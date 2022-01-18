21 січня 2022

Одна з каліфорнійських газет нещодавно розповіла своїм читачам історію, яку багато хто вважав дивом. У однієї з дівчаток-близнюків, які народилися, лікарі виявили проблеми з серцем. Шанси на виживання були мінімальними. Маля поклали в окремий інкубатор, з кожним днем її стан тільки погіршувався. І тоді літня медсестра у лікарні запропонувала об'єднати близнюків знову.

Це було формальним порушенням медичного протоколу, але лікарі вирішили на це піти. Опинившися в одному інкубаторі, малеча прийняла позу, у якій вони лежали в утробі матері. Здорова дівчинка дивовижним чином примудрилася простягнути ручку та обійняти сестру. Невдовзі стан здоров'я хворої дитини почав стабілізуватися і без видимих причин приходити до норми. Її кров'яний тиск став нормальним. З лікарні їх виписали разом. Здоровими. Під фотографією, опублікованою у газеті, де дві малечі лежали, обнявшися, стояв підпис: «Рятівні обійми».

Знаменита засновниця американського руху самодопомоги Луїза Хей, яка написала близько 30 книг, присвячених проблемам життєдіяльності людини, говорила, що для виживання достатньо чотирьох обіймань на день, для підтримки фізичних можливостей потрібно вже вдвічі більше, а для зростання та розвитку необхідно обійматися як мінімум 12 разів на день. До речі, психологи сходяться на думці, що сучасній людині катастрофічно не вистачає фізичної близькості з іншою живою істотою, чи то близькою людиною, чи випадковим незнайомцем, чи домашньою кішкою.

Позбавлена такої елементарної радості буття людина, як правило, замикається в собі, стає нелюдимою, а часом й скривдженою на все людство.

Обійми у ранньому віці роблять людей здатними любити. Ті, хто був цим обділений, нерідко стають психопатами та соціопатами, які перебувають у розладі із суспільством. А суспільство, в якому люди мало обіймаються, відрізняється помітною агресивністю та нетерпимістю до інших. Дослідження, проведене відомим нейропсихологом Джеймсом Вільямом Пріскотом, свідчить про те, що діти, яких мало тримали на руках та обіймали, мають великий шанс вирости жорстокими злочинцями.

На думку фахівців, обійми приносять радість як психологічно, так і фізично. І тим, кого обіймають, і тим, хто обіймає. Обійми зміцнюють імунну систему, покращують сон, надають сили, знімають стрес, позбавляють внутрішніх страхів, депресії та самотності.

Ось чому сьогодні, у Міжнародний день обіймів, мені хочеться закликати всіх: ОБІЙМАЙТЕ ТА БУДЬТЕ ОБІЙМАЄМИМИ!

Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, доброго дня. Як завжди, щиро ваш.