Як самостійно зафіксувати смерть людини під час воєнного стану: пояснює юрист

Адвокатка Наталія Бут констатує: за останній місяць отримала сотні повідомлень від українців с проханням роз'яснити, як самостійно провести фіксування смерті та отримати свідоцтва про смерть. На жаль, у воєнний час це питання актуальне…⠀

— Якщо поряд із вами померла (загинула) людина, необхідно за можливості ідентифікувати особу потерпілого та викликати швидку допомогу, — пояснює адвокатка Наталія Бут. — Коли неможливо викликати швидку, треба скласти акт (бажано у двох примірниках), в якому зазначити максимально відомі обставини: час і місце смерті, прізвище, ім’я та по батькові померлого чи загиблого (якщо відомо), факт бомбардування (обстрілу), перебування у сховищі, повідомити про ступінь споріднення або знайомства із померлим чи загиблим тощо.

Якщо в особи немає документів, додатково слід зазначити інші відомості: стать, приблизний вік, номер будинку, під’їзду, квартири, де проживала особа тощо для подальшої її ідентифікації, а також відомості про осіб, які склали акт, та їхні контактні відомості. Коли зі сховища евакуюють лише живих, зафіксувати один примірник акта поряд із тілом, а другий передати, за можливості, представникам військової адміністрації або іншим за наявності.

Все це теорія, але на практиці люди, які знаходяться в бомбосховищах чи в підвалі, не мають аркуша паперу, ручки. І тому за першої необхідності треба це зробити, звісно, не наражаючись на небезпеку.⠀

Для отримання свідоцтва про смерть, за словами адвокатки, треба звернутися в військову адміністрацію чи відділ реєстрації актів цивільного стану та надати вищезазначений акт:⠀

— В разі письмової відмови від надання свідоцтва про смерть можна оскаржити рішення в суді з заявою про встановлення факту смерті. Справа розглядається невідкладно з моменту надходження заяви. Потім з рішенням суду звернутися за отриманням свідоцтва про смерть.

Раніше юрист пояснював, коли почнуть обстежувати зруйноване житло та чи можна його відновлювати без актів.

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