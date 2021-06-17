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Країна: Іспанія
Мануфактура: Lladro
Рік створення: 1995
Скульптор: José Puche
Розмір: 47×33 cm
лімітована серія Із майбутньої
київської експозиції
приватної колекції
«Shvets Museum»
Михайло Аркадійович Свєтлов народився в червні 1903 року в Катеринославі. Так тоді називався Дніпропетровськ, Дніпро. Прізвище його батьків було Шейнкман. А псевдонім Свєтлов Михайло взяв собі в 16 років, коли вже три (!) роки друкував свої вірші і замітки в місцевій газеті «Голос солдата». Він рано почав писати про війну. І до того, як пішов добровольцем до Червоної Армії під час Громадянської війни. І після того, повернувшись з війни в Харків, де видав першу збірку своїх віршів під назвою «Рейки». І пізніше, під час громадянської війни в Іспанії. І ще пізніше, під час Великої Вітчизняної війни, що почалася рівно 80 років тому, 22 червня 1941 року. Ту кровопролитну війну він, військовий кореспондент газети «Красная звезда», пройшов від дзвінка до дзвінка — з червня 1941 року до травня 1945 року, побувавши на всіх фронтах і отримавши за свою службу два бойових ордени і безліч медалей.
Його віршами захоплювалися не лише прості любителі поезії, студенти і солдатики. Марина Цвєтаєва захоплено писала Борису Пастернаку: «Передай Свєтлову, що його «Гренада» — мій улюблений вірш за всі ці роки. У Єсеніна жодного такого не було. Цього, втім, не говори, — нехай Єсеніну мирно спиться… «. Був у Михайла Свєтлова ще один знаменитий вірш — «Італієць», написаний в 1943 році. Поезія присвячена хлопцю з Неаполя, який прийшов разом з фашистськими військами вбивати мирних жителів тієї величезної країни, в яку входила і Україна. Як же пронизливо цей вірш звучить зараз, в період триваючої вже багато років війни, розв'язаної російської вояччиною, яка вторглася в 2014 році в суверенні рубежі нашої держави і занапастила на нашій землі десятки тисяч життів наших співвітчизників!.. Ви тільки послухайте:
Черный крест на груди итальянца,
Ни резьбы, ни узора, ни глянца, —
Небогатым семейством хранимый
И единственным сыном носимый…
Молодой уроженец Неаполя!
Что оставил в России ты на поле?
Почему ты не мог быть счастливым
Над родным знаменитым заливом?
Я, убивший тебя под Моздоком,
Так мечтал о вулкане далеком!
Как я грезил на волжском приволье
Хоть разок прокатиться в гондоле!
Но ведь я не пришел с пистолетом
Отнимать итальянское лето,
Но ведь пули мои не свистели
Над священной землей Рафаэля!
Здесь я выстрелил! Здесь, где родился,
Где собой и друзьями гордился,
Где былины о наших народах
Никогда не звучат в переводах…
Нет! Тебя привезли в эшелоне
Для захвата далеких колоний,
Чтобы крест из ларца из фамильного
Вырастал до размеров могильного…
Я не дам свою родину вывезти
За простор чужеземных морей!
Я стреляю — и нет справедливости
Справедливее пули моей!
Никогда ты здесь не жил и не был!..
Но разбросано в снежных полях
Итальянское синее небо,
Застекленное в мертвых глазах…
Пройдуть роки, зникнуть путіни — і наші народи, напевно, помиряться. Як помирилися непримиренні в період затяжних воєн німці і французи, китайці та японці, шведи і фіни. Але в пам'яті народній назавжди залишиться біль за невинно вбитими і сором за те, що подібне сталося між тими, хто називав себе братами. 80-річчя тієї, минулої, війни — зайвий привід задуматися над цим.
Всім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра і щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.
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