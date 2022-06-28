«Поліцейський виносить постанову на місці»: адвокатка розповіла про дії водія після того, як його позбавили посвідчення

Не зупинилися на вимогу поліцейських, спричинили ДТП, були напідпитку за кермом чи скоїли якесь інше правопорушення — зазвичай за таких обставин патрульні складають протокол та тимчасово вилучають водійське посвідчення. А поки суд винесе вирок, поліцейський видає водієві тимчасовий дозвіл на право керування транспортом. Детальніше про цю неприємну ситуацію і про те, як бути далі водієві, розповіла адвокатка Марина Носова.

— Позбавити особу права керувати транспортними засобами може лише суд і на певний термін. Якщо на вас було складено протокол і у вас забрали права — це поки що нічого не означає. Після складання адмінматеріалів працівники поліції передають їх до суду. Суд першої інстанції повинен розглянути справу про адміністративне правопорушення, за яке передбачено позбавлення водійського посвідчення, у межах строків накладення адмінстягнення (щонайменше 3 місяці).

— Чи можна оскаржити рішення суду?

— Постанова суду першої інстанції не є остаточною. Протягом 10 днів можна подати скаргу. А вже постанова апеляційного суду у таких справах буде остаточною і оскарженню не підлягатиме. Обчислюються строки позбавлення прав з дня винесення постанови про позбавлення цього права, але ніяк не з дня вилучення водійського посвідчення. Оскільки на цей час людина має тимчасовий талон на керування авто. Іноді водії не віддають посвідчення правоохоронцям при оформленні протоколу. Тоді строк позбавлення спеціального права обчислюється з дня здачі або вилучення документа. Тобто, оскільки водій посвідчення не здав, строк позбавлення прав не йде. Однак водій вважається таким, що позбавлений водійських прав за рішенням суду та керувати авто не має права.

— Що буде, якщо керує авто водій, позбавлений прав?

— Якщо водія, позбавленого права керування, зупинить поліція, його додатково притягнуть до відповідальності. За керування авто водієм, якого вже позбавили прав, передбачено покарання за ч. 4 ст. 126 КУпАП — штраф 20 400 грн. У такому випадку поліцейський виносить постанову на місці. Це не означає, що її не можна буде оскаржити. Можна, але вже в порядку адміністративного судочинства.

Раніше юрист розповів, що робити, коли водія зупинили поліцейські й виписують постанову.

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