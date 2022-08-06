У Польщі проблеми з новим навчальним роком: кількість українських дітей збільшилась вдвічі

Якщо наприкінці червня можна було сказати, що польські дитсадки та школи впоралися з величезною хвилею українських дітей, які разом з батьками знайшли притулок у цій країні, то сьогодні виникли проблеми. Ніхто не знає, скільки насправді маленьких біженців буде в системі освіти. Перші сигнали з польських шкіл дуже тривожні, адже кількість школярів зростає і деякі заклади змушені будуть переробляти план роботи, щоб польські діти не опинилися в меншості, повідомляють місцеві ЗМІ.

«Поки проблеми з надлишком українських дітей у нас немає. Рух почався після закінчення навчального року, але тоді ці учні радше забирали свої документи, тому що вони або повернулися в Україну, або переїхали в інше місто, — каже Анна Сосна, директор початкової школи № 35 у Ченстохові. - До кінця 2021/2022 навчального року в школі працювали два підготовчі відділення. Усіх дітей перевели у відповідні звичайні класи, але з огляду на те, що сталося, невідомо, чи залишаться вони в цій школі. Так що ми в підвішеному стані. Місто вирішило створити підготовчі відділення в інших школах, але не виключено, що на початку вересня таке відділення з’явиться і в мене».

Своєю чергою Міністр освіти та науки Польщі повідомляє, що польська освітня система повинна буде прийняти приблизно 400 тис. дітей та підлітків з України. Тобто вдвічі більше, ніж кілька тижнів тому, коли в дитсадках і школах було близько 200 тисяч дітей. Водночас — за підрахунками української сторони — близько 540 тисяч студентів з України навчалися дистанційно за українською системою з території Польщі.

Оскільки біженці з України обирають для проживання переважно великі міста, то навчальні заклади там надзвичайно переповнені.

«Треба усвідомлювати, що великі міста не зможуть цього витримати, — каже Уршуля Возняк, президентка філії ZNP Warszawa Mokotów Ursynów Wilanów. — Для додаткових студентів у Варшаві необхідно створити щонайменше 70 нових навчальних закладів. З приблизно 35 тисяч учнів, які приєдналися до системи освіти в Мазовецькому воєводстві, 50% виїхали до Варшави».

Додамо, що наплив біженців суттєво вплинув на економічний стан Польщі.

213

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter