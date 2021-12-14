Про симптоми постоковідного синдрому та щеплення для тих, хто перехворів на COVID-19, розповіла пульмонолог Світлана Гук

лікарка-пульмонолог вищої категорії, керівниця Центру респіраторної медицини та алергології клінічної лікарні «Феофанія» Світлана Гук. Під Новий рік прийнято загадувати бажання. І багато хто проситиме, щоб рік старий забрав із собою війну на сході і коронавірус. Люди втомилися від нових штамів безкінечних локдаунів і втрати тих, кого забрала лиха недуга. Набридли маски, панічні настрої і затяжний постковідний синдром. Які його симптоми? Чи обов’язково робити щеплення тим, хто перехворів на COVID-19? Коли завершиться пандемія? На ці та інші запитання наших читачів під час прямої лінії відповіла

«Не варто всі хвороби списувати на коронавірус»

— Світлано Аркадіївно, вас турбує Ніна Аркадіївна, киянка. Рік тому я важко перехворіла на COVID-19 і відтоді у мене пропали слух, відчуття смаку, немає апетиту (схудла більш ніж на 20 кілограмів). Не відчуваю запахів. Час від часу з’являються кашель та нежить, причому виділення водянисті. Що робити?

— Якщо раніше таких симптомів не було і вони тривають довше, ніж три місяці, вам необхідно поглиблено обстежитися. Таке різке схуднення не характерне для COVID-19. За поганого сприйняття запахів та нудоти можна запідозрити хворобу печінки чи шлунково-кишкового тракту. COVID-19 — інфекція підступна, але не можна на неї списувати всі симптоми. Гастроентеролог має виключити патологію шлунково-кишкового тракту, а лор-лікар з’ясувати, чим викликане ураження слуху та запалення в носоглотці. Думаю, вам було би корисно полікуватися в санаторії, який займається реабілітацією пацієнтів після COVID-19. Поговоріть з вашим сімейним лікарем, щоб отримати направлення.

— Олена з міста Лубни Полтавської області. Які симптоми у постковідного синдрому? У мене третій місяць сильна слабкість, поганий сон, не можу зосередитись, працюючи за комп’ютером. Почало нити коліно.

— COVID-19 може запустити все, що доти дрімало в організмі. Те, до чого людина схильна, замість того, щоб потурбувати через роки, проявилося раніше, як-от постковідний суглобовий синдром. Пацієнти часто скаржаться, що випадає волосся, турбує задишка, порушується вуглеводний обмін, внаслідок інтенсивного лікування може підвищуватись цукор у крові. З’являються тромботичні ускладнення, інфаркти, збивається серцевий ритм. Також нерідко докучають підвищена тривожність і панічні атаки.

— Це Марія з Києва. Підозрюю, що перехворіла на COVID-19 без симптомів, проте через пару тижнів з’явилася задишка, кашель. Ліки, що призначив сімейний лікар, не допомагають. Що можна зробити вдома?

— Якщо ви одужали, а задишка докучає, як і легке покашлювання (одного дня здається, що стан покращився, а наступного знову стає гірше), слід поглиблено обстежитись. Принаймні зробити рентген або КТ, здати аналізи.

— Так рентген чи КТ?

— Рентгенівські знімки, навіть якісні, іноді збивають з пантелику ефектом накладання тіней. Краще КТ на сучасному апараті — він низькодозовий, тому мінімально опромінює і відмінно пошарово відображає зрізи тканини.

Задишка може бути пов’язана з низьким гемоглобіном, виникненням міокардиту, аритмії. Також серед її причин — розвиток фіброзу, бронхоспазм. Небезпечні тривожні ознаки, за яких слід негайно звернутися до лікаря: кровохаркання, різкий біль у грудній клітині, задишка, якої ще вчора не було (людина спокійно доходила до кухні, а сьогодні важко дістатися до кімнатних дверей), різке погіршення самопочуття, виділення гнійного зеленого мокротиння з поганим запахом. У будь-якому випадку має насторожити все те, чого раніше не траплялося.

