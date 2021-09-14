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Чому виникає варикоз, як видаляють хворі вени і чи можна уникнути операції: відповідає флеболог

6:15 16 вересня 2021
Флеболог Михайло Артеменко
«Павучки» та «зірочки», випуклі вузлуваті вени, темна шкіра і трофічні виразки… Венозна недостатність, якою проявляється варикозна хвороба, багатолика. Чому виникає варикоз? Як видаляють хворі вени? Чи можна уникнути операції? На ці та інші запитання наших читачів під час прямої лінії «ФАКТІВ» відповів судинний хірург вищої категорії, флеболог, завідувач відділення доопераційної діагностики та відновлювального лікування Національного інституту хірургії і трансплантології імені О. О. Шалімова НАМН України кандидат медичних наук Михайло Артеменко.

«Варикоз може посилюватися через травми і переломи»

— Вітаю, Михайле Олеговичу! Телефонує Наталія Петрівна з міста Ірпінь Київської області. Мій брат (йому 65 років) проживає в Сумській області. Через запалену вену на нозі відчуває сильний біль, не може ходити. Сімейний лікар сказала, що потрібно терміново видалити вену. Де це краще зробити?

— Це можливо в Сумській обласній лікарні. Вашому братові зроблять УЗД судин, щоб визначити, що відбувається в венах. Можливо, є проблема і з артеріями.

— Чому виникає варикоз?

— Як правило, слабкість венозної стінки і недостатність клапанів передаються у спадок. Але не все залежить від генів. Стінки вени часто розширюються, а робота клапанів порушується у тих, хто має надмірну вагу, стоячу роботу, займається важкою атлетикою, а також у вагітних жінок. Іноді пошкодження судин посилюється через травми, переломи.

— Ніна Аркадіївна, киянка. Мене турбують болі в гомілковостопному суглобі, що віддають у пальці на ногах. Вони червоніють, набрякають, болять, утворюється пухир, потім відкривається рана. Що робити?

— Сімейний лікар повинен дати наппавлення до хірурга і на УЗД, щоби перевірити стан судин. Також необхідна консультація кардіолога — через перебої в роботі серця може бути застій крові в ногах. Слід показатися і ревматологу, щоб перевірити стан суглобів.

Якщо немає алергії, то вдома можна обробити ранки водним розчином йоду — бетадином. Використовувати еластичний бинт (п'ять метрів на 12 сантиметрів) від кінчиків пальців до паху, щоб запобігти застою крові у венах. Порадившись із кардіологом, приймайте сечогінні. Якщо набряки зменшаться, зникнуть нариви, буде трохи легше ходити.

— У мене низький тиск.

— Можна запідозрити синдром Марторелла, при якому трофічні порушення до виразок включно виникають на тлі серцевої недостатності. Неможливо нормально ходити, адже серце прокачує недостатньо крові. Лікування призначає кардіолог.

— Олена, 59 років. Десять років тому мені видалили вену. Дотримувалася всіх рекомендацій, носила спеціальні гольфи і колготки. Але минув час, і на нозі набухає інша вена. Виходить, хвороба повернулася. Що порекомендуєте?

— Зробити УЗД. Після десяти років, швидше за все, у вас прогрес захворювання, адже розширилася інша вена. Рецидив зазвичай трапляється протягом року. Своїх пацієнтів після операції за цей час я бачу чотири рази: на наступний день після втручання, через місяць, через пів року і рік. І щоразу роблю контроль на УЗД — це питання репутації.

— Телефонує Любов із Хмельницької області. Повилазили назовні вени на обох ногах. Чи допоможуть мені венотоніки?

- Згідно зі світовими протоколами лікування, венотоніки без компресійного трикотажу неефективні. Щоправда, якщо турбують втома, відчуття важкості в ногах, то креми та мазі трохи поліпшать стан. Вони більш ефективні, коли вражена шкіра і є запалення вен, трофічні виразки.

Тим, хто не наважується на операцію, треба носити компресійний трикотаж, інакше ситуація з часом погіршуватиметься. У багатьох літніх пацієнтів варикозна хвороба ускладнюється: вени збільшуються, нога синіє, причому не тільки через вени, а й ослаблення роботи серця. Вена може за допомогою клапана відрегулювати кровотік, але не має сили закинути кров вгору. Якщо серце її не забирає, виникає застій крові в ногах.

Важливо знати

Тим, кому видалили вену, на огляд до лікаря з обов'язковим УЗД бажано прийти ще чотири рази протягом року.

«Спеціальні панчохи або колготки стискають вражену венозну судину, але не здавлюють навколишні тканини»

— Пряма лінія? Турбує Світлана з Кропивницького. У моєї мами була варикозна хвороба, а тепер у мене на правій гомілці помітні вени. Операції боюся. Як можна загальмувати розвиток хвороби?

— Носити спеціальні панчохи або колготки. Якщо трикотаж підібраний грамотно, враховуючи розмір і клас компресії, то можна обійтися без операції. Вена притискається компресійною панчохою. Це запобігатиме розвитку хвороби, знизить ризик тромбоутворення.

— Як підібрати такий трикотаж?

— Краще звернутися до спеціалізованого салону, де є вироби будь-яких розмірів. Звичайний трикотаж розрахований на те, що гомілка тонша за стегно, а при варикозній хворобі вона може бути такою ж — унаслідок набряклості.

