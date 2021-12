24 грудня 2021

Це сталося рівно 50 років тому. 24 грудня 1971 близько 12:00 за місцевим часом турбогвинтовий літак авіакомпанії LANSA Lockheed L-188 Electra вилетів з міжнародного аеропорту Ліми (Перу) в місто Ікітос. На борту повітряного судна перебувало 92 особи (6 членів екіпажу та 86 пасажирів). Серед них була 17-річна Джуліана Кепке. Донька німецьких емігрантів, закінчивши шкільне навчання у Німеччині, разом з матір'ю Марією прямувала до батька, який працював у перуанському заповіднику біологом.

Після успішного зльоту на висоті 6400 метрів літак зненацька потрапив у грозу, але пілоти вирішили напрямок польоту не міняти. Приблизно о 12:36 у праве крило повітряного судна вдарила блискавка, яка спричинила пожежу в паливному баку. Ще буквально за кілька хвилин крило відірвалося — і літак почав стрімке падіння. Паніки не було. Всі довкола молилися, десь наприкінці салону тихо плакали діти. Джуліана, тримаючи маму за руку, не могла вимовити жодного слова.

Уламки літака впали у тропічний ліс. Сильний дощ швидко згасив вогонь. А крони високих дерев приховали місце аварії від членів пошукових експедицій, які негайно піднялися в повітря. Коли Джуліана прийшла до тями, вона лежала на землі, накрита зверху тримісним кріслом, на якому сиділа у літаку. По годинах дівчина визначила, що непритомна вона знаходилася практично цілу добу. У неї була поламана ключиця, сильно боліла голова і підбите під час падіння око, на руках і ногах було безліч глибоких порізів.

Не знайшовши маму і не виявивши жодного живого пасажира, Джуліана з мішечком чиїхось цукерок (нічого їстівного більше їй знайти не вдалося) вирушила на пошуки рятувальників, чиї крики вона чула, але сама подати сигнал про допомогу ніяк не могла.

Довгі десять днів поранена дівчина пробиралася через тропічні джунглі. Ішла неглибоким струмком. Часто зустрічала диких тварин та змій. Через комах страшно хворіли рани, в яких завелися личинки, не могла навіть поспати. До речі знадобилися знання про джунглі, отримані від батька. У пригоді став навіть спогад про те, як батько обробляв бензином рани їхнього домашнього пса. Знайшовши на березі річки каністру з бензином, Джуліана так само обробила свої рани, витягнувши з них десятки личинок. І лише тоді забулася у глибокому сні. Розбудили її голоси рибалок, які виявили незнайомку біля покинутої хатини. Взявши її за дух води, вони спочатку боялися до неї підходити. Але тут Джуліане знадобилося знання іспанської мови… Наступного дня рибалки доставили дівчину до місцевої лікарні, де їй, нарешті, було надано кваліфіковану медичну допомогу. Ще за кілька днів Джуліана Кепке зустрілася зі своїм батьком.

Місце аварії літака було знайдено завдяки показанням єдиної пасажирки, що вижила в авіакатастрофі. Розслідуванням події було встановлено, що причиною трагедії стало помилкове рішення пілотів летіти через грозовий фронт.

Джуліана Кепке стала біологом і присвятила себе вивченню та боротьбі за збереження джунглів. Вона щиро вважала, що вони врятували її життя. Про цю історію згодом було знято американо-італійський фільм під назвою «Чудеса ще трапляються».

А у 2011 році Джуліана опублікувала автобіографічну книгу «Коли я впала з неба» (When I Fell From the Sky).

