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Країна: Іспанія
Мануфактура: Lladro
Рік створення: 1986
Скульптор: Francisco Catalá
Розмір: 25×24 cm Із майбутньої
київської експозиції
приватної колекції
«Shvets Museum»
Сьогодні, у Всесвітній День вчителя, я розповім вам, друзі мої, стару мудру притчу, яка до цьогорічного свята, здавалося б, прямого відношення не має. Однак, на мій погляд, вона дуже важлива для розуміння ролі вчителя в житті кожного з нас.
Під час однієї з поїздок до Китаю мені з колегами довелося побувати в провінції Гуанчжоу. З тієї поїздки я привіз до Києва абсолютно дивовижні картини з шовку. Вони були вишиті майстринями таким чином, що з кожної зі сторін картини вашому погляду відкривався зовсім різний сюжет. І вишивка ця була зроблена без єдиного вузлика! Часом дивлюся на ці двосторонні чудові творіння рук людських — і дивуюся: ну, як таке взагалі можна було створити?! В європейських країнах подібного не тільки не доводилося бачити, але і навіть чути про таке.
Пам'ятаю, під час розмови з немолодою вже жінкою-наставницею я все випитував, як їй вдається навчити молоденьких дівчат такому дивовижному мистецтву. А вона тільки розводила руками і не знала, що відповісти. Куди більш балакучим виявився перекладач, який супроводжував нас у тій поїздці. Розповівши про це унікальне ручне виробництво і навіть показавши портрет американського президента Білла Клінтона, який ця майстерня, виконуючи замовлення з Пекіна, готувала для подарунка важливому гостю під час майбутнього візиту, перекладач з дозволу керівника майстерні, немов фокусник, перевернув портрет зворотною стороною — і там виявився живий, до найменшої волосиночки (!), вишитий портрет Хілларі Клінтон. Найбільше вражало, що обидва ці портрети, зроблені по різні боки витвору, були теж вишиті вручну і без єдиного вузлика!
Насолодившись враженням, яке справило на мене китайське рукотворне диво, перекладач на зворотному шляху розповів мені ту саму притчу, якій я хочу поділитися з вами сьогодні. До відомого китайського майстрп бойових мистецтв, слава якого давно вже докотилася до Європи, приїхав молодий, але дуже успішний спортсмен. Перерахувавши свої успіхи на європейських чемпіонатах, він з ледь помітною іронією запитав старого майстра:
- Мені здається, що я досяг всього, про що тільки міг мріяти. Але скажіть, у вас вийде навчити мене ще чомусь?
Майстер пильно подивився на хвалькуватого європейця і, ховаючи легку посмішку, сказав:
- Так, ти багато чого встиг досягти в своїй майстерності. Ти вмієш битися так, як справжні бійці. Але от уяви собі на хвилинку: ти йдеш незнайомим містом і потрапляєш в район, де буквально на кожній вулиці тебе чекають здоровенні громили, які тільки й мріють про те, як побити і пограбувати самотнього перехожого… Уявив? Так ось я навчу тебе такими вулицями не ходити.
Всім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра і щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.
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