«Найкраще реагує на гній»: чим ще підживити суницю, аби урожай збирати відрами

Садова суниця — одна з найсмачніших ягід, яку любить кожен другий мешканець планети. Втім, багатьох українців турбує питання, як вносити під ці культури органічні й мінеральні добрива, і у якій послідовності? Відповіді на них дав садівник Олег Вагін:

«Садова суниця погано переносить підвищену концентрацію солей у ґрунті. Тому добрива безпосередньо під рослину не вносять. Потреба садової суниці у добривах залежить від ґрунту, віку плантації, попередника та інших умов. З органічних добрив суниця найкраще реагує на гній, у якому містяться усі потрібні рослині поживні речовини. Крім того, гній поліпшує структуру ґрунту.

Перед садінням на парових полях вносять 60 — 80 т на гектар перепрілого гною або 80 — 100 т на га компосту (6 — 8 кг гною на кв. м чи 10 — 15 кг компосту на кв. м) з додаванням 60 кг на га діючої речовини фосфору й калію (60 г на кв. м). На бідних підзолистих ґрунтах дози органіки становлять 80 — 100 т на га або 100 — 150 т на гектар компосту з додаванням мінеральних добрив, які місять фосфор і калій.

Суницю у перші два роки після садіння підживлюють азотними добривами з розрахунку 175 г аміачної селітри на кв. м (60 кг на га). При весняному садінні перший раз азотні добрива вносять наприкінці липня. У перший рік плодоношення азотні добрива у такій же кількості вносять рано навесні перед першим обробітком ґрунту, а після збирання врожаю насадження підживлюють аміачною селітрою (175 г на кв. м), суперфосфатом (310 г на кв. м), калімагнезією (129 г на кв. м)".

Після збирання врожаю другого року плодоношення, за словами садівника, теж вносять аміачну селітру, суперфосфат і калімагнезію у наведених вище дозах. На третій рік плодоношення рано навесні вносять лише аміачну селітру (175 г на кв. м).

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