выдаем направление или отправляем домой мобильную бригаду.

Процентов 90 пациентов лечатся дома. В случае, когда состояние ухудшается — появилась одышка, не удается снизить высокую температуру, подключилась диарея, нужно срочно связаться с врачом или вызвать скорую.

*— Вам звонит Ирина Ивановна, киевлянка. Мы с мужем заразились коронавирусом, но ПЦР-тест у него позитивный, а у меня нет, хотя на моем КТ видно воспаление легких. Болеем легко. Когда можно сказать, что болезнь ушла?

— О полном выздоровлении говорит отсутствие температуры, кашля и других респираторных проявлений, одышки. Обычно состояние улучшается в течение 14 дней.

— Вчера у меня появился отек слизистой носа…

— Это может быть поствирусный синусит или риносинусит. Но не как проявление болезни, а как остаточное явление. Если есть сомнения, лучше сделать повторный ПЦР-тест. Бывает нестандартная ситуация, когда пациент и после двух недель еще выделяет вирус, точнее его элементы, которые ПЦР распознает как вирус, хотя угрозы инфицирования других нет.

*— Елена из Житомира. У меня ПЦР-тест отрицательный, а у мужа позитивный. Но, думаю, я тоже заразилась: нос заложен, кашель, температура повышена до 37,3 градуса. Может ли тест давать ошибочный результат?

— Да, приблизительно в 30 процентах случаев. Важно правильно взять мазок из носа или зева, доставить его в лабораторию. На достоверность теста влияет и вирусная нагрузка: она может быть минимальной. А иногда результаты теста ошибочны, потому что пациент предварительно почистил зубы, промыл нос или поел.

*— Беспокоит Екатерина Викторовна из Бучи Киевской области. Моя 34-летняя дочь переболела коронавирусной инфекцией легко: температура повышалась только в первую ночь заболевания. Легкое расстройство кишечника было у ее детей. На пятый день у дочери пропало обоняние и не восстановилось до сих пор (с начала болезни прошло уже 23 дня). Какие анализы она должна сдать сейчас? Нужен ли повторный анализ ПЦР?

— Чтобы восстановилось обоняние, требуется время. Необходимости сдавать повторный тест, если нет симптомов, не вижу. Не стоит проверять и антитела: титры наверняка будут повышены. Общие анализы мочи и крови тоже не нужны.

— Детей надо тестировать?

— Для спокойствия родителей можно сделать ИФА — проверить антитела: иммуноглобулины М и G. Это определит иммунитет. Если титры иммуноглобулинов G высокие, а М низкие, значит, болезнь уже прошла, оставив в организме антитела памяти.

— Нужно ли продолжать профилактику витаминами и цинком?

— Хотя считается, что витамины С и D, цинк, препараты для разжижения крови помогают справиться с болезнью, но широкими клиническими исследованиями это не доказано.

— Почему нужны препараты для разжижения крови?

— У некоторых людей, особенно из группы риска — с лишним весом, повышенным уровнем сахара в крови, заболеваниями дыхательной системы, сердца и сосудов, при коронавирусной инфекции кровь сгущается, могут образовываться тромбы. Это может привести к смерти больного.

Симптомы коронавирусной инфекции Повышенная температура.

Слабость и вялость.

Боль в горле.

Кашель.

Снижение обоняния.

«Лучевая нагрузка во время кт в несколько раз выше, чем при обычном рентгене»

*— Прямая линия? Звонит Анна из Полтавы, 57 лет. Сейчас врачи часто назначают КТ, чтобы проверить состояние легких. Это всегда оправданно?

— Не только врачи назначают: многие пациенты делают КТ сами, как только появился кашель. Но состояние легких, которое показывает КТ, часто не соответствует тяжести болезни. Например, у моей пожилой пациентки не было даже намека на коронавирусную инфекцию (а КТ она делала по другой причине), но это исследование выявило изменения, характерные для двусторонней пневмонии.

*— Звонит Валерия из Черкасской области. Надо ли через две недели после того, как был подтвержден COVID-19, делать КТ легких? Врач говорит: «Сделайте, чтобы не переживать». Но у нас большая очередь на это исследование. К тому же я боюсь излишнего облучения.

— Если симптомы уменьшаются — не повышается температура, уменьшается кашель, сатурация в норме, то делать КТ нет смысла. Лучевая нагрузка при этом исследовании в несколько раз больше, чем при обычном рентгене.

