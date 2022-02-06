10 лютого 2022

10 лютого 1903 року у невеликому містечку Почепі Чернігівської губернії (зараз Брянська область) з'явився на світ майбутній знаменитий радянський композитор Матвій Блантер. На той час у його батька, Ісаака Блантера, який мав стружковий завод і кілька гасових складів, і матері, актриси Тетяни Вовсі, близької родички відомого театрального режисера Соломона Міхоелса, вже було четверо дітей.

Але саме Мотє (як називали Матвія рідні та друзі) судилося прославити їхній рід. Коли після переїзду батьків у Курськ Блантер вступив до музичного училища на клас фортепіано, всім здавалося, що попереду на нього чекає блискуча кар'єра музиканта-віртуоза. Трохи згодом, під час навчання у Москві за класом скрипки, йому самому бачилося майбутнє скрипаля. Але потяг до легкої ліричної музики таки раз і назавжди визначилв його шлях у творчості. Блантер став композитором і з перших створених ним творів — одним з найвідоміших у величезній країні.

Написаний ним у співавторстві з поетом Володимиром Массом фокстрот «Джон Грей» 1923 року співали буквально на кожному кроці. Щоправда, Масса невдовзі відправили до сталінських таборів на довгі 10 років. А пісні композитора Матвія Блантера — «Катюша», «Летять перелітні птахи», «Вороги спалили рідну хату», «У лісі прифронтовому», «У дорогу-доріжку дальню», «Чекай на мене» та багато інших — у виконанні Леоніда Утьосова, Лідії Русланової, Марка Бернеса та Булата Окуджави звучали щодня та повсюдно. Особливо у роки війни, коли людям так необхідні були прості та зрозумілі мелодії, що западали глибоко в душу і тонко передавали почуття любові, вірності та патріотизму.

Комусь це може, звичайно, здатися дивним, але з безлічі популярних пісень, написаних Блантером, я все ж таки виділив би його найпершу. Історія кохання Джона Грея і красуні Кетті так сильно приголомшувала уяву, що пісеньку Блантера співали навіть вуличні пацани, які марили романтикою далеких мандрівок.

«Джон Грэй был всех смелее, Кетти была прекрасна… Свой пыл он изложил. Но Кет сказала: «Нет!»… Щоб вам, друзі мої, було зрозуміліше, про що йдеться, під цим постом ви знайдете посилання на пісню «Джон Грей» у виконанні Андрія Макаревича та Олексія Козлова. Вона увійшла до їхньої відомої збірки «Блатних піонерських пісень» та, на мій погляд, стала одним із найяскравіших зразків народного фольклору, настільки популярного за радянських часів ідеологічних заборон на все подібне.

До речі, легендарний «Футбольний марш», також написаний Блантером, сьогодні звучить на стадіонах колишніх радянських республік. Подобається це комусь чи ні.

Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, доброго дня. Як завжди, щиро ваш.

Пісня «Джон Грей».