лікарка-нефролог Київського міського центру нефрології та діалізу Дар’я Коровинченко. Захворювання нирок проявляються по-різному . Одні не можна не помітити: підвищена температура, зміна кольору сечі, зменшення її об’єму. Інші маскуються: у хворого може підвищуватися тиск, боліти голова чи поперек, відчувається слабкість, але ні він, ні лікар часто не здогадуються, що слід перевірити нирки. Як не пропустити їхнє запалення? Кому необхідний гемодіаліз? Скільки води слід пити, якщо є проблеми з нирками? На ці та інші запитання наших читачів під час прямої лінії «ФАКТІВ» відповіла

«Ниркові клубочки можуть постраждати через збій імунітету, який почав атакувати власні тканини»

— Доброго дня! Телефонує Сергій Йосипович з Полтави, 75 років. У мене високі показники сечової кислоти і креатиніну. Лікарі призначали лікування, та краще не стає. Що робити?

— Причинами високого рівня сечової кислоти в крові (гіперурикемія) можуть бути подагричні зміни, ішемічна хвороба серця, сечокам’яна хвороба, атеросклероз судин та багато інших патологій. Оскільки сечова кислота негативно діє на нирки, піднімається кінцевий продукт обміну білків — креатинін. Враховуючи показники аналізів та висновки ревматолога, ваш імовірний діагноз — подагрична нефропатія.

Раджу регулярно здавати аналізи, дотримуватися дієти, збільшити фізичне навантаження та пити достатньо води. Якщо підвищується тиск, приймати гіпотензивні препарати. Також вам доцільно перебувати під наглядом ревматолога та нефролога за місцем проживання.

— Від призначених ліків почав боліти шлунок.

— Щоб захистити його, потрібно приймати препарати з групи інгібіторів протонної помпи.

— А що краще їсти? Дотримуюся дієти, але креатинін і сечова кислота не знижуються.

— З кожним роком нирки працюють гірше: зменшується клубочкова фільтрація та видільна функція. А ще ж у вас є провокуючий чинник — подагра. На жаль, навіть ретельно виконуючи всі рекомендації, на рівень креатиніну не вплинути — він залишатиметься незмінним або ж навіть збільшуватиметься.

Щодо харчування, то раджу відмовитися від наваристих бульйонів, прянощів, кремових тортів та тістечок, жирних сортів м’яса та риби, алкоголю — вони піднімають рівень сечової кислоти, загострюючи перебіг подагри. Це згубно діє на нирки. Вам корисні нежирна курятина, індичка, кролик, каші, супи на легкому бульйоні (після закипання перший відвар злити), а також фрукти і овочі, у яких небагато калію: морква, гарбуз, запечені яблука.

— Надія з міста Костопіль Рівненської області, 56 років. Хворію на цукровий діабет уже років 15, а недавно виявили пієлонефрит, і лікар каже, що причетний до цієї хвороби діабет. Чому?

— Хворі, які страждають на цукровий діабет першого і другого типу, найуразливіші перед інфекцією. Пієлонефрит — це запальне захворювання, за якого вогнища інфекції уражають канальці, сполучну (інтерстиціальну) тканину та чашечки і лоханки нирок. Частими причинами пієлонефриту у чоловіків та жінок є вроджені вади сечовидільної системи, полікістозні захворювання нирок, імунодефіцити.

— Олеся з Хмельницького. У сина (йому 17 років) виявили гломерулонефрит. Які причини цієї хвороби?

— Однозначно відповісти неможливо. Спровокувати імунне ураження нирок можуть інфекція (один з найпоширеніших чинників), імунні захворювання, запалення судин, високий тиск. Дуже підступний коронавірус. Зараз багато хворих, у яких постраждали нирки після COVID-19 або запалення виникло під час самої хвороби чи її ускладнень.

— Чому імунна система дає збій?

— Імунітет б’є по найуразливішим ланкам організму, а вони у кожного свої: у одних — серце, в інших — суглоби, а ще в когось — нирки.

— Як можна запідозрити, що нирки уражені?

— Перебіг хвороби часто безсимптомний. І для початку потрібно здати загальний аналіз сечі. Далі за необхідності поглиблене обстеження: аналізи на добову протеїнурію, по Нечипоренку, бактеріальні посіви, а також УЗД нирок та сечовидільної системи. Щоб вберегти нирки, потрібно проходити профілактичні обстеження раз на пів року.

Вашому сину, щоб підтвердити діагноз, слід провести біопсію (якщо дозволяють показники аналізів). Це дасть змогу визначити тип гломерулонефриту і підібрати правильне лікування. Іноді хвороба піддається лікуванню гормонами, проте це не гарантує, що симптоми не з’являться знову і не будуть прогресувати.

Некорисна їжа При подагрі слід відмовитися від наваристих бульйонів, прянощів, кремових тортів та тістечок, жирних сортів м’яса та риби, алкоголю. Вони піднімають рівень сечової кислоти, загострюючи перебіг подагри, а це згубно діє на нирки.

«При пієлонефриті лікування антибіотиками триває 10—14 днів, навіть якщо симптоми зникли»

— Турбує Поліна з Білої Церкви Київської області. Пролікувала пієлонефрит, а за рік запалення повторилося. В чому причина?

— Вочевидь, порушені рекомендації лікаря. Приймати антибіотики слід десять — чотирнадцять днів, навіть якщо за два-три дні стало легше. Також жінкам слід застосовувати протигрибкові препарати, щоб запобігти розвитку ускладнення (молочниці). Усім пацієнтам додаємо і пробіотики. Якщо є біль, допоможуть нестероїдні протизапальні препарати у свічках — щоб оминути шлунок та вберегти його слизову. Важливо пити багато рідини.

