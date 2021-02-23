27 февраля 2021

Прошедшая уже практически зима напугала многих из нас трескучими морозами и обильными снегопадами. Кто-то говорит: «Настрадались». Спорить не стану. Настрадались те, кто умудрился обморозить конечности, и те, кого угораздило на скользком тротуаре получить неприятную травму. Мне же, наоборот, повезло. Если в прошлом году за всю зиму выдался лишь один снежный денёк, когда можно было побегать босиком по снегу, то нынешней зимой мне посчастливилось совершить больше двадцати таких пробежек (я их фиксирую в специальном дневнике, куда записываю и ежедневные километровые заплывы в бассейне).

Честно говоря, получать удовольствие от утреннего променада (в чём мать родила!) по 15−20-градусному морозу мне казалось сродни небольшому подвигу. А тут читаю, что, например, полярным медведям бывает комфортно, лишь когда температура опускается до 45 градусов и ниже. А вот от разогрева организма во время бега за добычей они вообще начинают даже страдать. И всё из-за двойного слоя меха и толстого слоя подкожного жира, подаренного этим редким животным матушкой-природой. Заговорил я сегодня о полярных медведях не случайно.

Ежегодно 27 февраля в мире отмечается Международный день полярного медведя (International Polar Bear Day). Отмечается для того, чтобы напомнить людям об уникальности этих красивых и сильных животных, которых с каждым годом, к сожалению, становится всё меньше и меньше. По оценкам ученых, сейчас в мире насчитывается не более 25 тысяч особей белого медведя, обитающего, кстати, только в Арктике. Прогнозируют, что из-за стремительного таяния арктических льдов к 2050 году популяция этих животных может сократиться на две трети. И это печально.

В связи со столь необычным сегодняшним днём в международном календаре вспомнилась мне одна поучительная современная притча, имеющая к людям ничуть не меньшее отношение, чем к полярным медведям. Вот послушайте. В небольшом городском зоопарке жил белый медведь. Его годами держали в тесной клетке. Настолько тесной, что сделать он мог в одну сторону всего четыре шага. Ну, и в другую, ясное дело, столько же. И работники зоопарка, ухаживавшие за медведем, и посетители, искренне его жалевшие, с нетерпением ждали окончания строительства нового зоопарка, в котором медведю готовили большой и просторный вольер.

Когда долгожданный день наступил, погрузили медведя в специальную клетку и повезли на новое место жительства. В транспортной клетке было так тесно, что казалось — ему там и развернуться не удастся. А он, хитрец, и тут каким-то образом умудрялся делать свои привычные четыре шага. Туда-сюда, туда-сюда…

В новом непривычно большом вольере медведь поначалу замер, не очень-то веря своему счастью. Ведь теперь он мог не только ходить по огромному пространству, а даже при желании и пробежаться. Да и глубокий бассейн с ледяной водой был только к его услугам. Медведь осторожно сделал один шаг, потом второй, потом третий, четвёртый. Затем привычно развернулся в другую сторону — и снова сделал четыре шага. Туда-сюда, туда-сюда. Ровно по четыре шага в каждую сторону. Прочные прутья прежней тесной клетки, навсегда въевшиеся в его сознание, так и не позволили ему сделать больше четырёх шагов…

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.