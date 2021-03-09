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«Фарфоровые» истории
13 марта 2021
БАЛ
БАЛ
Страна: Германия
Мануфактура: Rudolstadt
Время создания: первая четверть ХХ ст.
Размер: 25×45 cm

Из будущей
киевской экспозиции
частной коллекции
«Shvets Museum»

Имя Уильяма Гершеля я впервые услышал много лет назад, во время посещения Виндзорского замка в Великобритании. Правда, особого внимание на захоронение в местной старинной церквушке праха то ли выдающегося музыканта, то ли выдающегося астронома, честно говоря, тогда не обратил. Знаете, когда тебе рассказывают о пребывании в этих местах легендарных английских королей, как-то не очень хочется отвлекаться на воспоминания о скромном придворном служителе, прославившемся какими-то астрономическими открытиями. И только гораздо позже, поближе познакомившись с биографией Уильяма Гершеля, я понял величие этого уникального учёного, открывшего человечеству не только планету Уран, но также спутники Урана — Оберон и Титанию и спутники Сатурна — Мимас и Энцелад.

Самым удивительным во всей этой истории было то, что первоначально Уильям Гершель никакого отношения к астрономии не имел вообще. Родившись в немецком Ганновере в ноябре 1738 года в семье еврейских выходцев из Моравии, Уильям был обречён заниматься музыкой. Как и его отец, музыкант военного оркестра, и большинство из его девяти сестёр и братьев, унаследовавших от отца музыкальные способности. Уже в 14 лет юный Гершель начинает играть в полковом оркестре. И даже после перевода из герцогства Брауншвейг-Люнебург в Англию продолжает и там заниматься музыкой, поскольку она позволяет сводить концы с концами. Он переписывает ноты, затем становится учителем музыки и органистом в Галифаксе. Но неожиданно проснувшаяся в молодом человеке страсть к точным наукам со временем берёт верх над всеми прежними его увлечениями.

Занимаясь естествознанием и философией, он вскоре переключается на изучение астрономии и оптики. Научные труды Смита и Фергюсона, посвящённые этим наукам, становятся его настольными книгами. В 1773 году Уильям Гершель строит свой первый телескоп. Вместе с сестрой Каролиной и братом Александром, вызвавшимися быть его помощниками, Уильям изготавливает зеркала из сплавов олова и меди и, шлифуя их, создаёт рефлектор с фокусным расстоянием 1,5 метра.

13 марта 1781 года (ровно 240 лет назад) происходит событие, определившее дальнейшую судьбу Гершеля как учёного. Вечером, наблюдая объекты, находящиеся рядом с созвездием Близнецов, он заметил, что одна из звёзд заметно отличается от других. Поначалу Гершель предположил, что это комета и сообщил об этом наблюдении другим астрономам. Открытием заинтересовались знаменитые академики Пьер Симон Лаплас и Андрей Лексель. Именно они доказали, что обнаруженный Гершелем объект не комета, а неизвестная планета, находящаяся за Сатурном. Её размеры в 60 раз превышали размеры Земли. Объект назвали Ураном. Он не только расширил представления о размерах Солнечной системы, но и стал первой открытой (!) планетой. Ведь до этого известные учёным планеты наблюдались ещё с античных времён.

За своё открытие Уильям Гершель был награждён медалью Копли и торжественно принят в члены Лондонского королевского общества. В 1782 году король Георг III назначает Гершеля королевским астрономом с жалованьем 200 фунтов в год. Кроме того, монарх снабжает учёного всеми необходимыми средствами для создания его собственной обсерватории в Слоу. Что вскоре позволяет Гершелю установить, что Солнечная система входит в состав Млечного пути, а сама Галактика имеет форму диска… Так в историю мировой астрономической науки вошёл обычный немецкий музыкант, однажды сделавший странный выбор между музыкой и астрономией в пользу последней.

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.

Александр ШВЕЦ
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