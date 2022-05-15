18 травня 2022

«Іноді ти маєш побігти, щоб побачити, хто побіжить за тобою. Іноді ти маєш говорити м'якше, щоб побачити, хто насправді прислухається до тебе. Іноді ти маєш зробити крок назад, щоб побачити, хто ще стоїть на твоєму боці. Іноді ти маєш приймати неправильні рішення, щоб подивитися, хто з тобою, коли все руйнується…»

Ці слова належать людині, книги якої читали усі. Або майже все. Його висловлювання цитуються так часто, що часом здається: крім Паульо Коельо цитувати практично нема кого. Він увійшов у всілякі списки найзнаменитіших, найпопулярніших і найуспішніших людей сучасності. І при цьому мало хто знає про те, що ще в дитинстві у його душі вкоренилося категоричне неприйняття традиційного шляху життя. Пауло хотів писати книжки, розвивати літературний талант і досліджувати світ. Батьки ж, порахувавши подібні думки ознакою божевілля, відправили сина до психіатричної лікарні. Протягом трьох болісних років майбутній письменник був замкнений у лікарні. Тричі Пауло збігав з-під нагляду лікарів і тричі підлітка повертали назад.

Офіційним діагнозом, поставленим Коельо, була шизофренія.

Він чимало років присвятив подорожам країнами Південної Америки та Європи, написанню сотень пісень для зірок молодіжної естради та болісних пошуків себе. Самого себе. Мабуть, це було найважче.

Коельо підробляв журналістом, театральним режисером і навіть зіграв пару ролей у театрі. Вільний час Пауло присвячував спілкуванню з друзями-анархістами, які заснували антиурядовий осередок. Військова влада, яка керувала Бразилією в той час, звернула увагу на своєрідну людину. В 1974 Коельо було пред'явлено звинувачення в антиурядових діях.

Він потрапив до в'язниці, де неодноразово зазнавав тортур. Цілком випадково його врятувала довідка з клініки, в якій його лікували від шизофренії.

Життя Пауло Коельо змінилося раптово — після зустрічі з людиною, яка перебувала в католицькому ордені ченців і досліджувала обряди Євангелія. Ця людина стала для Коельйо духовним наставником. Під впливом нового знайомого Коельо здійснює паломництво до іспанського міста Сантьяго де Компостела, де розташована усипальниця католицького святого Якова. За словами письменника, там до нього дійшло прозріння. Пауло усвідомив, що його призначення — це не написання пісень. Він має стати письменником.

І він став письменником. Чи не найвідомішим бразильським письменником у світі.

Мрії збуваються… Зараз Пауло Коельйо щасливий у четвертому шлюбі. Дружиною письменника стала Крістіна Ойтисіка, з якою письменник познайомився на початку 1980-х. Можливо, секрет таких міцних стосунків у тому, що саме Крістіна змусила Коельо повірити у себе.

Всім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, доброго дня. Як завжди, щиро ваш.