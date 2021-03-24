26 марта 2021

Герой сегодняшней нашей истории — гениальный итальянский художник Рафаэль Санти, родившийся 26 марта 1483 года в королевстве Урбино. Первые уроки живописи мальчик получил в мастерской отца, известного художника и поэта при дворе герцога Урбинского. Однако, уже в 11 лет оставшись без родителей, Рафаэль начинает свой самостоятельный путь в большое искусство. Ровно 520 лет назад, в 1501 году, он приходит в мастерскую Пьетро Перуджино в Перудже, где пишет первые свои «взрослые» картины, естественно, поначалу подражая наставнику. Однако уже в 1502 году появляется первая рафаэлевская мадонна — «Мадонна Солли». 19-летнему художнику тогда ещё неведомо было, что всю свою короткую, но невероятно яркую жизнь он будет создавать образы мадонн — самых разных, не похожих между собой, и при этом объединённых искренней любовью к ним самого Рафаэля, лишённого в раннем детстве материнской ласки, но навсегда сохранившего в памяти тепло маминых рук.

Переехав во Флоренцию и познакомившись там с Леонардо да Винчи и Микеланджело, Рафаэль тщательно изучает технику их живописи. Пройдёт всего лишь несколько десятилетий — и точно так же технику его картин будут изучать и даже копировать в некоторых своих работах Рубенс и Рембрандт. А пока он всё ещё учится, совершенствуя своё мастерство и завоёвывая славу самобытного и на удивление успешного живописца. После ставших знаменитыми алтарных работ «Мадонна на троне с Иоанном Крестителем и Николаем из Бари» и «Положения во гроб» Рафаэль создаёт вызвавшую огромный интерес картину «Дама с единорогом». Его популярность растёт настолько, что при содействии главного папского архитектора Браманте он получает приглашение в Ватикан, где становится официальным художником папского двора. В это время появляются его выдающиеся картины «Мадонна Грандука», «Мадонна с гвоздиками», «Мадонна с младенцем и Иоанном Крестителем» («Прекрасная садовница»), а также фрески «Парнас» и «Афинская школа», вызвавшие восхищение как у Юлия II, так и у сменившего его на папском троне Льва Х. Он работает над сюжетами из Библии для росписи Сикстинской капеллы, а после смерти Браманте становится ещё и главным архитектором строившегося в то время собора Святого Петра.

Работоспособность Рафаэля не только трудно представить, но и невозможно оценить. Выполняя придворные обязанности главного архитектора, он создаёт целый ряд проектов, по которым были построены церкви и капеллы. И в это же время пишет около десяти мадонн своего римского периода — «Мадонна Альба», «Мадонна с рыбой», «Мадонна в кресле»… Самым совершенным творением Рафаэля становится легендарная «Сикстинская мадонна». В разные годы мне посчастливилось воочию познакомиться с большинством бессмертных творений Рафаэля, но «Сикстинская мадонна» действительно настолько потрясает воображение, что порой даже начинаешь сомневаться в том, что человеческими руками было возможно создать это поистине божественное творение.

А ещё Рафаэль успевал писать стихи, посвящая их своим многочисленным возлюбленным:

«Амур, умерь слепящее сиянье

Двух дивных глаз, ниспосланных тобой.

Они сулят то хлад, то летний зной,

Но нет в них малой капли состраданья…»

Прожил Рафаэль до обидного мало — всего 37 лет. Папские доктора, присланные к заболевшему художнику, по мнению биографов Рафаэля, допустили роковую ошибку, назначив кровопускание при респираторном заболевании, что было категорически противопоказано. На его гробнице в римском Пантеоне написано всего лишь несколько фраз. Зато каких! «Здесь покоится великий Рафаэль, при жизни которого природа боялась быть побеждённой, а после смерти которого она боялась умереть…»

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.