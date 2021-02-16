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«Фарфоровые» истории
23 февраля 2021
ТЕННИСТЫ

ТЕННИСИСТ
Страна: Испания
Мануфактура: Lladro
Год создания: 1982
Скульптор: Juan Huerta
Высота: 29 cm


ЧЕМПИОН
Страна: Испания
Мануфактура: Lladro
Год создания: 1996
Скульптор: Salvador Furió
Высота: 35 cm
ТЕННИСИСТКА
Страна: Испания
Мануфактура: Lladro
Год создания: 1972
Скульптор: Vincente Martinez
Высота: 32 cm

Из будущей
киевской экспозиции
частной коллекции
«Shvets Museum»

23 февраля 1874 года в Лондоне впервые была запатентована игра, являющаяся сегодня одной из самых популярных в мире. Она очень напоминала старинный теннис, но в отличие от него предназначалась эта спортивная забава не для закрытых площадок и залов, а для травяных лужаек. Перенос игры с твёрдого покрытия на траву стал возможен благодаря двум весьма важным обстоятельствам. Во-первых, появлению знаменитого английского газона с коротко подстриженной травой. И, во-вторых, благодаря развитию вулканизации, позволившей выпускать резиновые мячи, отскакивающие практически от любой поверхности.

Обладатель патента на новую игру майор Уолтер Клэптон Уингфилд, уроженец города Руабон в Уэльсе, служивший в своё время и в Индии, и в Китае (где в период кампании 1860-го года даже участвовал в штурме Пекина), первоначально назвал игру «сферистикой» (от греч. — игра в мяч). Но затем он же переименовал её в лаун-теннис, то есть в переводе с английского буквально — теннис для лужаек. В феврале 1874 года майор Уингфилд опубликовал правила новой игры. Они были заметно проще правил классического тенниса и при этом содержали ряд отличий от правил, действующих в настоящее время. Ну, например, корт имел форму песочных часов, сужаясь к сетке от 10 ярдов (примерно 9 метров) до 7 ярдов (примерно 6,5 метра), а сама сетка натягивалась на высоте 5 футов (1,5 метра). Для подачи предназначалось конкретное место в пределах корта, а не на задней линии, как сейчас. И для победы в игре необходимо было набрать 15 очков, причём, очки могла набирать только подающая сторона.

Вскоре после вступления патента в силу Уингфилд начал продавать комплекты оборудования для кортов и брошюры с правилами игры. Только в первый год было продано более тысячи комплектов. Их обладателями стали многие члены Палаты лордов и даже принц Уэльский. А по предварительным заказам коробки с оборудованием отправлялись в Канаду, Китай, Россию и Индию (где, кстати, майор Уингфилд познакомился со своей будущей женой Элис Лидией Кливленд). Поначалу проект казался успешным. Но затем появились недобросовестные конкуренты, наладившие незаконное производство теннисного оборудования. И майор решил патент больше не продлевать. Да и в семейной жизни у него наметились большие проблемы. Трое его сыновей умерли ещё детьми, а у жены появились заметные признаки душевного заболевания.

Отойдя от теннисных дел, Уингфилд изобрёл новую модель велосипеда, которую он назвал «Бабочкой», и даже организовал проведение массовых гонок, проходивших… под музыку. А затем, неожиданно для всех увлёкшись кулинарией, знаменитый майор стал вице-председателем «Всемирной ассоциации поварского и кулинарного искусства» и создал кулинарное общество — Le Gordon Rouge. Скончался майор в Лондоне в 1912 году. Душевнобольная жена пережила его на 20 с лишним лет и умерла в сумасшедшем доме в 1934 году. На стене лондонского дома Уингфилда на Белгрейв-роуд впоследствии установили мемориальную доску. А в 1997 году имя майора было торжественно внесено в списки Международного зала теннисной славы.

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.

Александр ШВЕЦ
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