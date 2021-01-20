23 января 2021

23 января 1960 года в мировой истории было установлено достижение, повторить которое ещё можно, а вот побить уже не удастся, очевидно, никому. Экипаж батискафа «Триест», достигнув дна Марианской впадины, установил рекорд глубинного погружения на океанское дно. Молодой швейцарский учёный Жак Пикар и лейтенант ВМС США Дон Уолш достигли самой низкой точки Мирового океана, так называемой «Бездны Челленджера». Приборы зафиксировали рекордную глубину — 11 521 метр.

Путь к установлению этого невероятного достижения был долгим и трудным. Ещё в 1939 году швейцарский профессор-физик Огюст Пикар создал в Бельгии пилотную модель разработанного им же аппарата, способного выдерживать давление самых больших глубин океана, недоступных обычным подводным лодкам. Однако из-за возникшей в Европе напряжённой политической ситуации проект пришлось заморозить. Работу над ним учёный продолжил после окончания Второй мировой войны, построив в 1948 году свой первый батискаф. Свидетелем спуска аппарата на глубину 1380 метров стал известный французский исследователь океана Жак-Ив Кусто. Он высоко оценил изобретение Пикара. Однако вскоре бельгийцы отказались финансировать проект. И Огюсту Пикару, который к тому времени обзавёлся верным и надёжным помощником — сыном Жаком, пришлось продолжить усовершенствование своего аппарата уже в 1950-х годах. Новый батискаф, главным пилотом которого стал Жак Пикар, был построен в окрестностях города Триест. И в одном из экспериментальных погружений ему удалось достичь глубины 3150 метров.

В 1958 году «Триест» приобрели Военно-Морские Силы США, не располагавшие подобными аппаратами. Американцы в помощь Пикарам привлекли своих специалистов, перед которыми была поставлена сложнейшая задача — провести исследование самого глубокого места на планете — Марианской впадины. В октябре 1959 года «Триест» в сопровождении большой экспедиции прибыл на Гуам. 19 января 1960 года буксир «Уондонк» доставил «Триест» на место погружения, точно над впадиной «Челленджер-Дип». 23 января Жак Пикар и лейтенант Дон Уолш заняли места в батискафе. В 8:23 началось погружение.

В 12:00 Жак Пикар сделал запись в бортовом журнале: «Глубина 31 000 футов (9449 метров). Какое под нами дно? Вполне возможно, что оно представляет илообразный слой. Не подстерегает ли нас опасность погрузиться в это вещество и навсегда в нём исчезнуть?» Прошло ещё больше часа, пока в журнале появилась следующая запись: «Сели на ровное дно, на твёрдый ил. Дно чистое, светлое, табачного цвета. Глубинометр показывает 37 800 футов (11 521 метр). Время 13:06». Съев по шоколадке и обратив внимание на нескольких плоских, похожих на камбалу, рыб, пилоты начали подъём батискафа. На поверхности воды «Триест» показался в 16:56…

9 февраля Жак Пикар получил письмо от президента США Дуайта Эйзенхауэра. В нём, в частности, говорилось: «Будучи гражданином Швейцарии, вы заслужили благодарность всего американского народа за научный вклад в океанографию… Мои наилучшие пожелания с надеждой на будущие успехи!» Жак Пикар ушёл в мир иной в в 2008 году в возрасте 86 лет, пережив своего отца на 46 лет. Дону Уолшу сейчас 88 лет, он проживает в городке Дора (штат Орегон). Долгое время Пикар и Уолш оставались единственными людьми, побывавшими на дне Марианской впадины. В 2012 году их рекорд удалось повторить известному кинорежиссёру Джеймсу Кэмерону.

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.