Профсоюз державного АТ «Українські енергетичні машини» звернувся до президента Володимира Зеленського з проханням сприяти вирішенню ситуації навколо виведення з ринку харківського «Мегабанку», а саме — реалізації плану часткової націоналізації.

Про це пише «РБК-Україна» з посиланням на відкритий лист голови профспілки Миколи Турчина.

У коментарі «РБК-Україна» гендиректор АТ «Укренергомашини» Віктор Суботін додав, що потенційним інвестором банку може стати «Укрпошта».

У зверненні профспілки просять не допустити ліквідації банку, яке спричинить призупинення роботи стратегічно важливого підприємства і поставить під загрозу виконання контрактів щодо забезпечення енергетичної безпеки країни.

«Нам відомо, що існує правовий механізм вирішення ситуації. Власником „Мегабанку“ може стати Міністерство фінансів, що дозволить зберегти банківську установу, а значить, і кошти АТ „Українські енергетичні машини“, і ті проєкти, які реалізовувалися спільно з банком, — „Укрпошті“. Зміна власника банку відбувається в три етапи. На першому етапі власником стає Мінфін, в результаті укладення договору з Фондом гарантування вкладів за вартістю 1 грн. На другому проводиться процедура bail-in — конвертація зобов'язань великих кредиторів в акції банку. Власниками банку стають Мінфін України — АТ „Укренергомашини“. На третьому етапі Мінфін продає свою частку новому власнику», — сказано в листі профспілок.

За словами Субботіна, оптимальним підсумком третього етапу є продаж банку на користь «Укрпошти», що відповідає заявленим прагненням поштового оператора створити «поштовий банк».

За даними «УЕМ», на рахунках підприємства в «Мегабанку» знаходяться кошти в сумі 1,5 млрд грн, у тому числі 0,8 млрд грн депозитів, які були заставою під банківські гарантії в рамках реалізації проєкту з «Укргідроенерго», що фінансується із залученням кредитних коштів ЄБРР та Європейського інвестиційного банку. Крім того, Мінфін є кредитором «Мегабанку» згідно з Угодою про субфінансування № 23010−05/122 в рамках проєкту «Основний кредит для малих і середніх підприємств і компаній із середнім рівнем капіталізації», розмір заборгованості за яким становить 0,5 млрд грн.

Автори звернення зазначають, що «Українські енергетичні машини» та профспілка активно співпрацюють з «Мегабанком» не перший рік у зарплатних проєктах, розрахунково-касовому обслуговуванні, відкритті та обслуговуванні поточних безготівкових рахунків, наданні гарантій на виконання договірних зобов'язань.

«За цей період співпраці ні між підприємством, ні між профспілковою організацією не було жодних проблем і непорозумінь з цією банківською установою», — сказано в листі.

Однак ситуація, яка склалася навколо виведення банку з ринку, ставить під загрозу цю співпрацю, а також проєкти підприємства, фінансування яких здійснюється коштами ЄБРР та ЄІБ. Зокрема, мова йде про реконструкцію діючих гідроелектростанцій України, які входять у структуру «Укргідроенерго».

«Ліквідація банку піддасть сумніву виконання контрактів, укладених за фінансування ЄБРР і ЄІБ і, як наслідок, призведе до відсутності завантаження виробництва», — йдеться в документі.

Турчин також звертає увагу, що, попри війну, колектив «Укренергомашин» продовжує виконувати покладені на нього зобов'язання, працівники не припинили постачання турбінного та генераторного обладнання для українських гідро- та атомних електростанцій.

«Зараз жодним з державних органів не прийнято рішення про здійснення процедури виведення АТ „Мегабанк“ з ринку за участю держави. Видається, що тільки ваше особисте втручання та вольове рішення може виправити описану ситуацію і врятувати наше підприємство», — підсумували у профспілках.

Як відомо, з 2 червня «Мегабанк» перебуває під управлінням Фонду гарантування вкладів, раніше він був визнаний Нацбанком неплатоспроможним.

Тимчасова адміністрація фонду працює в банку до 2 серпня. Крім того, найближчим часом має завершитися конкурс на визначення інвестора для фінустанови.

Альтернативою залучення інвестора є ліквідація банку.

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