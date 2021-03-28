1 апреля 2021

Ну, вот, наконец, и наступило это благодатное время настоящей весны. Удивительной и уже, похоже, необратимой. Сужу об этом по тому, как рано начинают петь под моим окном, выходящим на печерский Ботанический сад, разноголосые птицы, громкой своей трескотнёй ещё задолго до восхода солнца пробуждая все соседние улицы. Именно ранние птицы напомнили мне о том, что сегодня, 1-го апреля, отмечается не только День смеха и не только более, чем полувековая годовщина бракосочетания нашего замечательного поэта Юрия Рыбчинского и его очаровательной супруги Сашеньки, а ещё и Международный день птиц. Которому, собственно говоря, я и решил посвятить сегодняшний свой пост.

Однажды умудрённый (как ему, во всяком случае, казалось) жизненным опытом старец купил на базаре птицу. По дороге домой он уже представлял, каким прекрасным будет у него предстоящий обед, когда птица вдруг обратилась к нему:

- Убить меня ты всегда успеешь. Но прежде позволь мне дать тебе три мудрых совета.

Ну, какой же нормальный человек откажется от мудрых советов, решил старец. И, остановившись посреди чудной рощи, принялся слушать говорящую птицу.

- Первый совет будет таким: никогда не верь тому, что тебе кажется полной чушью. Второй: трезво оценивай свои силы и старайся не браться за дело, преуспеть в котором шансов у тебя практически нет. И третий совет: никогда не жалей о содеянном добре.

Услышанные советы показались старцу настолько мудрыми, что он решил таки отпустить птицу на волю. А она, взлетев на высокую ветку, неожиданно закричала:

- Ну, ты и глупец! Вчера я проглотила алмаз и, если бы не твоя детская доверчивость, ты бы мог не только обед из меня приготовить, но ещё и разбогатеть.

Раздосадовавшись, старик полез за птицей наверх, однако быстро обессилел и свалился на землю. А птица всё не унималась:

- К чему было так внимательно слушать мои советы, если при первой же возможности ты обо всем тут же забыл и, как мальчишка, полез на дерево? Сам посуди, зачем мне было глотать какой-то камень, пускай даже и драгоценный? Опять же подумай: неужели ты не понимал, что лезть за мной на дерево в твоём возрасте — бесполезное дело? И, наконец, обрати внимание, как быстро ты забыл о великодушии, представив, что можешь вернуть себе отпущенную на свободу птицу, которая якобы проглотила дорогой алмаз…

Посмотрев с сожалением на доверчивого старика, птица взмахнула крыльями и полетела по каким-то своим птичьим делам, не понимая, почему люди даже в преклонном возрасте не утруждают себя размышлениями о таких элементарных вещах.

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.