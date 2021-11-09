10 листопада 2021

Ця дивовижна історія відбулася рівно 155 років тому з людиною, ім'я якої відоме кожному любителю світової літератури. Передували їй події, що почалися кількома роками раніше. Відпочиваючи в Баден-Бадені, російський письменник Федір Достоєвський вирішив спробувати удачу в грі у рулетку. Пристрасть азарту настільки оволоділа ним, що за кілька днів, втративши повний контроль, письменник програв не тільки всі свої гроші, а й кошти своєї коханої Аполлінарії Суслової, з якою вирушив у подорож. Провівши кілька років у пошуках заробітку, Достоєвський погіршив свій матеріальний стан настільки, що до середини 1866 опинився перед важким вибором — або боргова в'язниця, або кабальний договір із впливовим у ті роки видавцем Федором Стелловським.

Ситуація ускладнювалася душевним станом письменника, який за короткий час втратив двох близьких йому людей — першу дружину, з якою прожив сім років, та брата. Зарозуміла і егоїстична Аполлінарія, яка у важку хвилину відмовилася стати його дружиною, нічим не могла допомогти Достоєвському, який заплутався в боргах. Та й не збиралася цього робити. Влітку письменник підписує з видавцем кабальний контракт, що вимагає від нього написання роману, здача якого має відбутися 1 листопада (13 листопада за новим стилем). У разі невиконання ним взятого на себе зобов'язання видавець отримував право протягом 9 років безкоштовно друкувати все, що виходитиме з-під письменницького пера.

Бачачи, що вкластися в строки йому не вдасться ніяк, Достоєвський у розпачі звертається до знайомого професора стенографії Ольхіна з проханням надіслати найкращу свою ученицю. Нею стає 20-річна Анна Сніткіна, яка до речі, таємно давно закохана у письменника. Вдвох їм вдається зробити неймовірне — напередодні свого 45-річчя, 10 листопада 1866 року, Достоєвський закінчує диктувати роман «Гравець», розпочатий о 8 годині вечора 16 жовтня. 13 листопада письменник відвозить готовий роман Стелловському, а ще за тиждень, 20 листопада, пропонує Анні Сніткіній руку та серце. «Мрія стати супутницею його життя, розділяти його працю, полегшити його життя, дати йому щастя оволоділа моєю уявою — і він став моїм богом…».

Але на цьому історія не закінчилась. Подорожуючи з новою дружиною Європою, Достоєвський знову піддався згубній спокусі. Вигравши в рулетку 4 тисячі франків, він погнався за шаленою удачею — і знову програв все, до останньої монети. Навіть ювелірні прикраси молодої дружини довелося продати. І лише до 1871 року письменнику за допомогою дружини вдалося позбутися хворобливої пристрасті. «Зі мною велике діло відбулося, — напише він незабаром. — Зникла гидка фантазія, яка мучила мене майже десять років… Тепер все закінчено!».

Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.