Суглобові болі після ковіду: ортопед-травматолог пояснив, що робити та як зняти загострення артрозу

ортопед-травматолог Консультативно-діагностичного центру Деснянського району м. Києва кандидат медичних наук Дмитро Яровий. Лікарі б'ють на сполох: багатьох перехворілих на COVID-19 почали турбувати суглоби . За два-три тижні або місяць після хвороби виникають болі, котрі найчастіше вражають колінні та тазостегнові суглоби. Що робити? Як зняти загострення артрозу? Кому бажано замінити уражений суглоб ендопротезом? На ці та інші запитання наших читачів під час прямої лінії «ФАКТІВ» відповів

«Больові відчуття — універсальна сигналізація, яка сповіщає про негаразди в організмі»

— Вітаю, Дмитре Михайловичу! Турбує Інна з Києва. Прочитала в анонсі, що на проблеми з суглобами скаржиться кожен другий, хто перехворів на COVID-19. Не оминула ця напасть і мене: за місяць після хвороби почав дошкуляти біль у колінах. Чому він виник?

- Думаю, у вас постоковідний суглобовий синдром, який, до речі, визнаний хворобою. Зараз звертаються багато тих, хто переніс COVID-19 і після цього почали боліти суглоби. Не кажучи вже про людей, у котрих такі проблеми з'явилися давно — у них виникають загострення.

Коли такий пацієнт приходить, ми часто бачимо надлишок рідини в запаленому суглобі. Думаю, причина у збої імунітету під час хвороби, коли імунний шок і стрес провокують так званий цитокіновий шторм. А імунні клітини втрачають властивість розпізнавати «своїх» і «чужих», що призводить до аутоімунної агресії — руйнування власних тканин, зокрема й суглобів. Частіше страждають ноги — колінний, тазостегновий суглоби — і хребет.

— Чи може цей синдром пройти сам по собі?

— Якщо форма легка, то за два-три тижні біль минає. Але іноді гостре запалення переростає у хронічне. Через руйнування тканин суглоба виникає сильний біль, який навіть найтерплячіших приводить до лікаря. Біль — це універсальна сигналізація, і якщо вона спрацювала, потрібно знайти й усунути її причину. І чим раніше «пожежу» локалізувати та ліквідувати, тим менша ймовірність подальших наслідків.

— Як ставите діагноз?

- Можна багато чого зрозуміти, побачивши, як пацієнт заходить до кабінету. Під час стандартного клінічного огляду виявляємо ознаки запального процесу. Це почервоніння, порушення функції, больовий синдром, набряк. Пацієнт може перебільшити або применшити свої скарги, тому спрямовуємо на рентген, УЗД, МРТ, КТ, призначаємо аналізи.

Лікуємо і наслідки, і причини хвороби. Симптоми знімаються зазвичай протизапальними нестероїдними препаратами. Часто підключаємо фізіотерапевтичне лікування, робимо лікувальні блокади, застосовуємо клітинну терапію — введення плазми крові або стовбурових клітин із власної жирової тканини в суглоб.

— Телефонує Андрій із Конотопа Сумської області. Лікар запропонував пройти перед операцією курс фізіотерапії. Що це дасть?

- Преабілітація важлива. У нас було кілька десятків пацієнтів, котрих ми готували до операції, застосовуючи фізіотерапію, але після курсу процедур хірургічне лікування не знадобилося. Спочатку я теж ставився до цих методів скептично. Але переконався, що фізіотерапія реально працює, і навіть топові футбольні клуби України та світу придбали фізіотерапевтичне обладнання.

Ми сьогодні активно застосовуємо ці методи, тим більше, що нині доступні сучасні потужні прилади. Колишній магніт був більш поверхневим, а зараз дія високоінтенсивного магнітного поля добре стимулює кровопостачання, зменшуючи набряк, запалення та біль. Застосовуємо високоінтенсивний лазер, ударно-хвильову терапію (відмінний ефект отримуємо при шпорі п'яти), електроміостимуляцію м'язів, кінезіотерапію — лікування рухом, лікувальну фізкультуру.

— Вітаю! Це Оксана з Києва. Після щеплення від коронавірусу у мене вже близько двох місяців болять ліктьові суглоби. Обстеження показало протрузії в шийному відділі хребта й епікондиліт. Що робити?

— Проконсультуватися в ортопеда-травматолога. Після поглибленого обстеження лікар призначить специфічне лікування для спини або ліктів. Іноді при проблемах у шийному відділі хребта може виникати біль і в ліктьових суглобах. При епікондиліті добре діє ударно-хвильова терапія. А проблеми зі спиною (якщо немає показань до хірургічного втручання) знімуть масаж, ЛФК, електроміостимуляція.

Методи фізіотерапії Високоінтенсивний магніт.

Лазер.

Ударно-хвильова терапія.

Кінезіотерапія.

ЛФК.

«Зайва вага критично збільшує навантаження на суглоби ніг»

— Ірина з Київської області. Відчувши біль у коліні, зробила МРТ і звернулася до лікаря. Чи достатньо цього дослідження?

- Ліпше, звісно, щоби спочатку лікар оглянув вас. Наприклад, якщо підозрюємо структурні зміни в кістковій тканині, то призначаємо КТ, а при ураженні хряща або менісків, запаленні м'яких тканин — МРТ. Іноді достатньо навіть рентгенографії. А просто робити МРТ, якщо щось болить, — це як грати в лотерею.

Діагностика сьогодні розвивається. Цікавий інформативний метод — телерентгенографія. За його допомогою можна побачити всю нижню кінцівку відразу. Наприклад, при підозрі на те, що болі в суглобах викликані порушеною або викривленою віссю ноги, апарат робить кілька знімків і зшиває їх.

