8 вересня 2021

Рівно 520 років тому, у вересні 1501 року Мікеланджело приступив до роботи над статуєю Давида, який прославив його у віках як геніального скульптора.

Будь-хто має право заперечити, нагадавши про те, що до цього часу Мікеланджело вже був відомий створенням знаменитої композиції «П'єта» для собору Св. Петра в Римі. Інші можуть помітити, що фрески Сикстинської капели, до яких Мікеланджело приступив невдовзі після встановлення статуї Давида на площі Синьйорії у Флоренції, затьмарили все, що раніше було створене великим майстром.

Що ж, кожен має право на свою точку зору. Проте у всіх цих полеміках єдине лишається беззаперечним — славу геніального скульптора епохи Відродження Мікеланджело здобув лише після створення Давида. Недарма ж відомий італійський живописець і архітектор XVI століття Джорджо Вазарі сказав: «Того, хто хоча б один раз бачив цю роботу, не здивує більше жодна інша скульптура у світі».

Варто зауважити, що величезна монолітна мармурова брила, видобута в одному з кар'єрів знаменитого міста Каррара, чекала на зустріч з Мікеланджело довгих 40 років. Спочатку від створення статуї Давида відмовився учень Донателло — Агостіно ді Дуччо, який спробував обтісувати майбутні ноги і вчасно усвідомив, що у нього нічого не вийде. Потім за статую взявся Антоніо Росселіні. Однак, знайшовши тріщину у камені, він не наважився продовжувати роботу. І тільки наполегливому Мікеланджело вдалося впоратися з примхливим матеріалом, позбавивши брилу всього зайвого і перетворивши її на геніальний твір найталановитіших людських рук.

Навіть завершивши роботу, Мікеланджело ще 4 місяці займався обробкою і поліруванням мармуру, перш ніж скульптура постала перед очима здивованої флорентійської публіки. Сталося це 8 вересня 1504 року. А після цього на красиву статую, як з рогу достатку, посипалися одне випробування за іншим. І продовжують сипатися досі. Під час повстання 1527 року у Флоренції Давиду відламали руку. На місце її повернути вдалося, але сліди реставрації можна помітити і сьогодні. Потім у статую вдарила блискавка. Потім дві непрофесійні операції з очищення скульптури, проведені у XIX столітті, завдали шкоди, дотичної усвідомленому шкідництву. У 1873 році вирішено було перенести статую Давида у головний хол Академії мистецтв, залишивши на площі Синьорії якісну копію. Але і на новому місці невдачі продовжували переслідувати знамените творіння Мікеланджело. Останній гучний замах на Давида здійснив у 1991 році психічно хворий італієць П'єро Канната, який відбив молотком пучку на лівій нозі статуї. Довелося реставраторам «пришивати» нову кінцівку…

Про Давида і про все, що з ним пов'язано, ходить чимало легенд. Наприклад, розповідають про те, що великий князь Тоскани, який подарував в 1857 році англійській королеві Вікторії копію статуї, був вражений манірністю монарха. Королева була настільки шокована подробицями чоловічої наготи Давида, що наказала прикрити «гідність» красеня фіговим листком з гіпсу, який знімався (!). Ймовірно, Вікторія все ж мала рацію. Оскільки, за твердженням доглядачів флорентійської Академії мистецтв, яку щорічно відвідує до 8 мільйонів (!) туристів, чимала частина відвідувачів, особливо жіночої статі, так і прагне залишити будь-який вдячний підпис на знаменитій оголеній статуї. І жодна сила перешкодити цьому тяжінню, на жаль, не у змозі.

Всім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра і щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.