24 липня 2021

Щоранку, маючи намір написати черговий допис для цієї моєї щоденної рубрики, задаюся одним і тим же питанням: кому це потрібно? Кому це потрібно, крім мене самого, який написав за останні кілька років більше 1500 таких дописів і настільки вже втягнений у процес, що важко уявляю собі, як колись доведеться від нього відмовлятися?

І ось днями, заглянувши у знамениту книгу Екхарта Толле «Сила справжнього», я, здається, зрозумів, як це працює. До речі, 78-річного німецького письменника і філософа Екхарт Толле «Нью-Йорк Таймс» називає «найпопулярнішим автором духовної літератури у Сполучених Штатах Америки». А у 2011 році він посів перше місце у списку «Watkins Review» як найвпливовіший духовний вчитель у світі.

Так ось. У його книзі є коротка притча, як не можна більш підходити до теми сьогоднішньої розмови. А тим більше, якщо враховувати ще й те, що саме сьогодні відзначається Міжнародний день турботи про себе. Виявляється, є і таке всіляко визнане свято.

Понад тридцять років сидів на узбіччі дороги жебрак. Багато хто проходив повз, не звертаючи на нього ніякої уваги. Але одного разу біля жебрака зупинився мандрівник.

- Подайте хоча б пару монет, — беззубим ротом прошамкав жебрак, простягаючи перед собою шапку.

- На жаль, мені нема чого тобі подати, — розвів руками мандрівник. А потім, уважніше придивившись до того, на чому сидів жебрак, запитав:

- А на чому ти сидиш?

- Так ні на чому … Просто якийсь старий ящик. Всі ці тридцять років я використовую його для своєї нікчемної мети.

- А всередину нього ти коли-небудь заглядав? — поцікавився мандрівник.

- Всередину? А навіщо? Ящик як ящик … Що в ньому може бути, крім нікому не потрібного ганчір'я?

- А ти все ж заглянь, — наполегливо запропонував мандрівник.

Піднявши рипучу кришку, жебрак невдоволено почав викладати з ящика якісь рвані сорочки, напівзотліле взуття, розірвані книги. Коли раптом на самому дні побачив розсип золотих монет! Їх було так багато, що здавалося, цього скарбу вистачить на розв'язання всіх проблем, які тільки можуть бути у звичайної людини …

«Я і є той самий мандрівник, — підсумовує свою розповідь Толле, — у якого немає нічого, що він міг би просто дати, але який пропонує співрозмовнику заглянути всередину. Чи не всередину якогось ящика, звичайно. А набагато ближче — всередину самого себе … «

Всім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра і щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.