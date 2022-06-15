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Суспільство та люди

Чи платити зарплату працівникам, які втекли від війни та не виходять на зв’язок: пояснює фахівець

13:40 15 червня 2022
гривні

Конституція України гарантує кожному громадянину право на заробітну плату не нижчу від визначеної законом. А як бути роботодавцю з працівниками, які залишили робоче місце через воєнні дії та не виходять на зв"язок? Відповідь на це запитання дала голова Комітету з трудового права НААУ Вікторія Поліщук.

«Якщо працівник залишив робоче місце та не виконує свої трудові обов’язки у зв’язку із воєнними діями, то такий факт не може розглядатися як прогул без поважної причини.

Держпраці рекомендує за відсутності заяви працівника про звільнення не вирішувати питання щодо звільнення працівника до закінчення бойових дій. У табелі обліку робочого часу можна проставляти позначку «НЗ», «інші причини відсутності».

Зазначене табелювання робимо до з’ясування причин відсутності працівника та отримання від нього письмових пояснень. Стосовно оплати праці, то відсутні підстави для збереження заробітку за таким працівником".

Окрім того, за словами фахівчині, трудовий договір із таким працівником може бути призупинений. Однак для цього потрібно, щоб працівник вийшов на зв"язок.

Раніше адвокатка Наталія Кайда розповіла, чи має право роботодавець скоротити працівника у воєнний час.

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