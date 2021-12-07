Чи відступить коронавірус перед грипом та які штами грипозного вірусу слід очікувати в епідемічному сезоні: розповідає вірусолог

вірусолог, завідувачка відділу респіраторних та інших вірусних інфекцій Інституту епідеміології та інфекційних хвороб імені Л. В. Громашевського НАМН України доктор медичних наук професор Алла Мироненко. Неминучого, як прихід самої зими, грипу торік не було. Здавалось би, можна радіти. Та де там! Коронавірус так лютував, що на його тлі всі ГРВІ на чолі з грипом видавалися бідними родичами на задвірках володінь короля. Які особливості цьогорічного епідемічного сезону? Чи відступить коронавірус перед грипом? Які штами грипозного вірусу слід очікувати в Україні ? На ці та інші запитання наших читачів під час прямої лінії «ФАКТІВ» відповіла

«Новий штам „Омікрон“ заразніший, але судити про його перебіг поки що зарано»

— Вітаю, Алло Петрівно! Телефонує Тамара з Києва. Багато говорять про новий вид коронавірусу «Омікрон»: мовляв, заразніший, ніж попередники. Але чи важче хворітимуть люди?

— Ще нічого не відомо, адже тих, хто хворий на нього або перехворів, надто мало. Тому не хвилюйтеся і не потрапляйте на гачок спекуляцій. Так, новий вид більш заразний. Але чи будуть знову хворіти ті, хто вже перехворів? Невідомо. Чи буде важчим перебіг інфекції? Відповіді немає.

Зараз превалює «Дельта». Але цей вид коронавірусу накопичує мутації і вичерпує себе, як, до речі, кожен вірус. Коли мікроорганізм змінився до невпізнання і геть не схожий на той, що був на початку, — це шлях до його видалення (елімінації).

— Мене звати Олена, живу в Києві, вже на пенсії. На COVID-19 не хворіла, тому хочу зробити щеплення. Але побоююсь: є алергія, проблеми з венами ніг (тромбоз) та автоімунне запалення щитоподібної залози…

— У вас доволі небезпечний «букет» хвороб, який при зараженні коронавірусом може викликати тяжкий перебіг інфекції. Якщо хочете вакцинуватися, вважається, що це краще зробити вакциною, виготовленою за старою технологією, відомою вже 70 років, і під захистом антигістамінних ліків. Щодо тромбозу вен, то перш ніж вакцинуватись, варто зробити коагулограму і порадитись зі своїм сімейним лікарем.

— Марія з Броварів Київської області. Кожен вид коронавірусу чимось відрізняється від попередніх. «Дельта» більше вражає, зокрема шлунково-кишковий тракт, викликаючи діарею. Нещодавно з’ясувалося, що у деяких людей ще й погіршується слух. Чому?

— Через ураження нервової системи. Нервові рецептори страждають — і втрачається нюх. Те ж може бути і зі слухом. Також виникає головний біль. Хворі скаржаться, що голова так болить, що жодні ліки не допомагають. Дуже сильні м’язові болі.

— Телефонує Ольга з Житомирської області. Завжди уважно читаю ваші прямі лінії. Чи є надія, що пандемія піде-таки на спад і цей зловісний коронавірус стане сезонним?

— Звісно, захворюваність поступово знижуватиметься. Легше буде тим, хто перехворів: в їхньому організмі виробився імунітет до живого вірусу. Правильне рішення для тих, хто не хворів, — вакцинація. А всі інші люди в зоні ризику: нові штами, які з’являтимуться, на них «розгуляються».

— Чи потрібна вакцинація тим, хто перехворів?

— Майже кожна вакцина надходить спочатку в кров, лімфатичну систему і так далі. А природний респіраторний вірус одразу потрапляє на слизові оболонки носоглотки, де підключаються різні фактори, йде реакція. І здорова людина, яка не має імунодефіциту, не приймає хіміотерапію (як онкохворі) або імуносупресію (через трансплантацію), захищена після перенесеної інфекції.

Якщо ж людина отримала щеплення проти коронавірусу, то в крові у неї є антитіла, можливо, навіть високі титри, проте респіраторний тракт не захищений. Місцевий імунітет не виробився так, як під час атаки природної інфекції. Зазвичай такі люди можуть хворіти повторно, але легше: болить горло, нежить (може і не бути), кашель. Скільки б разів вакцину не вводили у кров, людина може бути вразливою перед вірусом. Ось у Китаї вже придумали вакцину, яка розпорошується в носі. Є надія, що з’явиться захист і на вхідних воротах.

Робити щеплення безкінечно не можна, адже запас імунокомпетентних клітин вичерпується. Сучасні вакцини зроблені на основі фрагмента РНК в ліпідній оболонці, який зливається з оболонкою клітини і проникає всередину. РНК вбудовується в молекулу генетичної інформації клітини, і ця клітина синтезує вірусні білки. Саме на чужорідні білки імунна система відповідає утворенням антитіл. А де гальма? Це припиниться, коли загине клітина? Незрозуміло.

Разом з журналістами ми провели цікавий експеримент. 16 людей, що перехворіли на COVID-19, потім зробили щеплення різними вакцинами і здали аналіз на антитіла. У двох осіб тест-система «побачила» так багато антитіл, що прилад, який «читає» результат, не справився.

— Як ви ставитеся до вакцинації від коронавірусу дітей?

— Вважаю, дітей взагалі не можна чіпати: вони загалом легко переносять хворобу, швидко одужують. Є, звичайно, діти з хронічними тяжкими хворобами, наприклад, з цукровим діабетом. Тут потрібен ретельний індивідуальний підхід. Тому треба щеплювати дорослих, насамперед з груп ризику.

