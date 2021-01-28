31 января 2021

Пожалуй, трудно найти любителя классической музыки, которому не было бы знакомо творчество знаменитого австрийского композитора Франца Шуберта. Большинству он известен, в первую очередь, благодаря совершенно гениальной «Серенаде». При этом не следует забывать, что его авторству принадлежит также множество опер, маршей, сонат, оркестровых увертюр, симфоний и песен. Всего Шуберт написал более тысячи музыкальных произведений. Но мало кто знает о том, что прожить великому композитору суждено было всего 31 год…

Кстати, родился Франц Петер Шуберт именно в этот день, 31 января 1797 года, в Вене. Он был четвёртым, самым младшим, сыном школьного учителя, безумно любившего музыку и, очевидно, сумевшего передать эту любовь маленькому Францу. С 11 лет мальчик регулярно пел в Венской придворной капелле. Примерно в то же время он начал сочинять первые музыкальные произведения. Сам Сальери называл его своим учеником. Рассказывают, что однажды, когда Шуберт ещё учился в школе, с ним приключилось настоящее волшебство, о котором он сам поведал потом самым близким своим друзьям. Прогуливаясь по улице, юноша встретил женщину в старинном наряде и с высокой причёской. Она первая обратилась к нему, назвав его по имени и предложив сделать выбор — либо стать, как отец, учителем и оставаться никому неизвестным, но при этом прожить долгую и обеспеченную жизнь, либо стать всемирно знаменитым музыкантом, но умереть рано, в самом расцвете сил. Франц решил выбрать для себя второй вариант. И на следующий же день он оставил школу и всего себя посвятил музыке.

К 19 годам Шуберт написал уже более 250 песен. Песни вообще в его творчестве занимали особое место. Всего он сочинил около 600 песен на стихи Гёте, Шиллера, Шекспира, Скотта и других известных поэтов. Шуберта называли «Королём песен». Однако известно, что весьма почитаемый им Гёте, получив от композитора целую тетрадь с песнями на свои стихи, даже не удосужился талантливому композитору ответить. Вместе с тем у Шуберта сложились очень тёплые отношения с Бетховеном. Когда Бетховен умер, Шуберт был одним из тех, кто на похоронах нёс гроб с его телом. Франц очень хотел после смерти быть похороненным рядом с Бетховеном. Однако и в то время многое решали деньги, а их у Шуберта не было отродясь.

В это трудно поверить, но Шуберт при жизни дал всего один концерт, состоявший из его произведений. Это было в Вене в 1928 году, за несколько месяцев до ухода композитора из жизни. И надо же было такому случиться, что именно в тот же вечер в городе выступал легендарный скрипач Паганини. Концерт Шуберта прошёл в полупустом зале…

Умер великий композитор от брюшного тифа 19 ноября 1828 года. Похоронен был он на скромном кладбище. Однако судьба распорядилась так, что через какое-то время влиятельным поклонникам его таланта удалось перезахоронить прах Шуберта рядом с могилой столь боготворимого им Бетховена.

Одна из последних его записей в личном дневнике гласила: «Лучшие мои композиции, приносящие миру огромное наслаждение, были рождены из моих глубочайших печалей…»

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.