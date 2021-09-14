Чому виникає варикоз, як видаляють хворі вени і чи можна уникнути операції: відповідає флеболог

судинний хірург вищої категорії, флеболог, завідувач відділення доопераційної діагностики та відновлювального лікування Національного інституту хірургії і трансплантології імені О. О. Шалімова НАМН України кандидат медичних наук Михайло Артеменко. «Павучки» та «зірочки», випуклі вузлуваті вени, темна шкіра і трофічні виразки… Венозна недостатність, якою проявляється варикозна хвороба , багатолика. Чому виникає варикоз? Як видаляють хворі вени? Чи можна уникнути операції? На ці та інші запитання наших читачів під час прямої лінії «ФАКТІВ» відповів

«Варикоз може посилюватися через травми і переломи»

— Вітаю, Михайле Олеговичу! Телефонує Наталія Петрівна з міста Ірпінь Київської області. Мій брат (йому 65 років) проживає в Сумській області. Через запалену вену на нозі відчуває сильний біль, не може ходити. Сімейний лікар сказала, що потрібно терміново видалити вену. Де це краще зробити?

— Це можливо в Сумській обласній лікарні. Вашому братові зроблять УЗД судин, щоб визначити, що відбувається в венах. Можливо, є проблема і з артеріями.

— Чому виникає варикоз?

— Як правило, слабкість венозної стінки і недостатність клапанів передаються у спадок. Але не все залежить від генів. Стінки вени часто розширюються, а робота клапанів порушується у тих, хто має надмірну вагу, стоячу роботу, займається важкою атлетикою, а також у вагітних жінок. Іноді пошкодження судин посилюється через травми, переломи.

— Ніна Аркадіївна, киянка. Мене турбують болі в гомілковостопному суглобі, що віддають у пальці на ногах. Вони червоніють, набрякають, болять, утворюється пухир, потім відкривається рана. Що робити?

— Сімейний лікар повинен дати наппавлення до хірурга і на УЗД, щоби перевірити стан судин. Також необхідна консультація кардіолога — через перебої в роботі серця може бути застій крові в ногах. Слід показатися і ревматологу, щоб перевірити стан суглобів.

Якщо немає алергії, то вдома можна обробити ранки водним розчином йоду — бетадином. Використовувати еластичний бинт (п'ять метрів на 12 сантиметрів) від кінчиків пальців до паху, щоб запобігти застою крові у венах. Порадившись із кардіологом, приймайте сечогінні. Якщо набряки зменшаться, зникнуть нариви, буде трохи легше ходити.

— У мене низький тиск.

— Можна запідозрити синдром Марторелла, при якому трофічні порушення до виразок включно виникають на тлі серцевої недостатності. Неможливо нормально ходити, адже серце прокачує недостатньо крові. Лікування призначає кардіолог.

— Олена, 59 років. Десять років тому мені видалили вену. Дотримувалася всіх рекомендацій, носила спеціальні гольфи і колготки. Але минув час, і на нозі набухає інша вена. Виходить, хвороба повернулася. Що порекомендуєте?

— Зробити УЗД. Після десяти років, швидше за все, у вас прогрес захворювання, адже розширилася інша вена. Рецидив зазвичай трапляється протягом року. Своїх пацієнтів після операції за цей час я бачу чотири рази: на наступний день після втручання, через місяць, через пів року і рік. І щоразу роблю контроль на УЗД — це питання репутації.

— Телефонує Любов із Хмельницької області. Повилазили назовні вени на обох ногах. Чи допоможуть мені венотоніки?

- Згідно зі світовими протоколами лікування, венотоніки без компресійного трикотажу неефективні. Щоправда, якщо турбують втома, відчуття важкості в ногах, то креми та мазі трохи поліпшать стан. Вони більш ефективні, коли вражена шкіра і є запалення вен, трофічні виразки.

Тим, хто не наважується на операцію, треба носити компресійний трикотаж, інакше ситуація з часом погіршуватиметься. У багатьох літніх пацієнтів варикозна хвороба ускладнюється: вени збільшуються, нога синіє, причому не тільки через вени, а й ослаблення роботи серця. Вена може за допомогою клапана відрегулювати кровотік, але не має сили закинути кров вгору. Якщо серце її не забирає, виникає застій крові в ногах.

Важливо знати Тим, кому видалили вену, на огляд до лікаря з обов'язковим УЗД бажано прийти ще чотири рази протягом року.

«Спеціальні панчохи або колготки стискають вражену венозну судину, але не здавлюють навколишні тканини»

— Пряма лінія? Турбує Світлана з Кропивницького. У моєї мами була варикозна хвороба, а тепер у мене на правій гомілці помітні вени. Операції боюся. Як можна загальмувати розвиток хвороби?

— Носити спеціальні панчохи або колготки. Якщо трикотаж підібраний грамотно, враховуючи розмір і клас компресії, то можна обійтися без операції. Вена притискається компресійною панчохою. Це запобігатиме розвитку хвороби, знизить ризик тромбоутворення.

— Як підібрати такий трикотаж?

— Краще звернутися до спеціалізованого салону, де є вироби будь-яких розмірів. Звичайний трикотаж розрахований на те, що гомілка тонша за стегно, а при варикозній хворобі вона може бути такою ж — унаслідок набряклості.