— Багато — це скільки?

— Близько трьох відсотків від маси тіла. Крім води, враховуються супи, соки, фрукти та овочі, чай або кава.

— Ольга з Мелітополя. Раптово почали набрякати ноги нижче гомілки. Це ознака ураження нирок?

— Ми не орієнтуємося на набряки, вони бувають і безбілкові, які можна виявити за біохімічним аналізом крові. Набряки виникають і при хворобах серця. На відміну від ниркових, які, крім ніг, можуть бути і на руках, і на повіках та з’являються зранку, серцеві набряки виникають ближче до вечора.

— Петро з Чернігова. Виявили гломерулонефрит. Як його лікувати?

— Залежить від результатів обстеження, особливо біопсії (вона недоцільна в запущених випадках). Хворому призначаємо пульс-терапію — великі дози гормонів. Добре, коли стан поліпшується. Тоді кожні три місяці пацієнт приходить на перевірку. Якщо ж показники аналізів зростають, потрібне симптоматичне лікування. А коли воно не допомагає і розвивається хронічна хвороба нирок, готуємо хворого до замісної ниркової терапії.

На жаль, приблизно чотири пацієнти з п’яти звертаються з запущеним гломерулонефритом. Чому? Людина зі стійким підвищенням тиску спочатку йде до кардіолога. Він призначає гіпотензивні препарати, але вони не діють. Лікар змінює ліки або направляє на консультацію до судинного хірурга, щоб обстежити судини, бо набрякають ноги. А слід розпочати з загальних аналізів крові і сечі. Також у пацієнтів з нирковою недостатністю зазвичай падає гемоглобін, з’являється слабкість. Через постійно підвищений тиск дошкуляють носові кровотечі.

— Мене звати Юлія, телефоную з Черкас. Що таке замісна ниркова терапія?

— Це лікування, яке заміняє роботу нирок. Нині існує три види замісної терапії: гемодіаліз, перитонеальний діаліз і пересадка нирки. Гемодіаліз — метод, при якому кров фільтрується поза тілом за допомогою апарату. При перитонеальному діалізі під час процедури кров фільтрується через очеревину — мембрану, що вистеляє стінки черевної порожнини. Трансплантація нирок — це імплантація здорового органу від донора людині з хронічною хворобою нирок.

— Людмила з Києва. У батька виявили дві невеликі кісти в нирках. Що це за хвороба?

— Кісти часто вникають у літніх людей. Бажано за допомогою УЗД контролювати будь-які їхні зміни: форму, розміри, вміст. Сигналом тривоги є швидке збільшення: якщо кіста з пів сантиметра виросла до п’яти, треба її ретельно обстежити (взяти пункцію або зробити біопсію) і вирішувати, чи видаляти.

Побережись Чотири пацієнти з п’яти звертаються до лікаря з запущеним гломерулонефритом, хоча вчасно призначені загальні аналізи крові та сечі допомогли б запідозрити захворювання нирок.

«Після перенесеної ангіни або ГРВІ аналіз сечі треба здати через три тижні і повторити через три місяці»

— «ФАКТИ»? Турбує Алла з Миколаївської області. Лікар пропонує дочці перитонеальний діаліз. Що це таке?

— Це діаліз, який хворий робить самостійно. Процедура нескладна: через гнучку трубочку (катетер) з черевної порожнини кожні шість годин зливається відпрацьований розчин, який зібрав токсини, і заливається свіжий. Украй важливі стерильні умови, тому хворих забезпечують ще й засобами для обробки рук (основне ускладнення — перитоніт — виникає через порушення стерильності).

Нині цей діаліз можуть вночі робити і апарати, які видаються також безкоштовно. Але попервах пацієнт мусить хоча б три місяці побути на перитонеальному діалізі, щоб черевна порожнина «звикла» до розчинів.

— Євдокія з Умані Черкаської області. Що робити, якщо на гемодіалізі стан не стабілізується?

— Зазвичай це буває, якщо хворий страждає ще й на серцеві патології. Оскільки на гемодіалізі висока швидкість кровотоку, то прогресує стенокардія. Тоді радимо перитонеальний діаліз.

— А як щодо пересадки нирки?

— Це, вважаю, кращий вихід: людина не прив’язана до апарату, а може вільно жити, працювати, мандрувати. В нашому центрі цьогоріч зроблено вже 14 пересадок (чотири родинні та 10 трупних). Найперше бажання молодих пацієнтів — подорожувати. Тим паче, доступнішим став гостьовий гемодіаліз. Наш та інші центри України приймають пацієнтів з інших міст, які потребують сеансів гемодіалізу.

— Це Олена з Вишгорода Київської області. Чи потрібно після ангіни чи ГРВІ здавати аналіз сечі? Якщо так, то коли?

— Так, потрібно — під час та після хвороби і через три тижні. Також варто здати загальний і біохімічний аналізи крові. Якщо все добре, бажано повторити аналізи через три місяці.

— Телефонує Ксенія з Києва. Дочка-студентка взимку ходить легко вдягненою. Чим небезпечне для нирок переохолодження?

— Це пусковий механізм запального процесу. Взимку часто вражаються нирки. Непостійна погода і як наслідок — переохолодження, а також ослаблений грипом і ГРВІ імунітет сприяють розвитку запалення. Щозими в «полон» пієлонефриту потрапляють тисячі людей. В основному страждають жінки з огляду на особливості фізіології.

Важливо знати Переохолодження може спровокувати запальний процес у нирках.

Раніше під час прямої лінії «ФАКТІВ» лікар-кардіолог вищої категорії Ольга Пантась розповіла, чим корисний холестерин і чи можна знизити його рівень за допомогою дієти.

Фото Оксани ЛЕВЧУК, «ФАКТИ»

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