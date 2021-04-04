6 апреля 2021

6 апреля 1810 года в английском городке Вустер родился человек, изобретением которого сегодня увлекаются миллионы любителей живой природы во многих странах мира. Филипп Генри Госсе (так звали нашего героя) с детства увлекался биологией. И, когда судьба забросила его в 17-летнем возрасте на далёкий канадский полуостров Ньюфаундленд (где вашему покорному слуге, к слову, тоже посчастливилось однажды побывать), он всё своё свободное время посвятил изучению местной природы.

Свободного времени, правда, у Филиппа было не так уж много, поскольку юноша работал в крупной рыбной компании и сильно уставал. Однако на его страстном увлечении различными бабочками и жучками это обстоятельство никак отразиться не могло. Со временем юный натуралист и не заметил, как его внимание всё больше начали привлекать рыбки. Раздобыв где-то первое европейское издание книги Й.М.Бехштейна «Природная история домашних животных», Филипп Госсе принялся изучать особенности содержания в неволе вьюна и золотой рыбки.

Кстати, для него стала совершенно невероятным открытием новость о том, что золотых рыбок китайцам удалось вывести ещё за тысячу лет до нашей эры!

Китайские императоры содержали обитателей водоёмов в больших фарфоровых вазах, украшенных цветками лотоса. Но разведением рыбок занимались не только богатые люди. Обычные крестьяне плели для своих водоплавающих любимцев корзинки из рисовой соломы. Причём, корзинки эти были настолько плотными, что вода из них практически не просачивалась. Одна беда только не позволяла владельцам рыбок наслаждаться созерцанием их подводной жизни — сосуды эти не были прозрачными. К тому же, не имея возможности насытить воду необходимым количеством кислорода, любители рыбок обрекали обитателей своих коллекций на постоянные хлопоты, связанные с частой заменой воды. Из-за этого сроки жизни уникальных существ заметно сокращались, да и потомство в таких условиях рыбки давали весьма неохотно.

После длительных путешествий по Канаде, Соединённым Штатам Америки и Ямайке Филипп пришёл к идее остаток жизни посвятить изучению жизни морских животных. Это он придумал слово «аквариум». Но не только слово… Весной 1853 года Госсе открыл в лондонском Риджент-парке первый «публичный аквариум». Вскоре такие аквариумы начали один за другим открываться в Берлине, Неаполе, Париже, в США. А после того, как на Всемирной выставке 1867 года были показаны аквариумы с диковинными рыбами, в Европе и Америке начался настоящий аквариумный бум. Двухтомник «Manual of marine Zoologie», написанный нашим героем и изданный в 1855−56 годах, стал настольной книгой зоологов того времени. Сам же Филипп Генри Госсе, прожив долгую жизнь и оставив по себе добрую память, скончался в августе 1888 года в английском городе Торки, где и был с почестями похоронен.

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.