Такому пацієнту ми робимо повноцінне дослідження функції зовнішнього дихання, оцінюючи як швидкісні, так і об’ємні показники легень. Важливо визначити і проникність альвеолокапілярної мембрани для дифузії газів (кисню в кров’яне русло і вуглекислого газу назад) — її потовщення і порушення роботи лежить в основі злощасного фіброзу.

— Коли призначаєте бронхоскопію?

— Дослідження бронхів потрібне, коли запідозрили патологію бронхіального дерева. Кровохаркання — одна з головних причин призначити бронхоскопію, як і порушення відходження мокротиння. Наприклад, огрядний пацієнт або той, хто довго лежить, виділяють багато густого мокротиння, а достатньої м’язової сили, щоб сформувати хороший кашльовий поштовх і викашляти цю мокроту, немає. Її можна забрати з допомогою бронхоскопа, щоб дослідити в лабораторії.

Причини задишки Низький гемоглобін.

Розвиток міокардиту.

Аритмія.

Фіброзні зміни.

Бронхоспазм.

«Відчай та паніка погіршують стан хворого»

— Це Ольга з Мукачевого. Мама захворіла на COVID-19. Сатурація поки що на межі. Як покращити роботу легень?

— Корисно спати на животі (це називається прон-позиція). Завдяки силі тяжіння задні відділи легень, які найчастіше вражаються, знаходяться у вигіднішій для аерації та кровопостачання позиції і починають краще дихати. Коли пацієнт лежить на спині, то погано і важко дихає (найчастіше це огрядні люди), і задні відділи легень не вентилюються.

Можна робити і дихальну гімнастику, але не слід надувати гумові кульки — вправи слід робити на вдих, а не на видих. Коли легеня постраждала від вірусу і розвивається фіброз, то втрачається еластичність легеневої тканини (у нормі вона настільки еластична, що за видалення половини легені залишена частина розтягнеться і займе весь об’єм).

Якщо людина, у якої щільна легенева тканина, з фіброзними (рубцевими) змінами, передозує дихальне зусилля (тиск на видиху), то якась ділянка легені може луснути, наче гумова кулька. Вправи на видих, особливо форсований, добре працюють, коли є мокрота (наприклад, при бронхіті). А за COVID-19 потрібно розтягувати легені, щоб розправити ті ділянки, які спалися. Це складно імітувати домашніми пристроями на відміну від дихальних тренажерів.

— Телефонує Василь Іванович з Чернігівської області. Чи буде працювати вакцинація проти нового штаму «Омікрон»?

— Поки що невідомо. В «Омікрону» 32 мутації тільки в Spike-білку, а всі вакцини працюють винятково з цим білком уханьского штаму. Можна припустити, що новий штам вислизатиме з-під впливу вакцин. Відомо, що природний імунітет ефективніший. Хвороба починається зі слизових оболонок, а вакцину вводять внутрішньом’язово, обходячи важливий сигнальний шлях, де запускаються секреторні імуноглобуліни та інші захисні компоненти.

Коли людина зустрічається з коронавірусом, то контактує не лише зі Spike-білком, а й з усіма іншими вірусними структурами. При контакті зі штамом «Омікрон» організм аналізує вірус за різними параметрами — S-білок не співпав, але збіглися деякі інші. Організм розпізнав вірус і почав виробляти антитіла: спрацьовує перехресний імунітет. Імунна система вже за іншими параметрами може навпомацки розпізнати все той же коронавірус, хоча і змінений.

Як полегшити самопочуття при ураженні легень Лежати на животі.

Робити дихальні вправи на вдиху.

«Тим, у кого вражені вени, перед вакцинацією слід обстежитися»

— Ірина з Києва. У родички КТ показало 70 відсотків ураження легень, її поклали в лікарню. Вона в депресивному стані. Чи слід застосовувати препарати, які знижують тривожність і гасять паніку?

— Це індивідуально. Бувають пацієнти, котрі тільки-но поступили в лікарню і симптомів у них на дві копійки, але вже викликають нотаріуса… І зовсім не чують лікарів, бо вже поставили на собі хрест. Препарати, що мають легку заспокійливу дію, не входять до протоколу лікування COVID-19, але людям, у яких позитивна ПЛР викликає панічний і тривожний стан, ми призначаємо таке симптоматичне лікування.

