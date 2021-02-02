8 февраля 2021

Давайте, друзья мои, договоримся так: я буду рассказывать о сегодняшнем имениннике разные небылицы — а вы можете мне не верить. Потому что я бы и сам себе не верил, если бы предварительно не удосужился убедиться в том, что все сведения об этом человеке являются истинной правдой. А теперь представьте себе ныне живущего и здравствующего композитора, который является обладателем 5 «Оскаров» (а всего он номинировался на эту премию 52 раза!

Больше него в истории мирового киноискусства — 59 номинаций — было только у Уолта Диснея). Кроме того, он получил 4 «Золотых глобуса» (при 25 номинациях) и 3 премии «Эмми» (6 номинаций), а также 7 премий BAFTA (7 номинаций) и 25 премий «Грэмми» (71 номинация)! Он написал музыку к торжественным церемониям открытия четырёх Олимпийских игр и к десяткам популярных телесериалов.

Но главное не это. Главное то, что его музыка к кинофильмам знакома буквально каждому жителю нашей планеты, ведь именно он является автором саундтреков к таким картинам, как: «Один дома» и «Один дома 2», «Звёздные войны» (практически все эпизоды), «Инопланетянин», «Парк Юрского периода», «Челюсти», «Список Шиндлера», «Гарри Поттер» (практически все серии), «Индиана Джонс» (практически все серии), «Спасти рядового Райана», «Супермен», «Дракула», «Ярость», «Том Сойер»… Всё, больше не могу. Легче, наверное, назвать фильмы, музыку к которым он не писал.

Всё это относится к едва ли не самому успешному кинокомпозитору в истории Джону Таунеру Уильямсу, родившемуся в Нью-Йорке 8 февраля 1932 года. Он с детства мечтал о музыкальном образовании — и он получил блестящее музыкальное образование в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе и в Университете Аризоны. Он с детства мечтал быть джазовым пианистом и играть в лучших клубах и студиях Нью-Йорка — и у него это получилось. Причём, блестяще. Он с детства мечтал познакомиться со знаменитыми композиторами и кинорежиссёрами — и ему удалось не просто познакомиться с Генри Манчини и Фрэнки Лэйном, со Стивеном Спилбергом и Джорджем Лукасом, но и плодотворно поработать с каждым из них. Он с детства мечтал прославиться на весь мир своими музыкальными успехами — и ему удалось достичь в этом вершин, которые самые знаменитые композиторы, работавшие в кино, даже представить себе не могли.

Джона Уильямса называют воплощением классического Голливуда. Наверное, это так и есть. Но в ещё большей степени он является воплощением мечты любого талантливого человека, который ставит перед собой цель и всю жизнь стремится к её достижению, полностью отдаваясь своему выбору, без нытья преодолевая препятствия и ни на мгновение не останавливаясь на достигнутом. Многие исследователи киноискусства называют саундреки Уильямса к «Звёздным войнам» его magnum opus — самой известной работой. Пожалуй, они правы. Используя в создании этой музыки симфонические традиции Вагнера, Дворжака и Рихарда Штрауса, Джону Уильямсу удалось создать композиции, во многом повлиявшие на несколько поколений современных композиторов, а мелодия Imperial March экспертами Американского института киноискусства вообще названа «величайшей в истории». Заканчивая этот короткий рассказ о великом композиторе, я предлагаю вам потратить несколько минут на то, чтобы прослушать этот саундтрек ещё раз…

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.