17 листопада 2021

Якось професор університету зібрав в аудиторії студентів та запропонував їм взяти участь у незвичайному експерименті. Розділивши всіх на три групи, він так само на три групи розділив принесених помічниками мишей. І пояснив, що мишей розділили аж ніяк не випадково, а за ступенем їхньої кмітливості, встановленої під час попередніх спостережень. До першої групи увійшли найдурніші миші, до другої — звичайні й у третю — найрозвиненіші.

Результатом експерименту стали студентські нотатки, що містили спостереження за кожною з мишачих груп. Студенти сумлінно описали, як миші з першої групи у пошуках виходу з лабіринту поводилися безсистемно, тикалися то туди, то сюди, а ті, кому вихід вдавалося знайти, робили це абсолютно випадково. Звичайні миші з другої групи поводилися практично так само. Тільки, на думку студентів, робили це якось спокійніше та свідоміше. Миші ж із третьої групи привели студентів, що спостерігали за ними, у невимовний захват. За змістом записок створювалася картина рідкісної мишачої розсудливості. Миші цієї групи і вихід шукали системно, і знаходили його невипадково. А ті мишки, яким вихід знайти не вдавалося, були дуже близькі до успіху.

Лише прочитавши останню записку, професор пояснив справжній сенс проведеного експерименту. Виявляється, всі миші були однакові. І ніхто за ними раніше не спостерігав. І ніхто їх спеціально не відбирав. Хитрість полягала у завданні. І ця хитрість якраз і збила студентів з пантелику.

Розповівши цю історію 17 листопада, у Міжнародний День студентів, я вкотре хотів звернути вашу увагу на те, що ми всі залишаємося студентами. І ті, хто закінчив університет багато років тому, і ті, хто зовсім не здобував вищу освіту. Ми всі залишаємося студентами, щодня, щогодини осягаючи премудрості життя. І лише нам самим дано вирішувати, як правильно ставитися до того, що вкладається в наші вуха з усіх боків, вдень та вночі. Ми самі повинні ухвалювати рішення і робити висновки, слухаючи всіх, але прислухаючись насамперед до самих себе…

Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.