Знаючі фахівці допоможуть правильно зняти мірки (окружність верхньої частини стегна, найвужче і найширше місце гомілки), виміряти довжину ніг, щоб не потонути в панчосі або вона не закінчилася над коліном. Також розкажуть, як грамотно одягнути виріб, запропонують рукавички, щоб уникнути зачіпок, батлер — пристрій, що нагадує металеву рамку, який допомагає надіти панчоху. Батлером зручно користуватися вагітній жінці, якій заважає живіт, або людині з переломом.

— А як визначитися з класом компресії?

— Для початкової стадії венозної недостатності підходить перший (найслабший) клас, як і після операції. При варикозній хворобі без трофічних порушень, тромбів у глибоких венах показаний другий клас, а коли вони є (посттромбофлебітичний синдром) — третій клас, що дає сильніше стискання. Компресійний трикотаж розрахований на те, щоби придавити тільки поверхневу вену, причому так, щоб кров із неї не виходила, а інші структури не постраждали від здавлювання.

— Олександра з Херсона. Лікар порекомендував носити спеціальні панчохи. Але зараз досить тепло, а вони щільні, боюся, що ноги будуть пітніти.

— Можна підібрати якісний трикотаж, який дихає. Звичайно, він недешевий, але ніжніший, приємного кольору. Панчохи чи гольфи перед сном потрібно випрати, причому вручну, а не в пральній машині. Викручувати небажано, щоб не зіпсувати виріб.

— Носити потрібно цілий день?

— Бажано, адже трикотаж ефективний, коли людина стоїть або сидить. Коли лежить, під дією сили тяжіння кров відтікає в глибокі вени, і поверхневі судини здуваються. Корисно ходити — м'язи гомілки стискають вени і підкидають кров догори: м'язова помпа гомілки допомагає серцю працювати.

— Турбує Ганна з міста Біла Церква. Чоловік перехворів на COVID-19, а за місяць у нього виявили тромбоз. Чому виникло це ускладнення?

— COVID-19 — підступна інфекція, яка, в основному, вражає легені. А венозна кров піднімається від ніг вгору, збагачуючись киснем саме в легенях. Якщо вони не в порядку, то посилюється застій крові в венах, утворення тромбів. Вважається, що до 13 відсотків хворих на COVID-19 страждають тромбозом вен. Тому при важких стадіях інфекції обов'язково застосовуються антикоагулянти.

На замітку Близько 13 відсотків хворих на COVID-19 страждають тромбозом.

«Після операції потрібно щодня ходити по п'ять-шість кілометрів»

- Олег Ігорович із Тернополя. У мене через два місяці після першого щеплення виявили тромби в глибоких венах, я приймав препарат, призначений лікарем. Чи безпечно робити щеплення вдруге?

— Сумніваюся, що тромби утворилися через введення вакцини, адже минуло два місяці (якщо вони і формуються, то не більше ніж за два тижні). Зараз вам на УЗД потрібно ще раз перевірити, чи є тромби — вони розсмоктуються протягом трьох — шести місяців. І зробити коагулограму, здати аналіз на Д-димер. Якщо тромбів немає і аналізи не показують підвищене згортання крові, то можна вакцинуватися.

— Зінаїда з Черкаської області. Коли в молодості моїй однокурсниці оперували вену, то її витягали. Зараз варикозна хвороба турбує вже мене. Як сьогодні видаляють хворі вени?

— Найпоширеніші лазерна коагуляція, радіочастотна і клейова облітерація, а також стовбурова склеротерапія.

— Лазер застосовується для великих вен?

— І лазерний промінь, і радіочастота чудово справляються з венами, що мають великий діаметр. Лазерний світловод вводиться всередину судини, яка зовні щільно обтискається спеціальним розчином, і проводиться коагуляція (ми говоримо: вена «смажиться»). При клейовій облітерації всередину вени вводиться спеціальний клей, зверху вона притискається датчиком — склеюється.

— Коли потрібна відкрита операція?

— Якщо у вені є тромб, який закупорив її, як корок. Визначивши, що тромб небезпечний — плаваючий (що буває рідко), видаляємо його за допомогою відкритої операції. А за деякий час вену можна і коагулювати лазером. Звичайний тромб у поверхневій вені розсмоктується за три — шість місяців за допомогою препаратів, і тоді нічого не заважає нам спокійно оперувати.

— Можу поговорити з лікарем? Мене звуть Євген, телефоную з Києва. Лікар давно рекомендує видалити вену на правій нозі, але не можу залишити роботу. Як довго доведеться бути в лікарні?

— Зараз увесь світ переходить на хірургію одного дня, і ми не відстаємо. Після операції пацієнт пів години перебуває під наглядом, а потім іде на своїх ногах (або їде за кермом) додому. З наступного дня потрібно ходити п'ять-шість кілометрів щодня у компресійній панчосі — щоби кровотік перерозподілився на глибокі вени (без цього нога нитиме). За деякий час корисно займатися легкою атлетикою, плавати. А ось від важкої атлетики, роботи зі штангою, присідань краще відмовитися. Також ми рекомендуємо після операції на тиждень утриматися від роботи тим, хто трудиться стоячи: пекарям, перукарям, продавцям.

Спорт після операції Корисні ходьба, біг підтюпцем, стрибки, плавання, рухливі ігри.

Забороняються присідання, підіймання штанги і заняття важкою атлетикою.

Раніше під час прямої лінії невролог доктор медичних наук Ольга Коваленко розповіла, чому через проблеми в шийному відділі хребта виникають головний біль, запаморочення та німіють руки.

Фото Оксани Левчук, «ФАКТИ»

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