Знаючі фахівці допоможуть правильно зняти мірки (окружність верхньої частини стегна, найвужче і найширше місце гомілки), виміряти довжину ніг, щоб не потонути в панчосі або вона не закінчилася над коліном. Також розкажуть, як грамотно одягнути виріб, запропонують рукавички, щоб уникнути зачіпок, батлер — пристрій, що нагадує металеву рамку, який допомагає надіти панчоху. Батлером зручно користуватися вагітній жінці, якій заважає живіт, або людині з переломом.

— А як визначитися з класом компресії?

— Для початкової стадії венозної недостатності підходить перший (найслабший) клас, як і після операції. При варикозній хворобі без трофічних порушень, тромбів у глибоких венах показаний другий клас, а коли вони є (посттромбофлебітичний синдром) — третій клас, що дає сильніше стискання. Компресійний трикотаж розрахований на те, щоби придавити тільки поверхневу вену, причому так, щоб кров із неї не виходила, а інші структури не постраждали від здавлювання.

— Олександра з Херсона. Лікар порекомендував носити спеціальні панчохи. Але зараз досить тепло, а вони щільні, боюся, що ноги будуть пітніти.

— Можна підібрати якісний трикотаж, який дихає. Звичайно, він недешевий, але ніжніший, приємного кольору. Панчохи чи гольфи перед сном потрібно випрати, причому вручну, а не в пральній машині. Викручувати небажано, щоб не зіпсувати виріб.

— Носити потрібно цілий день?

— Бажано, адже трикотаж ефективний, коли людина стоїть або сидить. Коли лежить, під дією сили тяжіння кров відтікає в глибокі вени, і поверхневі судини здуваються. Корисно ходити — м'язи гомілки стискають вени і підкидають кров догори: м'язова помпа гомілки допомагає серцю працювати.

— Турбує Ганна з міста Біла Церква. Чоловік перехворів на COVID-19, а за місяць у нього виявили тромбоз. Чому виникло це ускладнення?

— COVID-19 — підступна інфекція, яка, в основному, вражає легені. А венозна кров піднімається від ніг вгору, збагачуючись киснем саме в легенях. Якщо вони не в порядку, то посилюється застій крові в венах, утворення тромбів. Вважається, що до 13 відсотків хворих на COVID-19 страждають тромбозом вен. Тому при важких стадіях інфекції обов'язково застосовуються антикоагулянти.

На замітку

Близько 13 відсотків хворих на COVID-19 страждають тромбозом.

«Після операції потрібно щодня ходити по п'ять-шість кілометрів»

- Олег Ігорович із Тернополя. У мене через два місяці після першого щеплення виявили тромби в глибоких венах, я приймав препарат, призначений лікарем. Чи безпечно робити щеплення вдруге?

— Сумніваюся, що тромби утворилися через введення вакцини, адже минуло два місяці (якщо вони і формуються, то не більше ніж за два тижні). Зараз вам на УЗД потрібно ще раз перевірити, чи є тромби — вони розсмоктуються протягом трьох — шести місяців. І зробити коагулограму, здати аналіз на Д-димер. Якщо тромбів немає і аналізи не показують підвищене згортання крові, то можна вакцинуватися.

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— Зінаїда з Черкаської області. Коли в молодості моїй однокурсниці оперували вену, то її витягали. Зараз варикозна хвороба турбує вже мене. Як сьогодні видаляють хворі вени?

— Найпоширеніші лазерна коагуляція, радіочастотна і клейова облітерація, а також стовбурова склеротерапія.

— Лазер застосовується для великих вен?

— І лазерний промінь, і радіочастота чудово справляються з венами, що мають великий діаметр. Лазерний світловод вводиться всередину судини, яка зовні щільно обтискається спеціальним розчином, і проводиться коагуляція (ми говоримо: вена «смажиться»). При клейовій облітерації всередину вени вводиться спеціальний клей, зверху вона притискається датчиком — склеюється.

— Коли потрібна відкрита операція?

— Якщо у вені є тромб, який закупорив її, як корок. Визначивши, що тромб небезпечний — плаваючий (що буває рідко), видаляємо його за допомогою відкритої операції. А за деякий час вену можна і коагулювати лазером. Звичайний тромб у поверхневій вені розсмоктується за три — шість місяців за допомогою препаратів, і тоді нічого не заважає нам спокійно оперувати.

— Можу поговорити з лікарем? Мене звуть Євген, телефоную з Києва. Лікар давно рекомендує видалити вену на правій нозі, але не можу залишити роботу. Як довго доведеться бути в лікарні?

— Зараз увесь світ переходить на хірургію одного дня, і ми не відстаємо. Після операції пацієнт пів години перебуває під наглядом, а потім іде на своїх ногах (або їде за кермом) додому. З наступного дня потрібно ходити п'ять-шість кілометрів щодня у компресійній панчосі — щоби кровотік перерозподілився на глибокі вени (без цього нога нитиме). За деякий час корисно займатися легкою атлетикою, плавати. А ось від важкої атлетики, роботи зі штангою, присідань краще відмовитися. Також ми рекомендуємо після операції на тиждень утриматися від роботи тим, хто трудиться стоячи: пекарям, перукарям, продавцям.

Спорт після операції

  • Корисні ходьба, біг підтюпцем, стрибки, плавання, рухливі ігри.
  • Забороняються присідання, підіймання штанги і заняття важкою атлетикою.

Раніше під час прямої лінії невролог доктор медичних наук Ольга Коваленко розповіла, чому через проблеми в шийному відділі хребта виникають головний біль, запаморочення та німіють руки.

Фото Оксани Левчук, «ФАКТИ»

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