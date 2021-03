16 марта 2021

Порой крепкая дружба между детьми в одной семье приносит поразительные результаты. А иногда даже приводит к настоящим открытиям. Примеров тому множество. Но я остановлюсь сегодня, пожалуй, только на одном из них. 16 марта 1917 года в Соединённых Штатах Америки начали выпускать тушь для ресниц. Как было сказано в рекламе, это была «первая современная косметика для глаз на каждый день». Этому поистине революционному событию в жизни женщин предшествовала целая история.

Житель Нью-Йорка Томас Уильямс однажды обратил внимание на то, что его младшая сестра Мейбел, желая понравиться своему молодому человеку, прикладывает смесь из вазелина и угольной пыли к ресницам — чтобы сделать их более тёмными. Решив помочь сестрёнке быстрее покорить сердце её избранника, Томас в небольшой химической лаборатории настолько усовершенствовал эту смесь для ресниц, что вскоре после того, как сестре удалось-таки достичь поставленной цели, начал продавать изобретение под названием «Lash-Brow-Ine». Всё шло неплохо, но Уильямс заметил, что местных модниц явно отпугивает странное название туши. И тогда он, объединив два английских слова Mabel и vaseline в одно, представил женской публике тот же продукт, но с более привлекательным названием Maybelline. И с тех пор отбоя от покупательниц у Томаса Уильямса уже не было практически никогда.

Тут следует заметить, что делать свои ресницы гуще и длиннее женщины начали ещё 6 тысяч лет назад. Первыми прототип туши стали использовать древние египтянки. Они изготавливали эту смесь из сажи, пепла, минералов и угольной пыли, добавляя для вязкой консистенции мёд, а иногда даже навоз. Наносили такую смесь в основном пальцами. В Древнем Риме удалось изобрести более стойкий состав туши для ресниц. В неё начали добавлять свинец. Но это было настолько опасно, что со временем многие красавицы начали терять зрение… Долгий период никому не удавалось довести рецепт производства туши до относительного совершенства. Пока за дело не взялся уже известный нам Томас Уильямс.

Дела его компании шли настолько хорошо, что ровно через 50 лет он выгодно продал её крупной чикагской фирме, производящей женскую косметику. К тому времени в обиходе уже появились туши с водостойкой формулой в футляре с дозатором, а затем и жидкие туши в карандашном футляре со спиральной щёточкой-аппликатором.

Созданное Томасом Уильямсом производство многократно переходило от одних владельцев к другим до тех пор, пока нью-йоркская инвестиционная компания «Wasserstein Perella» не перенесла свою штаб-квартиру из Мемфиса в Нью-Йорк, а затем продала торговую марку Maybelline известной компании L’Oreal, в собственности которой она и находится по сей день. Новые хозяева придумали для неё слоган «Maybe She’s Born With It. Maybe It’s Maybelline» («Может, она родилась с этим. Может, это Мейбеллин») и принялись приглашать на роль лица торговой марки звёзд кино и шоу-бизнеса. Так что со временем стало понятно, что изобретению Томаса Уильямса уготована счастливая участь на долгие годы вперёд…

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.