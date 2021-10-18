20 жовтня 2021

Отже, друзі мої, в Міжнародний день кухаря, який відзначається саме сьогодні, я вирішив розповісти вам кілька версій появи одного з головних атрибутів кухарської професії. Йтиметься про ковпаки. Ще в стародавній Ассирії професія кухаря вважалася настільки важливою, що при королівських дворах головному з кухарів належало носити корону. З тканини. Оскільки корону з золота носили зовсім інші особи. Важливість кухарської ролі при дворі пояснювалася вічним страхом монархів бути отруєними, і тому вони з підкресленою повагою ставилися до людей, які відповідають за приготування їжі для них.

Є ще кілька версій появи високого головного убору в кухарському середовищі. Одного разу англійський король Генріх VIII виявив у своїй тарілці довге волосся. Недовго думаючи, король велів відрубати голову людині, що приготувала для нього їжу. На наступний день всі королівські кухарі вдягли на свої голови ковпаки, щоб уникнути сумної долі нещасного побратима.

Неприємний випадок стався і при дворі іншого англійського монарха. Розповідають, що в 1727 році Георг II, який страшно любив гороховий суп, насолоджуючись улюбленою стравою, несподівано виловив з нього, вибачте на слові, людську вошу. Часто мити голову в ті далекі часи було не прийнято. І подібні казуси не можна було назвати рідкісними. Цього разу обійшлося без кривавої розправи. Але наказ короля — поголити всіх кухарів налисо і визнати носіння кухарських ковпаків обов'язковим — був виконаний негайно.

З кінця 18-го століття і в інших європейських країнах кухарі почали носити головні убори. У шотландців це були традиційні для них берети, у французів — шапочки з безліччю складок, у італійців — яскраві хустки, якими вони пов'язували голови. В цілому ж ряді країн шеф-кухар, як правило, носив високий ковпак. Ви не повірите, але найголовніша на кухні людина часом могла носити ковпак висотою до 45 (!) сантиметрів, тим самим підкреслюючи свій винятковий статус при дворі.

На завершення нашого історичного екскурсу дозвольте розповісти вам коротку притчу, більше схожу на анекдот, яка проте має безпосереднє відношення до теми нашої розмови. Відомий фотомайстер був запрошений на вечерю до не менш відомого шеф-кухаря. Уважно розглянувши фотошедеври, привезені гостем з недавньої подорожі, кухар захоплено заявив:

- До чого ж чудові знімки! Напевно, у вас хороша апаратура.

Після завершення вечері гість вирішив відповісти шеф-кухарю тим самим:

- Страви ваші були просто чудовими! Очевидно, у вас хороші каструлі і сковорідки…

Всім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра і щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.