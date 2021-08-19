22 серпня 2021

Головною сенсацією Венеціанського кінофестивалю 1961 року став радянська картина «Мир прийдешньому», головну роль в якій зіграв молодий актор Олександр Дем'яненко. Фільм був названий кращим на фестивалі. А на Дем'яненко, до цього знявся всього лише ще в одній роботі — фільмі Олександра Алова і Володимира Наумова «Вітер», — вперше звернули увагу як на людину, що подає вельми і вельми великі надії. У тому ж році він знявся в «Кар'єрі Діми Горіна». І знову в головній ролі. І знову на подив дуже успішно. Коротше кажучи, коли в 1964 році відомий режисер Леонід Гайдай буквально збився з ніг у пошуках актора на роль безглуздого студента Владика, якому доводиться відважно битися з запеклими шахраями, хтось підказав йому придивитися до Олександра Дем'яненко.

На той час на роль Владика в новій кінокомедії Гайдая вже пробувалися і Олег Видів, і Євген Жариков, і Олександр Збруєв, і Андрій Миронов, і навіть Євген Петросян. Але все це було не те, не те, не те … А ось злегка сором'язливий, інтелігентний хлопець в окулярах, мабуть, підходив ідеально. Прочитавши сценарій «Операції «И», Дем'яненко зрозумів, що це вже точно його роль. Але він сам навіть не уявляв, НАСКІЛЬКИ його. Справа в тому, що Саша з дитинства мріяв про акторську кар'єру. Його батько, який закінчив ГІТІС і працював в Свердловській державної консерваторії, дуже любив сина, намагаючись раніше прищепити в ньому любов до театрального мистецтва. І у нього це вийшло чудово. Коли Саша, подавши документи відразу в два московських театральних ВНЗ — в ГІТІС і Щукінське училище, відразу в два же і пройшов, він в пам'ять про батьківське минуле, вибрав саме ГІТІС. Правда, вчився він там не без проблем. Незважаючи на свій скромний характер, міг раптом встати під час лекції, вийти з аудиторії, поїхати на вокзал — і відправитися в Свердловськ до батьків, за якими шалено нудьгував. Але за його талант йому багато чого прощалося. Уже тоді.

Гучний успіх «Операції «И» і наступна комедія Гайдая «Кавказька полонянка, або Нові пригоди Шурика» описати практично неможливо. Та ви й самі це прекрасно знаєте. До речі, за сценарієм головного героя звали все-таки Владик, але Гайдай, дивлячись на Олександра Дем'яненко, який блискуче увійшов в роль, майже відразу ж вирішив — бути головному герою Шуриком! Багато хто не вірив і в те, що всі трюки Шурик виконував у фільмі особисто. Але саме так все і було. Одного разу це ледь не закінчилося трагедією. Пам'ятайте, коли актора в спальному мішку не зуміли піймати страховики і він опинився в бурхливому гірському потоці? Спасибі гілці старого дерева — саме вона його і врятувала.

Була у всій цій історії і зворотна сторона. Слава славою, популярність популярністю, а на «серйозні» ролі Шурика з «Кавказької полонянки» інші режисери відмовлялися брати навідріз. Довгі роки відомий актор залишався практично без роботи. Благо, Наталія Селезньова (Лідочка з «Пригод Шурика») поставила перед начальством умова: їздити на гастролі я без Шурика не буду! Їй тоді пішли назустріч. А його це здорово підтримало. В першу чергу, зрозуміло, в матеріальному плані.

Та й в моральному теж. Тим більше, що якраз почалися проблеми з серцем. Навіть операцію призначили на 1 вересня 1999 року. До операції він не дожив рівно 10 днів. В одному з останніх інтерв'ю Олександр Дем'яненко, який вічно ображався на те, що і в солідному віці його, як і раніше, називали Шуриком, сказав: «Мені вже 60 років, а для глядачів я залишаюся Шуриком … Ну, й добре. Люди, бачачи мене, згадують улюблені фільми, посміхаються, а значить, трішки піднімають собі настрій … «

Всім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра і щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.