5 февраля 2021

Сегодня отмечается день рождения создателя одной из самых популярных в мире автомобильных марок. Андре Гюстав Ситроен родился в Париже 5 февраля 1878 года. Он был шестым ребёнком в семье крупного голландского бизнесмена Леви Ситроена, сколотившего приличное состояние на торговле алмазами. Кстати, мало кто знает о том, что семья Лёвы Цитрона перебралась в Западную Европу из украинской Одессы. И мало кто помнит о том, что Леви Ситроен покончил с собой, когда его младшенькому Андре было всего 8 лет. Леви оставил жене и детям столько денег, что они могли ни о чём не думать. Но Андре ни о чём не думать не мог — он с юности стремился оставить в жизни свой заметный след.

Начал Андре Ситроен оставлять этот след с того, что, ещё будучи студентом Политехнической школы и мечтая непременно стать инженером, он отправился в Польшу, откуда была родом его мама Маша Клейнман, и купил у местного механика-самоучки секрет шестерней с шевронным зацеплением. Кстати, эмблемой будущих автомобилей марки Ситроен потом станет именно знак шеврона, собственноручно нарисованный Андре. Вернувшись в Париж, предприимчивый юноша вскоре открывает завод по производству этих шестерней. Но тут начинается Первая мировая война — и выпускника Политехнической школы, получившего звание лейтенанта артиллерии, призывают в армию. В армию, в которой катастрофически не хватает артиллерийских снарядов. Андре Ситроену удаётся убедить командование в том, что лейтенантов много, а таких организаторов производства артснарядов, как он, нет практически ни одного.

Уже через 6 недель на набережной Жавель в Париже появились заводские корпуса, в которых ежедневно выпускалось 50 тысяч снарядов! И это было больше, чем на всех остальных французских заводах, вместе взятых. Сейчас на месте этого завода, в стенах которого после войны Ситроен наладил серийный выпуск автомобилей марки Citroёn, находится прекрасный парк, носящий имя Андре Ситроена.

Он ушёл из жизни в 1935 году, в возрасте всего лишь 57 лет. Но за это время он успел прославиться выпуском популярнейших во всём мире автомобилей, которые стали доступными не только очень обеспеченным людям, а и многим другим автолюбителям. Он выпустил первый в мире внедорожник (на полугусеничном ходу!), сумевший в 1921 году за 20 дней пересечь пустыню Сахару. Он создал гоночные автомобили (например, «Маленькую Розали»), которые, участвуя в автогонках, установили сотни мировых рекордов. Он первым разместил на знаменитой Эйфелевой башне светящуюся рекламу. И это, конечно же, была реклама автомобилей Ситроен. Американцы называли его «французским Фордом» за то, что он, побывав в США, первым в Европе наладил выпуск автомобилей с конвейера. Орден Почётного легиона ему вручали со словами: не только за заслуги перед Францией, но и за вклад в мировой прогресс…

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.