Важливо знати Після перенесеної хвороби формується надійний імунітет, а от людям з груп ризику бажано заздалегідь зробити щеплення.



«Коронавірус гине в кислому середовищі шлунку»

— Пряма лінія? Це Валерія з Чернігівської області. Наскільки безпечно зараз відвідувати стоматолога?

— Ви перехворіли або зробили щеплення?

— Хворіла минулої осені, а в серпні вакцинувалася.

— Вам нічого боятися: ви і перехворіли, і зробили щеплення. У кабінеті стоматолога зустрічаються інші ризики — вірусні гепатити В і С. Але вони нівелюються завдяки якісній стерилізації.

— Чи можна купувати ягоди, фрукти, які неможливо добре вимити? Побоююсь, що так можна заразитися, адже люди без рукавичок їх мацають та перебирають…

— Коронавірус — хвороба, яка передається повітряно-крапельним або аерозольним шляхом. Достатньо ретельно вимити плоди. Коли вони потрапляють у кисле середовище шлунку, вірус гине. Тож небезпеки заразитися через продукти немає.

— Олена з Пирятина Полтавської області. Від чого залежить тяжкість COVID-19?

— Від віку людини, яка ще й обтяжена супутніми хворобами. Тяжче хворіють на COVID-19 гіпертоніки, адже мають багато специфічних рецепторів, до яких прикріплюється вірус. У дітей, натомість, їх дуже мало, тому і хворіють вони день-два з невисокою температурою, часом буває нежить.

— Має значення, яка кількість вірусу потрапляє в організм?

— Хоча і має, але на тяжкість захворювання не завжди впливає. Може бути мало вірусу, проте якщо він активно розмножився і викликав реакцію організму, яка називається цитокіновий шторм, то ситуація ускладнюється. За цитокінового шторму медіатори імунітету, яких виробляється набагато більше, ніж потрібно для порятунку хворого, викликають дисбаланс. І від бурхливої реакції люди, навіть молоді, помирають. Знаю, що зараз на випробуванні препарат, що блокує так звані тучні клітини (вони є активними учасниками при виникненні цитокінового шторму).

Хворий має розуміти, що слід вчасно звернутися до лікаря і починати щось робити, а не лежати і чекати, доки «само пройде». Якщо це банальна застуда, то стан поліпшиться, коли пити багато води, приймати жарознижувальне. Проте з коронавірусом жарти погані.

Шлях передачі коронавірусу Повітряно-крапельний або аерозольний.

«Якщо не замкнуть кордони, то під новий рік може з’явитися грип»

— Оксана, телефоную з міста Івано-Франківськ. Симптоми багатьох ГРВІ схожі. Як зрозуміти, що це грип, а не коронавірус?

— У цих інфекцій різний початок. При грипі, зазвичай, спочатку підвищується температура, назавтра приєднуються респіраторні симптоми, може турбувати біль у м’язах (міалгія). COVID-19 найчастіше починається з респіраторних симптомів: першить у горлі, закладає ніс. Температура відразу може і не підвищуватися, але потім піднімається, погіршується самопочуття.

— Турбує Руслана з Києва. Моя мама кілька днів тому зробила щеплення від грипу. Скільки часу триває зниження імунітету?

— Щеплення робиться не для того, щоб імунітет знизився, а щоб його надбати. Людина за два тижні після щеплення проти грипу вже захищена.

— Який грип очікуємо?

— Думаю, що превалюватиме грип А/Камбоджа (H3N2). Він виділений торік під час спалаху захворювання в Камбоджі, але в Україну через загальмовані або зупинені міграційні процеси не потрапив. У Європі теж спостерігалось зовсім мало випадків грипу, натомість зараз — уже півтори тисячі. В США хоча і менше, ніж зазвичай, але набагато більше торішньої кількості. Тобто грип нікуди не зник. Якщо знову не зачинять кордони, то грип буде. Можливо, на тлі обмежувальних заходів він не викличе бурхливу епідемію, але циркулюватиме.

— Для кого цей грип особливо небезпечний?

— Для людей старшого віку і тих, хто має хронічну патологію. Слід берегтися, бо можливі серйозні ускладнення. Раджу їм зробити щеплення.

— Людмила з міста Умань Черкаської області. Чи є вже випадки грипу?

— Ми провели першу серію тестів (нам зібрали 18 зразків: десять дитячих і вісім дорослих). З них десять виявились коронавірусом, інші вісім — на COVID-19 — негативні. Тепер їх будемо тестувати на грип. Швидше за все, грипу поки що немає. Зараз діють обмежувальні заходи, люди носять маски. В Києві діти нещодавно пішли до школи, а до того сиділи вдома. А грип зазвичай розпочинається зі школярів.

— То коли чекати на грип?

— Думаю, новий штам H3N2 (А/Камбоджа) прийде десь під Новий рік, а пік припаде на кінець січня і лютий. Але якщо країни позачиняють кордони через новий вид коронавірусу, то ситуацію, як саме розвиватиметься епідемія грипу на тлі пандемії коронавірусу, важко передбачити. Для обох вірусів є одне місце дії — дихальні шляхи. Якщо вже один вірус окупував їх, то другий одночасно не потрапить.

Як відрізнити грип від коронавірусу Грип починається стрімко: різко підвищується температура, з’являються слабкість, біль у м’язах.

Коронавірус стартує з респіраторних симптомів: першить у горлі, закладає ніс, з’являється невисока температура.

Нагадаємо, в аптеках Києва запускають вакцинацію від грипу. «ФАКТИ» повідомляли, де можна зробити щеплення.

Фото Оксани Левчук, «ФАКТИ»

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