— У родички ще миттєво почала падати сатурація.

— Психосоматику ніхто не відміняв — відчай та паніка погіршують самопочуття. Пацієнти-песимісти важче переносять хворобу. Один спокійний, врівноважений чоловік розказував: хворів вдома, і наче все було гаразд. Та якось за вечерею відчув, що серце сильно калатає, і відразу стало страшно. Це класична панічна атака, і на неї слід реагувати. Адже нервова система розхитана, людина «поїдає» не тільки себе, а й лікаря.

— Людмила Павлівна з міста Суми. Мені 73 роки, хворію на тромбофлебіт. Чи можна мені вакцинуватися? Судинний хірург каже, що небажано.

— Якщо зараз немає загострення тромбофлебіту і не йдеться про гострий тромбоз, то ваші протипоказання відносні. Для вакцинації бажано обрати вакцину, що менше провокує тромбоутворення (виготовлену за класичною технологією). Але перед щепленням слід обстежитися: зробити коагулограму, перевірити Д-дімер, порадитися з лікарем.

— Телефонує Наталія з Тернополя. Звернула увагу, як зверхньо поводяться вакциновані люди, зокрема, часто не носять маску навіть у транспорті. Чи правильно це?

— Звісно, ні. Навіть експерти ВООЗ визнали: щеплення дарує хибне відчуття захищеності, і люди втрачають пильність. А вакцинація, зрештою, не змогла перервати епідемічний процес і припинити розвиток пандемії. Вона лише зменшила вірогідність важкого перебігу хвороби — вакцинована людина хворіє легше. Якщо зробити всім щеплення навіть не третьою, а 25-ю дозою вакцини, це не припинить процес. Він триватиме, допоки вірус не перейде в менш життєздатну форму або всі не перехворіють.

Ще один момент. Вважаю, що вакцинація має бути добровільною, щоб люди не купували довідки про щеплення. Змушувати вакцинуватися тих, хто перехворів, неправильно. У Швейцарії їх вважають безпечними протягом року. Також відомо, що люди, які перенесли у 2000-х роках коронавірусну інфекцію, досі мають клітинний імунітет, і він захищає від сучасного коронавірусу. Неправильно говорити і про зниження захисту. Людина після хвороби продовжує спілкуватися з іншими, а це підтримує імунітет в напруженому стані — при кожній зустрічі з вірусом він, неначе бустерною дозою, стимулюється.

Жодним чином не закликаю всіх перехворіти, хоча впевнена, що нікому не вдасться сховатися — цей вірус має надзвичайно високі мутагенні властивості. Але ніколи за допомогою вакцинації від коронавірусу не вийде повторити те, як природа запрограмувала вироблення захисту від цієї інфекції. Будьмо чесними — вакциновані хворіють і хворітимуть. Хвалити Бога, що перебіг легший. Але ж багато тих, хто перехворів, не потребують вакцинації — у них все нормально з імунітетом.

Мені шкода, що нападають на невакцинованих. Вакцинація відіграє роль індивідуального захисту від важкого протікання COVID-19, а індивідуальні речі не можуть бути примусовими. Аж ніяк не закликаю ігнорувати щеплення. Але вважаю, що людина мусить мати вибір. Вона нікому не загрожує, якщо не вакцинується. Натомість людина, яка зробила щеплення, відчувши вранці трохи підвищену температуру, п’є жарознижувальне, йде на роботу і здатна заразити оточуючих.

Авторитетний медичний часопис «Ланцет» пише, що вакциновані і невакциновані люди практично однаково здатні розповсюджувати інфекцію. Розумію, що це говорити невигідно, але правда в тому, що вакциновані теж ризикують — і захворіти, і отримати наслідки, про які ми зараз не знаємо.

Важливо знати Згідно з дослідженнями, навіть щеплені люди здатні поширювати інфекцію.

Раніше під час прямої лінії «ФАКТІВ» лікар-вірусолог Алла Мироненко розповіла, чи відступить коронавірус перед грипом та які штами грипозного вірусу слід очікувати в епідемічному сезоні.

Фото Оксани ЛЕВЧУК, «ФАКТИ»

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