*— Людмила из Бердянска Запорожской области. После того как переболела коронавирусом, начало беспокоить учащенное сердцебиение. Что делать?

— Это может быть проявлением астенического синдрома, как и повышенная потливость, быстрое наступление усталости, остаточный кашель. Семейный врач сделает кардиограмму и расставит все точки над «i».

Бывают ранние последствия коронавирусной болезни, когда развивается миокардит. Но на фоне COVID у людей, особенно пожилых, может обостриться сердечная недостаточность либо стенокардия.

Человек после коронавирусной болезни часто жалуется на слабость, упадок сил. Однако астенические проявления возникают и после других вирусных инфекций: гриппа, кори. Сегодня в мире часто говорят о так называемом постковидном синдроме, когда последствия болезни ощущаются несколько месяцев.

*— Зинаида из Кропивницкого. У старшей сестры после болезни обнаружили фиброз в легочной ткани, причем довольно большие участки. Может ли ткань потом как-то восстановиться?

— Если КТ проводилось в острый период болезни, то причина фиброза, скорее всего, не COVID. Но в случае когда пациент уверен, что раньше изменений в легочной ткани не было и они появились после болезни, то фиброз можно считать следствием коронавирусной инфекции. Рубцовая ткань формируется не за один день и даже не за неделю: это растянутый по времени процесс. Фиброз часто видим у тех, кто много курит либо когда-то перенес пневмонию, причем даже не подозревая этого.

— Сестра тяжело переболела, была на кислородной терапии.

— Тяжелый воспалительный процесс в легких может закончиться фиброзом. Бывает, пациент уже выписан домой, а в легких сохраняются инфильтраты — до тех пор, пока легочная ткань не восстановится. Если сделать КТ через две-три недели, когда человек уже здоров, то можно увидеть эти изменения, хотя вируса уже нет.

Важно знать Часто состояние легких, которое показывает КТ, не отображает тяжесть заболевания.

«Если сделать прививку от гриппа сейчас, то к началу эпидемии выработается надежная защита»

*— «ФАКТЫ»? Звонит Мария из города Тетиев Киевской области. Интересует, почему люди заражаются коронавирусом повторно?

— Предполагаю, из-за того, что человек перенес болезнь легко: антитела сформировались, но их уровень (напряженность иммунитета) оказался недостаточным, чтобы надежно защитить организм. Обычно повторно люди болеют легче: остается иммунная память.

*— Беспокоит Евгения из Хмельницкого. Можно одновременно заразиться коронавирусом и гриппом?

— Это возможно. У человека, заболевшего коронавирусной инфекцией, вырабатываются антитела к этому возбудителю. Но они не защищают от многих других вирусов. Поскольку из-за болезни общий иммунитет ослаблен, то можно еще легко заболеть и гриппом.

— Как отличить эти два заболевания?

— У всех респираторных вирусных инфекций симптомы похожи. Но грипп, как правило, начинается резко: стремительно повышается температура, возникает ломота в теле, беспокоит сильный озноб, досаждает головная боль, могут возникать кашель, заложенность носа. Также грипп приходит всегда с похолоданием, и летом встречается редко.

COVID-19, как оказалось, не привязан ко времени года. Он может протекать легко и даже незаметно. Пару дней поболело горло, немного заложило нос, расстроился кишечник — и человек даже не подозревает, что он заразился коронавирусом.

*— Это Виктор Иванович, 65 лет. Стоит ли мне делать прививку от гриппа?

— Прививаться надо каждый год, а сейчас тем более. Защита от гриппа в «горячем» сезоне респираторных инфекций не помешает, особенно тем, кто старше 65 лет или вынужден постоянно контактировать со многими людьми. Грипп — это тяжелая вирусная инфекция, опасная осложнениями. А если она еще сочетается с COVID-19, то состояние может быть угрожающим: два заболевания отягощают течение друг друга.

Во многих странах вакцинация от гриппа является обязательной. В некоторых она входит в национальный календарь прививок и вакцину закупает государство. У нас же, к сожалению, люди вынуждены прививаться за свой счет.

Признаки гриппа Резкое начало.

Стремительное повышение температуры.

Ломота в теле.

Головная боль.

Могут присоединиться кашель и насморк.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о том, как львовские врачи спасли трехлетнюю девочку с тяжелым осложнением после COVID-19.

Фото Оксаны ЛЕВЧУК, «ФАКТЫ»

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