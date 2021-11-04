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Країна: Іспанія
Мануфактура: Lladro
Рік створення: 1995
Скульптор: Salvador Furió
Розмір: 36×17 cm Із майбутньої
київської експозиції
приватної колекції
«Shvets Museum»
Спочатку у Міжнародний день проти фашизму, нацизму та антисемітизму, який відзначається сьогодні в багатьох країнах світу, мені хотілося згадати старі образи, пов'язані з тим, як я на собі відчув усю «принадність» антисемітизму. І в шкільні роки, коли продавчиня газетного кіоску сказала, щоб я «прибирався до своєї Палестини». І після закінчення Київського університету імені Шевченка, коли я з «червоним» дипломом довго не міг влаштуватися навіть на посаду молодшого коректора з зарплатою нижчою, ніж у прибиральниці… Але потім вирішив образи не згадувати. Толку від них?.. Розкажу краще стару (може бути, комусь уже відому) єврейську історію, що дає їжу для роздумів.
Якось випускник філософського факультету університету Берклі звернувся до відомого нью-йоркського рабина з проханням «трохи повчити» його Талмуду. Рабин запропонував йому пройти нескладний тест, перш ніж приступити до навчання. І цим лише викликав сміх у молодої людини, дуже впевненої у своїх здібностях.
- Отже, — сказав рабин, — по димарю спускаються двоє працівників. В одного обличчя чисте, в іншого в сажі. Хто з них поспішає вмиватися?
- Звичайно, той, у якого обличчя в сажі!
- Неправильна відповідь. Чоловік із брудним обличчям, подивившись на колегу з обличчям чистим, вирішить, що й сам не вимазався. А його товариш якраз вчинить навпаки.
- Ну, гаразд, — погодився випускник Берклі. — А чи не спробувати нам ще?
- Що ж… Спускаються димарем дві людини. Одна з брудним обличчям, інша із чистим. Хто з них піде вмиватися?
- Так ми вже з'ясували — та, у кого обличчя чисте!
- Неправильно. Митися підуть обоє. Тому що, побачивши, як його товариш пішов вмиватися, те саме зробить і другий, вирішивши, що й у нього, мабуть, обличчя може бути не зовсім чистим.
- Слухайте, як все просто! — вигукнув юнак. — А поставте мені, ребе, ще одне питання.
- Спускаються димарем дві людини…
- Не продовжуйте. Митися підуть обоє!
- Ні. Вмиватися не піде жодна з них. Людина з брудним обличчям, подивившись на колегу з чистим обличчям, не піде митися. А друга, вирішивши, що коли його товариш не йде митися, значить, і йому це нема чого робити.
- Всі. Останнє завдання! Благаю… — у розпачі попросив рабина юнак.
- Так і бути. По димарю спускаються…
- Ніхто з них не піде вмиватися!
- А тепер уяви, — зупинив співрозмовника рабин, — як може людина, побувавши у тому самому брудному димарі зі своїм забрудненим товаришем, зберегти чисте обличчя? Мій тест був простим нісенітницею, на розгадку якої ти міг витратити роки. І всі твої відповіді були б позбавлені сенсу.
Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.
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