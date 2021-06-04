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Із майбутньої
київської експозиції
приватної колекції
«Shvets Museum»
Днями, вітаючи мене з днем народження, один давній знайомий щиро дивувався тому, як у мене вистачає терпіння і протягом вже майже чверть століття збирати порцелянову колекцію, і понад 10 років будувати музей порцелянових фігур. Мені не так уже й важко було пояснити, що для здійснення настільки недешевих цілей потрібна солідна витрата коштів. А гроші, як відомо, на дорозі не валяються — їх ще заробити треба. Ну, а, крім того, весь цей тривалий процес, попри його багатопроблемне та виснажливе вимотування сил, весь цей час приносив адже ще й ні з чим не порівнянне задоволення — від пошуку рідкісних, а часом і унікальних творів. Та й від постійного відчуття наближення радості надання любителям прекрасного фарфорового мистецтва можливості у рідному Києві на власні очі познайомитися з роботами, які рідко можна зустріти навіть в великих музейних колекціях Неаполя або Валенсії, Відня або Дрездена, Будапешта чи навіть Лондона.
- Ні, ну, це все зрозуміло, — Не вгамовувався знайомий. — Але стільки років! Було ж щось таке, що допомагало не розчаруватися в реалізації завдання, самим собі поставленого ?!
На це я відповів йому короткою притчею, багато років знайомій мені, яка часом приходить на допомогу у найбільш непрості життєві моменти. Журналісти одного разу запитали відомого іспанського вченого, ряд наукових відкриттів якого принесли йому і наукову славу, і великі гонорари:
- Що ви вважаєте найважливішим у досягненні мети?
- Терпіння, — коротко відповів він. — Просто я був терплячий.
- Та киньте ви, — не повірив один вельми дотепний репортер. — Я вам назву масу напрямків людської діяльності, в яких цей принцип не працює.
- Наприклад? — поцікавився вчений.
- Наприклад, можна скільки завгодно носити воду в решеті — і ніякого результату у вас не буде! Хіба не так?
- Не так, молодий чоловік. Потрібно просто потерпіти до січневих морозів …
До речі, робота, представлена сьогодні вашій увазі, у багатьох сенсах і дивовижна, і унікальна. Довго описувати її не стану в надії на те, що пройде не так вже й багато часу і всі бажаючі зможуть побачити її на власні очі в інтер'єрі нашого музею. Скажу лише, що подарована вона була мені близькими друзями, за що я їм безмежно вдячний. І тепер весь час вона буде мені про це нагадувати.
Всім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра і щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.
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