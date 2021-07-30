3 серпня 2021

Вацлав Дворжецький народився 3 серпня 1910 року в Києві в сім'ї потомствених дворян. І це було однією з найбільших помилок в його житті. Представники революційного пролетаріату, що прийшли до влади в Росії, пробачити йому цього не могли при всьому бажанні. Тим більше, що і бажання такого у них, зрозуміло, не було. Більш того, закінчивши театральну студію при Київському польському драматичному театрі і вступивши до Київського політехнічного інституту, «цей недобитий нащадок польських дворян», почав дозволяти собі вільнодумство! Створивши в КПІ літературний гурток під назвою «Група звільнення особистості», Вацлав з друзями почав ночами (!) читати в оригіналі (!) твори Ніцше, Гегеля, Спенсера, «Бісів» Достоєвського та іншу підозрілу літературу. Читали вголос, підсилюючи підозри оточуючих. Ні, формально вони нічого не порушували. В їхньому списку не було літератури забороненої, антирадянської. Але сама форма! .

Майже 8 років, з 1929 по 1937 рік, Вацлав Дворжецький провів у сталінських таборах. «У цих таборах, — згадував він потім, — збирали найкращих людей країни, більшу частину творчої еліти, колір науки. Там була величезна концентрація порядності, мужності, доброти. І волі!. Це не йшло ні в яке порівняння з роз'єднаністю і відчуженістю людей, формально вільних. На Соловках, на Біломор-каналі, в Сибіру — всюди, куди мене „переміщували“, ми вже не боялися нічого більше».

Вийшовши перед війною на «формальну свободу», Дворжецький встиг недовгий час попрацювати в Омському драмтеатрі. Там же одружився, там же народився перший його син Владислав, який згодом, до речі, став дуже відомим кіноактором. Другий раз Вацлава затримали якраз у той момент, коли він купав маленького сина. «Сісти на стілець! Руки за спину… «. І знову майже 6 років таборів. За звичною вже 58-статтею. Дивна річ, але роки, проведені в таборах, не тільки не зломили волю Дворецького, а й навіть не озлобили його. З 1965 року він багато знімається в кіно. «Щит і меч», «Червоне і чорне», «Забута історія для флейти», «Угрюм-ріка»… Йому вдавалося створювати образи, які надовго запам'ятовувалися глядачам. У цьому його син Владислав, який зіграв одну з головних ролей у фільмі «Біг», не тільки повторив, а, може, навіть і перевершив батька.

Дворжецький дуже пишався своїми синами. І молодшим Євгеном, теж актором, який став популярним після виходу на екрани картини «В'язень замка Іф» з ним в головній ролі. І, звичайно ж, старшим Владиславом. Навіть норовом і зухвалістю сина пишався. Розповідав, як після успіху у фільмі «Повернення «Святого Луки» Санаєва і Дворжецького-молодшого запросило в Москві міліцейське керівництво, вручило якісь почесні відзнаки міліцейські і, посадивши за святковий стіл, запропонувало «сказати що-небудь». Ну, Владислав їм і сказав: «Уже третій рік не можу отримати прописку. Ночую сьогодні в одному місці, а завтра в іншому… А ви мені — почесний знак ?! «І жбурнув коробочку через весь стіл почервонілому генералові.

Вацлав Дворжецький набагато пережив ранню (в 39 років) смерть старшого сина. Помер він в 1993 році в Нижньому Новгороді, де провів останні роки такого непростого і яскравого в усіх проявах життя.

Всім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра і щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.