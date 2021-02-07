10 февраля 2021

10 февраля 2003 года научный мир пережил потрясение, связанное с, казалось бы, совершенно незаметными публикациями в нескольких английских, датских и норвежских газетах. Однако потрясение было настолько сильным, что вскоре об этом заговорили учёные во многих странах. Речь в статьях шла вот о чем. За несколько лет до этого, в ноябре 2000 года, опытный рыбак Олаф Сольскер выловил у берегов западного побережья Гренландии нечто, доселе не встречавшееся там ни разу. Неизвестную рыбину огромных размеров — почти двухметровой длины и весом под 100 килограммов — передали для изучения известному датскому ученому Петеру Меллеру из университета Копенгагена.

Его изумлению не было предела. По всем признакам перед ним находилась рыба, известная под именем Патагонский клыкач (Dissotichus eleginoides). До этого момента всем было известно о том, что эта глубоководная рыба обитает в холодных умеренных водах Южного полушария при температуре не выше 11 градусов и на глубине от 50 до 3850 метров. Относится Патагонский клыкач к семейству нототениевых, его ещё нередко называют чилийским сибасом. Рыба эта является одной из самых вкусных рыб класса premium, встречающихся на рынке. Гурманы отдают бешеные деньги за фирменное белое мясо Патагонского клыкача, называя его не иначе, как «белым золотом» — за невероятно полезные качества и уникальный вкус.

Сенсация же заключалась в том, что Патагонского клыкача никогда не встречали севернее берегов Уругвая. Порой рыбакам клыкач попадал в сети в районе Фолклендских островов, у берегов Аргентины и Чили. И вдруг рыба поймана на другом конце света, в 10 тысячах (!) километров от привычного места обитания, на глубине 1300 метров… После долгих и тщательных исследований ученые пришли к выводу о том, что рыба, скорее всего, так далеко от места обитания уплыла через коридоры холодной воды, которые помогли ей преодолеть тропические и экваториальные моря. Это открытие пролило свет на то, почему одни и те же виды рыб могут существовать возле и Южного, и Северного полюсов, несмотря на тёплые океаны, разделяющие их.

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.