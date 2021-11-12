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Країна: Іспанія
Мануфактура: Lladro
Рік створення: 1983
Скульптор: Juan Huerta
Розмір: 14×12 cm
Із майбутньої
київської експозиції
приватної колекції
«Shvets Museum»
Якось професор університету зібрав в аудиторії студентів та запропонував їм взяти участь у незвичайному експерименті. Розділивши всіх на три групи, він так само на три групи розділив принесених помічниками мишей. І пояснив, що мишей розділили аж ніяк не випадково, а за ступенем їхньої кмітливості, встановленої під час попередніх спостережень. До першої групи увійшли найдурніші миші, до другої — звичайні й у третю — найрозвиненіші.
Результатом експерименту стали студентські нотатки, що містили спостереження за кожною з мишачих груп. Студенти сумлінно описали, як миші з першої групи у пошуках виходу з лабіринту поводилися безсистемно, тикалися то туди, то сюди, а ті, кому вихід вдавалося знайти, робили це абсолютно випадково. Звичайні миші з другої групи поводилися практично так само. Тільки, на думку студентів, робили це якось спокійніше та свідоміше. Миші ж із третьої групи привели студентів, що спостерігали за ними, у невимовний захват. За змістом записок створювалася картина рідкісної мишачої розсудливості. Миші цієї групи і вихід шукали системно, і знаходили його невипадково. А ті мишки, яким вихід знайти не вдавалося, були дуже близькі до успіху.
Лише прочитавши останню записку, професор пояснив справжній сенс проведеного експерименту. Виявляється, всі миші були однакові. І ніхто за ними раніше не спостерігав. І ніхто їх спеціально не відбирав. Хитрість полягала у завданні. І ця хитрість якраз і збила студентів з пантелику.
Розповівши цю історію 17 листопада, у Міжнародний День студентів, я вкотре хотів звернути вашу увагу на те, що ми всі залишаємося студентами. І ті, хто закінчив університет багато років тому, і ті, хто зовсім не здобував вищу освіту. Ми всі залишаємося студентами, щодня, щогодини осягаючи премудрості життя. І лише нам самим дано вирішувати, як правильно ставитися до того, що вкладається в наші вуха з усіх боків, вдень та вночі. Ми самі повинні ухвалювати рішення і робити висновки, слухаючи всіх, але прислухаючись насамперед до самих себе…
Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.
З'явиться підстава для утримання: пенсіонерів попередили про випадки, коли вони можуть втратити частину виплат
- Борю, любий, скажи мені щось приємне на ніч. - Смачного, Софочко!
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