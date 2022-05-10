Як боротись з хропінням уві сні: поради лікаря

Хропіння — це досить розповсюджена проблема під час сну. І часто при цьому страждає не той, хто хропить, а інші члени сім'ї, бо не можуть заснути через гучні звуки. Фахівці радять не ігнорувати хропіння, бо це може бути передвісник припинення дихання під час сну. Це називається апное.

— Стан, який характеризується хропінням, періодичним спаданням верхніх дихальних шляхів на рівні глотки та припиненням легеневої вентиляції при збережених дихальних зусиллях, зниженням рівня кисню крові, грубою фрагментацією сну та вираженою денною сонливістю, має назву «синдром обструктивного апное уві сні, — пояснює неврологиня Вікторія Малиш. — Гостра нестача кисню при цьому синдромі призводить до стресової реакції, що супроводжується активацією симпатоадреналової системи і підвищенням артеріального тиску. Зрештою, негативна інформація від різних орга­нів і систем доходить до головного мозку і зумовлює його часткове пробуджен­ня. Мозок, своєю чергою, відновлює конт­роль над глотковими м’язами і відкриває дихальні шляхи. Людина ­голосно хропе, робить кілька глибоких вдихів. Внаслідок чого в її орга­нізмі відновлюється нормальний вміст ­кисню, мозок заспокоюється і засинає знову. Цикл повто­рюється. За ніч може бути до 400−500 зупинок дихання тривалістю 20−30 секунд. Сумарна тривалість апное може сягати 3−4 год упродовж 8-годинного режиму сну.

— Що може бути причинами обструкції дихальних шляхів уві сні?

— Це вроджена вузькість дихальних шляхів, недорозвинення і зміщен­ня щелеп, здавлювання дихальних ­шляхів іззовні на тлі ожиріння, гіпотиреозу, акромегалії. ­Часто це зниження ­тонусу глотко­вих м’язів, зумовлене ­нейро­м'язовими захворюваннями, дистрофічними процесами на тлі старіння, міорелаксувальною дією ­алкоголю або сно­дійних препаратів.

— Що порадите робити пацієнтам з хропінням?

— Якщо пацієнт має неускладнене хропіння, є низка рекомендацій, які можуть поліпшити якість його життя. раджу спання на боку — порушення дихання значно посилюються в положенні на спині через западання язика. Також треба уникати приймання заспокійливих і снодійних препаратів, оскільки вони знижують м’язовий тонус і сприя­ють розслабленню глоткових м’язів. Алкоголь також розслабляє глоткові м’язи і провокує хропіння. Якщо є зайва вага, бажано схуднути. Рекомендовано також кинути палити. Цигар­ковий дим часто викликає хронічне запалення ­глотки і трахеї, що супро­воджується набряком їхніх ­стінок, це може ­призводити до звуження дихальних шляхів і збільшення ризику зупинок дихання уві сні.

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