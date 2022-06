Між Україною та Угорщиною спалахнув новий скандал через натяки на психічне нездоров'я Зеленського

В Угорщині, влада якої ставила умови щодо затвердження чергових санкцій ЄС проти росії, зробили різкий випад у бік українського президента Володимира Зеленського та отримали відповідь Банкової.

Йдеться про заяву спікера угорського парламенту Ласло Кавера, який критикував українських високопосадовіців, які звертаются по допомогу до західних партнерів щодо боротьби з російськими загарбниками. Як пише «Європейська правда», Кевер заявляв, що не пригадує, щоб хтось із лідерів держав «піднімав голос проти когось», як це робить президент України Володимир Зеленський під час звернеть не лише до офіційного Будапешта, але й, зокрема, канцлера Німеччини.

«Зазвичай той, хто потребує допомоги, просить цього ввічливо — звичайно, наполегливо, але просить, і не вимагає і не загрожує. Вони загрожують ворогам, а не тим, кого вони хочуть мати друзів. Існує якась особиста психічна проблема», — сказав Ласло Кевер.

На заяву відреагував дипломат, заступник голови Офісу президента Андрій Сибіга, відзначивши, що «народ завжди мудрий і знає віками як відповідати на абсолютно неприйнятні, дикі висловлювання „недополітиків“ на кшталт нешановного голови державних зборів Угорщини».

«He who is guilty is the one that has much to say. Осла взнаєш по вухах, а дурня — по балачках. У короткого розуму язик довгий Зазвичай такі загострення відбуваються у певні періоди року, — пише він у соцмережах. -

З іншого боку, епохальні події далеко не регіонального характеру напевно теж є достатнім тригером для такої порослі „політиків“ ще якщо відгукується зсередини фашиське ДНК. На цій хвилі хотілося б почути оцінку політика про те, як угорські фашисти спалили живцем тисячі людей в чернігівському селі Корюківка — один з найжахливіших злочинів Другої світової. Всі угорські солдати-фашисти були „психічно здоровими“?

Історія піде вперед, Україна переможе: всі громадяни, які проживають в Україні будуть пишатись нашою державою, такі „персони“ залишаться на смітнику історіі. В цьому сумнівів не маю. Хіба що згадають, як непорозуміння, яке „підгавкувало“ на президента України, президента країни героїв, сміливих та вільних людей. І угорський мудрий народ завжди підтримуватиме дружні відносини з українським народом, на відміну від тимчасових політиків».

Андрій Сибіга нагадав, що Корюківська трагедія — масове вбивство мешканців села Корюківка (нині місто в Чернігівській області України), здійснене 1−2 березня 1943 року загонами СС та угорської військової жандармерії. Тоді загибли 6 700 людей. Масштаби трагедії — виняткові серед населених пунктів України, СРСР та Європи. Корюківські вбивства за кількістю жертв майже у 45 разів перевищують білоруську Хатинь, у 41 — чеське Лідице, у 12 — французький Ораду.

Нагадаємо, що угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан став фигурантом сайту «Миротворець». Його дані внесли до баз, де він фігурує як «посібник російських воєнних злочинців, співучасник злочинів російської влади проти України та її громадян, учасник актів гуманітарної агресії проти України, антиукраїнський пропагандист, який співпрацює з російським агресором».

