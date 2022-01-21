- 08:10 Нові карантинні обмеження почали діяти у Львові
- 07:35 Деяким ФОП не потрібно морочитися з «первинкою»: деталі
- 07:33 Сина зірки «Скажені пси», «Вбити Білла» та хрещеника Квентіна Тарантіно знайдено мертвим — підозрюють самогубство
- 07:13 Біла смуга для Близнюків і рішучі дії Водоліїв: п'ять знаків зодіаку чекають на кардинальні зміни в лютому
- 07:05 Пенсійний збір при першій реєстрації авто в Україні: сумма та як розраховується з січня 2022
- 06:51 Касові апарати не лише для таксистів: які податкові зміни планують в Україні
- 06:30 Деякі ФОП можуть не платити ЄСВ за себе: названо умову та як правильно заповнити декларацію
- 06:15 «Путін і сам не знає, чи нападе на Україну. Але постійні крики про це вбивають нашу економіку»: експерт про істеричні очікування війни
- 04:50 Вакциновані бустерною дозою українці отримають ще 500 гривень: що відомо
- 04:05 Ідеальний десерт: як правильно вдома приготувати печиво савоярді
- 03:16 Деякі українці зможуть витратити тисячу за вакцинацію на оплату комуналки: названо умову
- 02:11 Що буде з тарифами на газ та світло: Шмигаль повідомив про ситуацію до кінця опалювального сезону
Країна: Іспанія
Мануфактура: Lladro
Рік створення: 1970
Скульптор Fulgencio García
Розмір: 45×45 cm Із майбутньої
київської експозиції
приватної колекції
«Shvets Museum»
Загалом наш сьогоднішній іменинник Володимир Висоцький, який народився 25 січня 1938 року в Москві, у кіно зіграв не так вже й багато ролей. «Вертикаль», «Дон Жуан», «Небезпечні гастролі», «Інтервенція», «Сказ про те, як цар Петро арапа одружив…» Цими фільмами та своєю багаторічною талановитою грою на сцені Театру на Таганці він, звичайно ж, запам'ятався мільйонам глядачів, багато з яких назавжди стали його відданими шанувальниками. Я вже не кажу про роль Жеглова у знаменитій картині «Місце зустрічі змінити не можна». І я вже мовчу про його пісні, які нарівні з акторством стали головною справою всього його життя.
Усього Висоцький написав понад 700 пісень, багато з яких стали сприйматися як народні. Так, власне, такими вони й були. Незважаючи на різні жанри, до яких умовно можна було віднести більшість із них — військові, блатні, гумористичні, казкові… У день, коли Висоцького ховали, у Москві проходила Олімпіада, і влада всіляко намагалася приховати інформацію про смерть легендарного виконавця. За невелику замітку у «Вечірній Москві» керівництво газети негайно було звільнено. Але, незважаючи на це, проводити улюбленого артиста та поета в останню путь вийшли десятки тисяч простих людей. З відчинених вікон у спекотне липневе небо ніби піднімалися мелодії його пісень, які виконувалися знайомим усім голосом з хрипотою…
Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, доброго дня. Як завжди, щиро ваш.
«Де ж це ми проморгали?» - думали батьки маленького Мойші, який віртуозно грав на балалайці
Вітер: 3 м/с Пн-Зх
Тиск: 752 мм