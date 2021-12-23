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Країна: Іспанія
Мануфактура: Lladro
Рік створення: 1982
Скульптор: Salvador Debón
Розмір: 42×56 cm
Лімітована серія 1500 виробів Із майбутньої
київської експозиції
приватної колекції
«Shvets Museum»
Ім'я героя нашої сьогоднішньої історії, який народився 27 грудня 1848 року в італійській Ломбардії, добре відоме у всьому світі. І не лише автомобілістам, які при слові Піреллі схвально кивають головою, підтверджуючи те, що шини цієї марки давно вважаються одними з найкращих.
Ще б пак, адже буквально кожен другий Ferrari та Porsche, кожен третій Mercedes й чи не всі моделі Jaguar оснащені покришками Pirelli. Багато автоперегонників ставали володарями Гран-прі «Формули-1», використовуючи на своїх болідах шини цієї марки. І це ще не все. Одним з найпопулярніших у світі календарів є знаменитий щорічний календар Pirelli, у якому, починаючи з 1963 року, публікуються яскраві фотографії напівоголених моделей. І ні слова про автомобілі та покришки для них! Аналітики рекламного ринку назвали цей проєкт одним з найкращих рекламних ходів минулого століття.
А починалося все у житті майбутньої знаменитості банально просто. Бувши восьмою дитиною у сім'ї пекаря Сантіно Піреллі та домогосподарки Рози Ріви, Джованні Батіста Піреллі вже з дитинства пізнав гіркоту тяжких проблем та непоправних втрат. Спочатку один за одним померло п'ятеро його братів та сестер. Потім в інший світ відійшов і батько, що гаряче любив молодшого сина.
У матері надія залишалася тільки на Джованні, здатного до навчання й завжди прагнущого нових знань юнака. І її надія справдилася. Закінчивши з відзнакою Вищий технічний інститут у Мілані, Піреллі став володарем великої премії, що дозволила йому в поїздках різними країнами скласти програму впровадження в Італії технології перероблення каучуку та виготовлення на основі корисної для всіх продукції.
На гроші спонсорів (як їх назвали б зараз) він рівно 150 років тому, у листопаді 1871 року, збудував невеликий завод, 45 працівників якого на околиці Мілана почали випускати масу корисних речей — м'ячі, калоші, хірургічні рукавички та шапочки для купання. А трохи пізніше, як тільки в Італії з'явилися перші автомобілі, на підприємстві відкрили цех з виробництва покришок.
Справи у Джованні йшли не просто добре, а навіть чудово. Підприємства компанії Піреллі, як гриби після дощу, почали з'являтися в Америці та багатьох країнах Європи. На автомобілях, оснащених покришками Pirelli, італійські перегонники перемогли в одному з перших далеких автопробігів (17 тисяч кілометрів!) в історії — за маршрутом Париж — Пекін.
Тріумфальну ходу Pirelli світом на якийсь час зупинила Перша світова війна, а потім і фашистський режим Муссоліні. Але після всіх бід, пов'язаних і цим, концерну, який очолили старші сини Джованні Батісти (у нього, до речі, було теж 8 дітей), вдалося відновити колишню славу та могутність компанії. І тепер підприємства з випуску автомобільних покришок Pirelli успішно працюють на всіх континентах. Сам же Джованні Піреллі, відійшовши від справ у досить пізньому віці, помер у Мілані на 84-му році життя. На місці першого заводу Pirelli у Мілані стоїть 127-метровий хмарочос, побудований у 1960 році, що став однією з визначних пам'яток міста.
Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, доброго дня. Як завжди, щиро ваш.
Алла маленька та Алла велика: стало відомо, чому Пугачова жодного разу не бачила однорічну онучку-тезку
Як каже тітка Циля, у ці непрості часи краще один від одного триматися подалі…
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