Катаракта: коли потрібна операція

Пам’ятаю, як років десять тому відомий професор-офтальмолог, звертаючись до 45-річного чоловіка, сказав: «Вас непокоїть, що у батька суттєво погіршився зір. Це через катаракту. Якщо хочете зробити батькові гарний подарунок, оплатіть йому операцію з приводу заміни кришталика. Після неї зір знову буде хорошим». Так і сталося. Не раз спілкувалася з пацієнтами, які ділилися враженнями після операції з приводу катаракти. Багато з них твердили: «Чіткість зображення повернулася дуже швидко», «Повністю відмовився від окулярів», «Можу читати тексти навіть дрібним шрифтом». Повернення гарного зору — це фактично повернення нормальної якості життя. В якому віці може з’явитись катаракта? Як змінилась технологія втручання? Чим відрізняється «зріла» катаракта від «незрілої»? Про це я запитала у доцента кафедри офтальмології Національного університету охорони здоров’я України імені П.Л.Шупика, медичного директора центру «OCHI CLINIC» доктора медичних наук Дмитра Жмурика.

— Кришталик, який є частиною ока людини, — це двоопукла лінза, що фокусує світло на сітківці, - пояснює Дмитро Васильович. - З віком або з інших причин настає помутніння кришталика, тобто з’являється катаракта — і характеристики зору знижуються. Близько 30 років тому вважалося, що операцію варто робити тоді, коли катаракта «дозріє», тобто стане твердою. Але тепер технологія операції повністю змінилась, і ми радимо виконувати заміну кришталика, коли катаракта ще м’яка або «незріла». Це малоінвазивне втручання, воно проводиться амбулаторно. Людина може практично одразу відправлятися додому. Але у нас в клініці інший підхід: пропонуємо пацієнту залишатися під наглядом лікарів принаймні годину. Для цього створені зручні умови — спеціальні палати інтенсивної терапії. Адже через хвилювання у людини може підвищитись тиск або виникнути тимчасове запаморочення. Краще годину зачекати. Наступного дня пацієнт приходить на консультацію, потім через тиждень і через місяць. Але якщо виникають питання, можна звернутися раніше.

Завдяки появі сучасних штучних кришталиків і технології факоемульсифікації ускладнень стало менше, тривалість операції скоротилась і пацієнт швидко отримує дуже хороший результат. Записатись до нас на консультацію можна за телефоном 0800 333 707, а з додатковою інформацією ознайомитись на сайті ochiclinic.com.ua.

— Як відбувається заміна кришталика?

— По краю рогівки ока робимо маленький розріз (майже в 10 разів менший, ніж за старою технологією) — від 1,8 до 2,2 міліметра. Через нього в камеру кришталика вводимо мікроінструменти. Спочатку з допомогою ультразвука кришталик подрібнюємо, перетворюючи на емульсію. Видаляємо її, а через той же мінімальний розріз вводимо і розгортаємо м’яку штучну лінзу. Зшивати розріз не треба. Операція триває від 5 до 15 хвилин, а іноді й менше. Звичайно, якщо у пацієнта немає інших проблем із зором. Комбінована операція може тривати значно довше.

— Чому відкладати операцію з приводу катаракти не варто?

— Коли кришталик став щільним, то, щоб його перетворити на емульсію, доводиться використовувати більше ультразвуку. А це може пошкодити рогівку, і її доведеться лікувати.

— Які комбіновані втручання ви виконуєте?

— Наприклад, одночасно можемо імплантувати штучний кришталик та оперувати відшарування сітківки, використовуючи лазер. Також відновлюємо шляхи відтоку рідини у пацієнтів з глаукомою. В нинішній час доводиться рятувати зір тим, хто отримав поранення. І це не тільки військові. Багато цивільних людей потрапляє під обстріли, вони стають жертвами ракетних ударів, бомбардувань. При пораненні проводимо надскладні операції — у мене є великий досвід хірургічних втручань будь-якої складності. Доводилось оперувати пацієнтів в гарячих точках світу.

Щоб робити складні операції, необхідна сучасна діагностична база, операційні блоки, оснащені новітнім обладнанням. У нас все це є, що дозволяє повертати зір навіть у тих випадках, які раніше вважались безнадійними. Особисто я понад 20 років займаюсь вітреоретинальною хірургією — операціями на сітківці, зоровому нерві, скловидному тілі. Пошкодження цих структур вимагає ювелірної роботи. Але якщо все вдалося, відчуваєш професійну гордість.

— Операції з приводу катаракти, мабуть, залишаються найбільш масовими. Вони необхідні пацієнтам переважно похилого віку?

— Так. Але катаракта «помолодшала». Причини помутніння кришталика остаточно не з’ясовані. Їх може бути багато — порушення обмінних процесів в організмі, забруднення навколишнього середовища, неправильний спосіб життя, поєднання цих факторів. На щастя, проблема піддається корекції. І відкладати її вирішення не варто. Наприклад, порівняно молода людина, офісний працівник, 45 років, не хоче носити окуляри. А у нього прогресують одночасно короткозорість і далекозорість. Такому пацієнту пропонуємо імплантувати мультифокальну лінзу. Він буде добре бачити і під час роботи на комп’ютері, і знаходячись за кермом автомобіля.

— Як довго може служити штучний кришталик?

— Довічно, а точніше років сто, якщо не трапиться щось екстраординарне. Вкрай рідко (в 0,01 відсотка випадків) у пацієнтів із деякими хронічними хворобами відбувається помутніння кришталика. Але цьому можна зарадити. Можлива й заміна штучного кришталика.

— Чи можна замінити стару модель лінзи на більш сучасну?

— Так. Однак зараз в офтальмології розвивається новий напрямок — застосування факічних лінз. Цю технологію освоїли далеко не в усіх клініках. Ми ж переконались що в ній є велика потреба, і вже встановлюємо додаткові лінзи в середину ока. Це підходить тим, кому операцію робили давно і встановили монофокальну лінзу. А людина хоче мультифокальну, щоб позбутись окулярів та добре бачити близько та вдалину. Під час операції старий штучний кришталик ми не видаляємо, а «одягаємо» на нього додаткову лінзу — і пацієнт добре бачить на будь-якій відстані.

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