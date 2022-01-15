19 січня 2022

У переліку знаменних подій, що трапилися цього дня, 19 січня, у різні роки, Вікіпедія називає й таке: 19 січня 1939 року у Сполучених Штатах Америки хтось Ернест Хаузер зі штату Вісконсін встановив неймовірний рекорд за швидкістю обскубування курки. Вказується, що названий рекордсмен примудрився вчинити це безглузде дійство лише за 4,4 секунди і досі ніхто встановлений тоді рекорд побити так і не зумів.

Підозрюю, що рекорд цей не був побитий через повну відсутність у будь-кого з нормальних людей взагалі бажання обскубувати курячу тушку з такою шаленою швидкістю. Це по-перше. А по-друге, зазирнувши у Книгу рекордів Гіннесса, виявив там таку кількість не менш безглуздих світових «здобутків», що склалося враження: світ все-таки потихеньку божеволіє.

Ну от судіть самі. У червні 2013 року Мілан Роскопф зі Словаччини побив свій же попередній рекорд із жонглювання трьома бензопилами (!?). Рекордсмену вдалося зробити 62 вдалих підкидань поспіль. Про 63 спробу не повідомляється нічого, але хочеться вірити, що вона не стала трагічною.

Світовий рекорд у номінації «Найбільша кількість ложок на людському тілі» належить Етібару Ельчієву. Він увійшов до історії, у грудні 2011 року у Тбілісі примагнитивши до свого тіла 50 столових ложок. Того ж року у Нью-Йорку Кріс Волтон, прозвана чомусь «Герцогінею», здобула титул володарки найдовших у світі нігтів на руках. Нігті на її лівій руці досягли 1,1 метра, а на правій — аж 2 метри та 92 сантиметри! Ця нещасна вирощувала нігті протягом 18 років тільки для того, щоб, дізнавшися про такий, з дозволу сказати, світовий «рекорд», люди могли з придихом сказати: «Ну, і дурненька!»

У квітні 2012 року китайський бджоляр Ши Пін покрив своє тіло 331 тисячею (!) бджіл, загальна вага яких перевищила 33 кілограми. Попередній рекорд був побитий одразу на 7 кілограмів. Хоча у недовірливого читача завжди у зв'язку з цим може виникати питання: ну, і яким чином представникам Книги рекордів Гіннеса вдалося перерахувати бджіл?!

Одне з досягнень (до речі, аж ніяк, на мій погляд, не безглузде) з цього переліку рекордів виявилося мені дуже знайомим. Справа в тому, що свого часу нам з дітьми довелося відпочивати на острові Сентоса в Сінгапурі. І, природно, до програми перебування там ми включили відвідування чи не всіх найзнаменитіших місцевих визначних пам'яток. У тому числі, звичайно, й найбільшого у світі акваріума, в якому у 42 мільйонах літрів води знаходиться близько 80 тисяч живих істот. До речі, експерти стверджують, що там же встановлена найбільша у світі акрилова панель.

А тепер ще кілька слів про абсолютно абсурдні рекорди. 31-річний японець Кеніті Іто протягом 10 років розвивав навички бігу на 100-метрову дистанцію рачки (!?), наслідуючи стиль пересування у настільки незвичайний спосіб африканських мавп патас. І що ви думаєте? Світовий рекорд у забігу на 100 метрів рачки приніс йому результат 16,87 секунди.

Коротше кажучи, коли ви у черговий раз почуєте добре знайому фразу «У житті завжди є місце подвигу», не слід думати, що подвиги обов'язково бувають розумними та корисними. Як показує практика, все частіше людство називає подвигами абсолютно безглузді досягнення, захоплюючися ними та присвячуючи їм дорого оформлені подарункові видання.

Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, доброго дня. Як завжди, щиро ваш.