— Мене звуть Валентина, киянка, 70 років. У березні я робила МРТ колінного суглоба (виявили гонартроз третього ступеня). Для лікування є обмеження за віком?

- Вік — важливий фактор, але не ключовий. Слід враховувати протипоказання, супутні захворювання, особливо зайву вагу. Колінний суглоб несе осьове навантаження. В момент, коли ви переносите ногу і наступаєте на неї, навантаження на квадратний сантиметр хряща колінного суглоба досягає семи кілограмів. І це за нормальної ваги! А якщо вона надлишкова?

Для гонартрозу третього ступеня характерна надмірна зношеність хряща. Вам, напевно, казали, що потрібна заміна колінного суглоба ендопротезом. Але, можливо, вдасться приборкати захворювання, щоб виграти час і відкласти операцію. Якщо бажаєте, можете звернутися до мене, попередньо зателефонувавши за номером: (097) 916−91−66 (у будні — з 9:00 до 18:00).

— Антоніна з міста Вінниці. Лікар пропонує ввести в суглоб гіалуронову кислоту. Але я боюся, що уколи доведеться робити кожні пів року. Чи це справді так?

— Якщо немає симптомів запалення і суглоб не турбує, то тривожити його не слід. Метод маємо застосовувати за показаннями. Введення гіалуронової кислоти в суглоб ефективно — між суглобовими поверхнями створюється «подушка». Недарма цей засіб називають штучною суглобовою рідиною або мастилом. Також влучна назва — рідкий протез: він замінює синовіальну рідину.

— Телефонує Галина Іванівна, Київ, 81 рік. Лежу в ліжку на ортопедичному матраці — і у мене нічого не болить. Встаю і, роблячи перші 200−300 кроків, відчуваю страшний біль у попереку, в ногах, який потім трішки зменшується. МРТ показало проблеми в поперековому відділі, приймаю знеболювальне. Можна мені чимось допомогти?

— Судячи з опису, у вас люмбоішіалгія — болючі відчуття в попереку, що віддають у ноги до стоп включно. Коли рухаєтесь, виникає подразнення нервових корінців у поперековому відділі. Це відбувається на тлі блоку в ньому або гриж міжхребцевих дисків. Лікарю потрібно побачити плівки МРТ, щоб виключити звуження (стеноз) хребетного каналу, де розташований спинний мозок. Крім знеболювальних ліків, важливо підібрати інші методи: лікувальні блокади, кінезіотерапію, курси масажу та фізіопроцедур.

Важливо знати У момент ходьби навантаження на один квадратний сантиметр хряща колінного суглоба сягає… семи кілограмів.

«Плануючи установку ендопротеза, важливо пролікувати хворі зуби»

— Пряма лінія? Телефонує Ольга з Києва. Чоловікові немає і 60 років, але лікар рекомендує ставити ендопротез колінного суглоба. А інший лікар радить «потягнути час», щоб не довелося протез міняти, коли він розхитається. Як нам бути?

— Іноді тягнути час немає сенсу — суглоб остаточно зруйнований, кісткові поверхні зрослися, виникла значна деформація. Тоді єдиний вихід — ендопротезування. Ендопротез — чужорідне тіло, яке проникає в кісткову і м'яку тканини, і не має з ними немає спорідненості. Рано чи пізно, років через 20−30, можливо, ендопротез доведеться міняти. Тому чим пізніше його встановити, тим ліпше. І при помірній стадії артрозу, якщо збереглося хоч трохи хрящової тканини, можна спробувати відтягнути операцію.

— Чоловік побоюється болю та дискомфорту після протезування…

— Так буває, якщо причина болю криється в порушеннях у поперековому відділі хребта, де починаються нерви, які іннервують ноги до пальців стопи включно. Пацієнт, котрому зробили операцію з приводу артрозу третього ступеня, вважає, що втручання неефективне: німіє та болить стопа, ногу тягне по зовнішньому боці (лампасній зоні), бігають мурахи, не минає біль і ввечері (хоча раніше вщухав, коли лягав спати). А лікувати треба було і патологію хребта.

— Олена з міста Вознесенськ Миколаївської області. Батькові рекомендували операцію із заміни колінного суглоба. На що звернути увагу при обстеженні?

— Раджу перевірити поперековий відділ хребта та пролікувати хворі зуби. При банальному чищенні зубів або жуванні грубої їжі відбувається транзиторна бактеріємія — циркуляція вільних бактерій у крові. Вони можуть вільно «сісти» на ендопротез і почати там розмножуватися. Сплав, з якого роблять ендопротези, не атакуватиме бактерії, тим паче, що вони покривають свої колонії біоплівкою, захищаючись від антибіотиків, імунної системи та інших чинників.

Операцію не можна робити, коли людина лікує зуби — краще почекати пару місяців. Також протипоказанням до ендопротезування є грибкова інфекція шкіри, нігтів — спочатку потрібно її позбутися.

Ми зараз, як і в усьому світі, розвиваємо хірургію одного дня, яка забезпечує профілактику внутрішньолікарняних інфекцій, а також малоінвазивність і ранню реабілітацію. Зокрема, такий стаціонар працює в нашому Консультативно-діагностичному центрі Деснянського району столиці. Прооперували пацієнта, і він у той же день, або наступний, іде додому, де безпечно і де, як кажуть, навіть стіни лікують.

На замітку При болю в ногах важливо перевірити і поперековий відділ хребта.

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Фото Оксани ЛЕВЧУК, «ФАКТИ»

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