- 08:12 Украинский боксер Чухаджян победил в Москве экс-чемпиона России
- 08:00 «Женщина-феррари»: Анита Луценко удивила необычным снимком «самой красивой части своего тела»
- 07:34 Тщательно готовился к самоубийству: мужчина с пилой и топором поджег себя в центре Москвы
- 07:18 Леди Гаге вернули похищенных собак
- 05:02 Гороскоп на 27 февраля: Скорпиону может повезти в лотерее, а Козерогу — в любви
- 02:33 «Одно лицо»: преобразившаяся дочь Заворотнюк поразила сходством с матерью
- 26.02 22:58 «Просим заплатить нам 250 тысяч долларов»: компания Пригожина потроллила ФБР, «выдав» адрес «повара Путина»
- 26.02 21:58 «Нравится быть разной»: Оля Полякова поразила подборкой ярких образов
- 26.02 21:28 Кожа покрылась гнойными волдырями: Асмус рассказала, как на съемках ее заразили клещами
- 26.02 21:10 После COVID-вакцинации возможен анафилактический шок: Ляшко раскрыл статистику побочных эффектов
- 26.02 20:54 Гол-шедевр Тотовицкого помог «Десне» разгромить «Ингулец»: видеообзор матча чемпионата Украины
- 26.02 20:47 Поклонники не узнали Алину Астровскую, возомнившую себя Миллой Йовович
Страна: Испания Мануфактура: Lladro Год создания: 2008 Скульптор: José Javier Malavia Размер: 11×32 cm Из будущей
киевской экспозиции
частной коллекции
«Shvets Museum»
Прошедшая уже практически зима напугала многих из нас трескучими морозами и обильными снегопадами. Кто-то говорит: «Настрадались». Спорить не стану. Настрадались те, кто умудрился обморозить конечности, и те, кого угораздило на скользком тротуаре получить неприятную травму. Мне же, наоборот, повезло. Если в прошлом году за всю зиму выдался лишь один снежный денёк, когда можно было побегать босиком по снегу, то нынешней зимой мне посчастливилось совершить больше двадцати таких пробежек (я их фиксирую в специальном дневнике, куда записываю и ежедневные километровые заплывы в бассейне).
Честно говоря, получать удовольствие от утреннего променада (в чём мать родила!) по 15−20-градусному морозу мне казалось сродни небольшому подвигу. А тут читаю, что, например, полярным медведям бывает комфортно, лишь когда температура опускается до 45 градусов и ниже. А вот от разогрева организма во время бега за добычей они вообще начинают даже страдать. И всё из-за двойного слоя меха и толстого слоя подкожного жира, подаренного этим редким животным матушкой-природой. Заговорил я сегодня о полярных медведях не случайно.
Ежегодно 27 февраля в мире отмечается Международный день полярного медведя (International Polar Bear Day). Отмечается для того, чтобы напомнить людям об уникальности этих красивых и сильных животных, которых с каждым годом, к сожалению, становится всё меньше и меньше. По оценкам ученых, сейчас в мире насчитывается не более 25 тысяч особей белого медведя, обитающего, кстати, только в Арктике. Прогнозируют, что из-за стремительного таяния арктических льдов к 2050 году популяция этих животных может сократиться на две трети. И это печально.
В связи со столь необычным сегодняшним днём в международном календаре вспомнилась мне одна поучительная современная притча, имеющая к людям ничуть не меньшее отношение, чем к полярным медведям. Вот послушайте. В небольшом городском зоопарке жил белый медведь. Его годами держали в тесной клетке. Настолько тесной, что сделать он мог в одну сторону всего четыре шага. Ну, и в другую, ясное дело, столько же. И работники зоопарка, ухаживавшие за медведем, и посетители, искренне его жалевшие, с нетерпением ждали окончания строительства нового зоопарка, в котором медведю готовили большой и просторный вольер.
Когда долгожданный день наступил, погрузили медведя в специальную клетку и повезли на новое место жительства. В транспортной клетке было так тесно, что казалось — ему там и развернуться не удастся. А он, хитрец, и тут каким-то образом умудрялся делать свои привычные четыре шага. Туда-сюда, туда-сюда…
В новом непривычно большом вольере медведь поначалу замер, не очень-то веря своему счастью. Ведь теперь он мог не только ходить по огромному пространству, а даже при желании и пробежаться. Да и глубокий бассейн с ледяной водой был только к его услугам. Медведь осторожно сделал один шаг, потом второй, потом третий, четвёртый. Затем привычно развернулся в другую сторону — и снова сделал четыре шага. Туда-сюда, туда-сюда. Ровно по четыре шага в каждую сторону. Прочные прутья прежней тесной клетки, навсегда въевшиеся в его сознание, так и не позволили ему сделать больше четырёх шагов…
Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.
«Бывший — дурак. Такую женщину потерял»: образ Ани Лорак впечатлил в новом клипе — даже экс-мужа припомнили
Как говорит тетя Циля, сделать ваш внутренний мир по-настоящему чистым может только слабительное...
Ветер: 5 м/с 3
Давление: 746 мм